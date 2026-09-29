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KAO NEŠTO IZ SF FILMA!

FOTO Ovo mjesto ne izgleda kao da je na našem planetu: Vrućine su ovdje stalne i ekstremne...

Na prvi pogled Dallol izgleda kao da je ispao izravno iz nekog SF filma. Tlo je prekriveno jarkim nijansama žute, zelene, crvene, narančaste i bijele boje, a iz njega izviru neobične mineralne formacije, bazeni i naslage soli. Iza tog gotovo nestvarnog krajolika, međutim, krije se jedno od najekstremnijih prirodnih okruženja na planetu.
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FOTO Ovo mjesto ne izgleda kao da je na našem planetu: Vrućine su ovdje stalne i ekstremne...
Kada se postavi pitanje koje je mjesto zapravo najtoplije na našem planetu, odgovor nije tako jednostavan kao što se na prvi pogled čini. Sve ovisi o tome govorimo li o najvišoj pojedinačno izmjerenoj temperaturi zraka, temperaturi tla ili pak o prosječnoj godišnjoj temperaturi. Američka Dolina smrti i iranska pustinja Lut poznate su po ekstremnim temperaturama, ali kada se promatra dugoročni godišnji prosjek, jedno od najčešće spominjanih mjesta nalazi se u sjeveroistočnoj Africi. Njegovo ime je Dallol. Smješten je u dubokoj Danakilskoj depresiji na sjeveru Etiopije, u području Afarske depresije, gdje se susreću neki od najneobičnijih geoloških procesa na Zemlji. Na prvi pogled Dallol izgleda kao da je ispao izravno iz nekog znanstvenofantastičnog filma. Tlo je prekriveno jarkim nijansama žute, zelene, crvene, narančaste i bijele boje, a iz njega izviru neobične mineralne formacije, bazeni i naslage soli. Iza tog gotovo nestvarnog krajolika, međutim, krije se jedno od najekstremnijih prirodnih okruženja na planetu. | Foto: canva, ilustracija
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Kada se postavi pitanje koje je mjesto zapravo najtoplije na našem planetu, odgovor nije tako jednostavan kao što se na prvi pogled čini. Sve ovisi o tome govorimo li o najvišoj pojedinačno izmjerenoj temperaturi zraka, temperaturi tla ili pak o prosječnoj godišnjoj temperaturi. Američka Dolina smrti i iranska pustinja Lut poznate su po ekstremnim temperaturama, ali kada se promatra dugoročni godišnji prosjek, jedno od najčešće spominjanih mjesta nalazi se u sjeveroistočnoj Africi. Njegovo ime je Dallol. Smješten je u dubokoj Danakilskoj depresiji na sjeveru Etiopije, u području Afarske depresije, gdje se susreću neki od najneobičnijih geoloških procesa na Zemlji. Na prvi pogled Dallol izgleda kao da je ispao izravno iz nekog znanstvenofantastičnog filma. Tlo je prekriveno jarkim nijansama žute, zelene, crvene, narančaste i bijele boje, a iz njega izviru neobične mineralne formacije, bazeni i naslage soli. Iza tog gotovo nestvarnog krajolika, međutim, krije se jedno od najekstremnijih prirodnih okruženja na planetu. | Foto: canva, ilustracija
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