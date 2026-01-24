Obavijesti

FOTO Ovaj micro bikini postao je glavna tema! Vulgarno ili seksi?

Američka reperica Coi Leray ponovno je dokazala da je majstorica privlačenja pažnje. Sredinom siječnja na društvenim je mrežama objavila seriju fotografija u crnom bikiniju toliko minimalističkom da su ga mediji opisali kao "dvije trakice i komadić konca"
Gornji dio, jedva širi od remena, i donji dio koji bi se teško mogao razlikovati od poveza za oko, izazvali su lavinu komentara i još jednom potvrdili njezin status jedne od najprovokativnijih figura na sceni. | Foto: Instagram
