FOTO Ovaj micro bikini postao je glavna tema! Vulgarno ili seksi?

Proboj na globalnu scenu ostvarila je 2021. hitom "No More Parties", no pravi viralni uspjeh stigao je dvije godine kasnije s pjesmom "Players". Pjesma, koja semplira klasik grupe Grandmaster Flash & The Furious Five, postala je TikTok senzacija i katapultirala je u sam vrh glazbene industrije. Uslijedile su uspješne suradnje s velikim imenima poput Nicki Minaj na pjesmi "Blick Blick" i Davidom Guettom na hitu "Baby Don't Hurt Me". | Foto: Instagram