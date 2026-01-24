FOTO Ovaj micro bikini postao je glavna tema! Vulgarno ili seksi?

Američka reperica Coi Leray ponovno je dokazala da je majstorica privlačenja pažnje. Sredinom siječnja na društvenim je mrežama objavila seriju fotografija u crnom bikiniju toliko minimalističkom da su ga mediji opisali kao "dvije trakice i komadić konca"
Gornji dio, jedva širi od remena, i donji dio koji bi se teško mogao razlikovati od poveza za oko, izazvali su lavinu komentara i još jednom potvrdili njezin status jedne od najprovokativnijih figura na sceni.
| Foto: Instagram
No, tko je zapravo djevojka koja se ne srami pokazati sve i čiji je život jednako buran kao i njezine modne kombinacije?
Coi Leray Collins (28) rođena je u Bostonu, a odrasla je u New Jerseyju kao kći poznatog repera i medijskog mogula Benzina, suosnivača legendarnog hip-hop časopisa The Source. Iako joj je obiteljska pozadina osigurala ulaznicu u svijet glazbe, njezin put bio je sve samo ne lagan.
Sa šesnaest godina napustila je srednju školu i počela raditi u prodaji, da bi se 2018. godine okrenula glazbi i počela objavljivati pjesme na SoundCloudu.
Njezin odnos s ocem postao je javni spektakl. Coi ga je u svojim pjesmama često optuživala da ju je kao otac iznevjerio, dok je on javno kritizirao prodaju njezinih albuma i dovodio u pitanje njezin talent.
Kulminacija turbulentnog odnosa dogodila se u svibnju 2024., kada je Coi javno prekinula sve veze s njim. "Ista krv nas ne čini obitelji", poručila je tada, stavivši točku na jednu od najbizarnijih obiteljskih saga u svijetu hip-hopa.
Proboj na globalnu scenu ostvarila je 2021. hitom "No More Parties", no pravi viralni uspjeh stigao je dvije godine kasnije s pjesmom "Players". Pjesma, koja semplira klasik grupe Grandmaster Flash & The Furious Five, postala je TikTok senzacija i katapultirala je u sam vrh glazbene industrije. Uslijedile su uspješne suradnje s velikim imenima poput Nicki Minaj na pjesmi "Blick Blick" i Davidom Guettom na hitu "Baby Don't Hurt Me".
Ipak, njezini počeci bili su obilježeni kontroverzama. Na prvim nastupima često ju je dočekala potpuno nezainteresirana, "mrtva" publika, a snimke tih koncerata postale su predmet ismijavanja na internetu.
Mnogi su je otpisali, no ona je na kritike odgovorila u svom stilu - bizarnim obećanjem da će na sljedeći nastup doći "samo u tangama i Ugg čizmama" i izvoditi salta s razglasa.
Taj prkos i nesalomljivi duh postali su njezin zaštitni znak, a optužbe da je "proizvod industrije" (industry plant) oštro demantira, ističući da je njezin uspjeh rezultat godina napornog rada.
Minimalistički bikini s početka priče nije iznimka, već pravilo. Njezin stil temelji se na "jedva vidljivoj" odjeći, mikro-bikinijima i prozirnim materijalima koji ističu njezinu figuru i brojne tetovaže.
Često je bila na meti kritika zbog svog izgleda, no ona ih koristi kao platformu za promicanje samopouzdanja i ljubavi prema vlastitom tijelu, bez obzira na nametnute standarde.
