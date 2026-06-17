Messi je zabio tri u prvoj tekmi! Ode li Argentina do kraja i gđa. Kitana obećaje snimiti hat-trick

Argentina je na Svjetsko prvenstvo stigla kao aktualni prvak svijeta, a već u prvoj utakmici pokazala je da naslov ne namjerava braniti stidljivo. Alžir je pao 3-0, Lionel Messi zabio je sva tri gola, a dok su navijači slavili novi argentinski početak, jedna je priča izvan terena dobila vlastiti život.

U središtu je Kitana Montana, argentinska zvijezda filmova za odrasle, rođena u Buenos Airesu, koja je uoči utakmice najavila da će pobjedu Argentine proslaviti na svoj način. Ako Messi i društvo dobiju prvu utakmicu, obećala je snimiti posebnu scenu. Nakon Messijeva hat-tricka, materijala joj očito nije nedostajalo.

Kitana kaže da je nogomet za nju puno više od igre. Argentina se, tvrdi, ne gleda usput, nego srcem, glasno i do kraja. Samo što je njezin način navijanja ipak malo drukčiji od dresa preko kauča, zastave na balkonu i pjesme nakon gola.

Lionel Messi danas slavi rođendan | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Već je poručila i da bi rado bila službena navijačica Argentine jer, kaže, reprezentaciji može donijeti strast, glamur, dobru energiju i pravi argentinski temperament. A ako Argentina ode do kraja i ponovno osvoji naslov svjetskog prvaka, tada je, najavljuje, spremna i na više od jedne scene.

U svom stilu spomenula je i Giuliana Simeonea, argentinskog reprezentativca i sina slavnog Diega “Chola” Simeonea, trenera Atletico Madrida. Nije se, međutim, zaustavila samo na njemu. Spomenula je i njegove suigrače, pa sve začinila rečenicom koja je odmah završila u tabloidnim naslovima: “Volim grupne scene.”

Argentina je posao na terenu odradila savršeno, Messi je već na startu poslao poruku konkurenciji, a Kitana Montana pobrinula se da i izvan travnjaka bude dovoljno vatre. Ako prvaci nastave ovako, njezin navijački program mogao bi postati jedna od bizarnijih, ali i najčitanijih priča ovog Mundijala.

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