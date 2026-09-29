FOTO Ovo mjesto ne izgleda kao da je na našem planetu: Vrućine su ovdje stalne i ekstremne...

A čak i kada zanemarimo ljudski faktor, sama priroda dovoljno je opasna. U Dallolu se mogu pronaći vrlo vrući i izrazito kiseli bazeni, nestabilne mineralne kore i područja u kojima se tlo može činiti čvršćim nego što zapravo jest. Neke hidrotermalne tekućine dovoljno su agresivne da mogu ozbiljno oštetiti kožu i obuću. Uz sve to, cijela regija izrazito je vulkanski i seizmički aktivna. U blizini se nalazi Erta Ale, jedan od najpoznatijih etiopskih vulkana. Riječ je o golemom štitastom vulkanu poznatom po dugotrajnoj aktivnosti lavinog jezera. Postojanje lavinog jezera pouzdano je dokumentirano od 1960-ih, a moguće je da je aktivnost postojala i ranije, još početkom 20. stoljeća. Sve to čini Dallol jednim od najneobičnijih mjesta na Zemlji. Na relativno malom području susreću se ekstremna vrućina, drevne naslage nekadašnjih mora, vulkanska aktivnost, kisele hidrotermalne vode, goleme slane ravnice i kemijski procesi koji stvaraju krajolik kakav je teško pronaći bilo gdje drugdje. Dallol zato nije samo "najtoplije mjesto na svijetu”. On je jedan od rijetkih dijelova planeta u kojima se na površini istodobno mogu vidjeti procesi koji pokazuju kako se Zemlja mijenja – i koliko daleko život može, a možda i ne može, ići u borbi protiv ekstremnih uvjeta. | Foto: canva, ilustracija