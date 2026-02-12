FOTO Ovo su države koje i dalje provode smrtnu kaznu. Osuđeni nekad doznaju samo dan prije

U posljednjih nekoliko desetljeća svijet bilježi dugoročan trend ukidanja smrtne kazne. Većina država uklonila ju je iz zakonodavstva ili je ne provodi u praksi, dok se stvarna primjena koncentrirala u relativno malom broju zemalja. Početkom 2026. godine oko 112 država potpuno je abolicionističko, a dodatne desetci država formalno je zadržavaju ali je ne izvršavaju godinama. Unatoč tome, globalni broj pogubljenja povremeno raste jer nekoliko pravnih sustava provodi egzekucije u velikim razmjerima.
U 2024. godini zabilježeno je više od 1.500 potvrđenih pogubljenja bez uključenih kineskih podataka, dok se procjenjuje da globalno više od 28.000 ljudi čeka izvršenje smrtne presude. Europa je gotovo potpuno bez smrtne kazne, a njezino ukidanje uvjet je članstva u Europskoj uniji i Vijeću Europe. Suprotno tome, najveća koncentracija primjene nalazi se u Aziji i na Bliskom istoku.
Kina: Kina se smatra državom s najvećim brojem pogubljenja na svijetu, iako točan broj nije poznat jer su statistike klasificirane kao državna tajna. Organizacije za ljudska prava procjenjuju da se godišnje pogube tisuće ljudi, vjerojatno više nego u ostatku svijeta zajedno. Smrtna kazna može se izreći za širok spektar kaznenih djela, uključujući teško nasilje, trgovinu drogom i određene oblike korupcije. Dominantna metoda je smrtonosna injekcija, dok se strijeljanje koristi rjeđe nego ranije.
Iran: Iran ima najveći javno potvrđeni broj egzekucija u svijetu. U 2024. godini pogubljeno je oko 970 ljudi, u 2025. njih najmanje 1500...n Značajan dio presuda odnosi se na kaznena djela povezana s drogom. Egzekucije se provode vješanjem, a u pojedinim slučajevima javno. Iran je također među rijetkim državama koje su pogubile osobe osuđene za zločine počinjene kao maloljetnici, što je predmet međunarodnih kritika.
Saudijska Arabija: Saudijska Arabija primjenjuje smrtnu kaznu prema šerijatskom kaznenom pravu. Ona se izriče za ubojstvo, terorizam, trgovinu drogom i određene vjerske prijestupe poput apostazije. Egzekucije se najčešće provode odrubljivanjem glave mačem. Broj pogubljenja posljednjih godina znatno varira, ali spada među najviše globalno. U 2025. Saudijci su pogubili 356 ljudi.
Sjedinjene Američke Države: Sjedinjene Američke Države jedina su zapadna demokracija koja redovito provodi pogubljenja. Dio saveznih država ukinuo je smrtnu kaznu ili ima moratorij, ali ona ostaje legalna na federalnoj razini i u dijelu država. Oko dvije tisuće osuđenika nalazi se na tzv. death rowu. Najčešća metoda je smrtonosna injekcija, dok pojedine države dopuštaju alternativne metode poput električne stolice ili, od 2024., dušikove hipoksije. SAD je 2025. pogubio 47 ljudi.
Irak: U Iraku se smrtna kazna često povezuje s presudama za terorizam i oružane pobune. Egzekucije se provode vješanjem i broj pogubljenja varira ovisno o sigurnosnoj situaciji u zemlji. Nema preciznih podataka za 2025. godinu.
Egipat: Egipat izriče velik broj smrtnih presuda, ali izvršava manji broj egzekucija nego Iran ili Saudijska Arabija. Kazna se najčešće provodi vješanjem. Suđenja vezana uz političko nasilje i terorizam čine velik dio presuda. Tijekom 2025. godine Egipat je pogubio najmanmje 15 ljudi.
Japan Metoda izvršenja je vješanje. Zatvorenici se obično obavještavaju o izvršenju tek na dan pogubljenja, što je predmet rasprava među pravnicima i organizacijama za ljudska prava. 2025 Japan je pogubio jednu osobu, priuje toga tri godine nije bilo pogubljenja.
Singapur: Singapur primjenjuje smrtnu kaznu prvenstveno za teška kaznena djela vezana uz trgovinu drogom. Metoda je vješanje. Posljednjih godina zakon je djelomično reformiran, ali kazna i dalje postoji. U 2025. Singapur je pogubio najmanje 17 ljudi.
Vijetnam: Vijetnam izriče smrtnu kaznu za nasilna kaznena djela i trgovinu drogom. Egzekucije se provode smrtonosnom injekcijom. Statistike nisu potpuno transparentne, ali se smatra da se kazna redovito izvršava.
Sjeverna Koreja: U Sjevernoj Koreji smrtna kazna primjenjuje se za političke i kaznene prijestupe. Podaci su ograničeni, no poznato je da se pogubljenja provode strijeljanjem, ponekad javno.
Somalija: Somalija provodi pogubljenja, najčešće strijeljanjem, uglavnom nakon presuda vojnih sudova za terorizam i ubojstva. U 2025. u Somaliji je pogubljeno najmanje 24 ljudi.
Afganistan: Nakon promjene vlasti 2021., Afganistan je ponovno počeo provoditi javna pogubljenja, uglavnom strijeljanjem, u skladu s interpretacijom šerijatskog prava. Točnih brojki nema.
Južni Sudan: U Južnom Sudanu smrtna kazna se i dalje izvršava, najčešće vješanjem. Između 2011. i 2018. pogubljeno je najmanje 140 ljudi. Smrtnu kaznu navodno čeka više stotina pojedinaca, ali preciznih brojki iz ove afričke države nema...
Jemen: Jemen ponovno provodi pogubljenja posljednjih godina, ali zbog podijeljene vlasti, točne brojke teško je potvrditi. U 2024. zabilježene su desetine egzekucija, više nego prethodnih godina, a trend se nastavio i u 2025. u kontekstu rata i političkih progona. Pogubljenja se ponekad provode javno, najčešće strijeljanjem. Presude uključuju ubojstva, terorizam, suradnju s neprijateljem i politički motivirane optužbe prema šerijatskom i izvanrednom ratnom zakonodavstvu. Iako nije među državama s najvećim apsolutnim brojem egzekucija, razina primjene smatra se značajnom, a podaci ostaju nepouzdani zbog ratnog stanja.
Kuvajt: Kuvajt zadržava aktivnu primjenu smrtne kazne, ali u nepravilnim razmacima. Povremeno se provode skupine pogubljenja, primjerice više osoba iste godine, dok između toga mogu proći duža razdoblja bez egzekucija. Metoda je vješanje, a kazne se izvršavaju u zatvorskom sustavu uz ograničenu javnu objavu. Smrtna kazna primjenjuje se za ubojstvo, silovanje, terorizam i trgovinu drogom, a među pogubljenima su ponekad strani državljani. Unatoč međunarodnim kritikama, država zadržava kaznu kao dio kaznenog sustava.
Oman: Oman zadržava smrtnu kaznu, ali je primjenjuje vrlo rijetko. Egzekucije se događaju sporadično i ponekad prođu godine bez izvršenja presude. Kada se provedu, odnose se na najteža kaznena djela poput ubojstva ili terorizma. Metoda izvršenja je strijeljanje, ponekad i vješanje. U usporedbi s drugim državama Zaljeva, Oman ima relativno nisku razinu primjene smrtne kazne.
Bjelorusija: Bjelorusija je jedina europska država koja zadržava i provodi smrtnu kaznu, iako posljednjih godina nema javno potvrđenih egzekucija. Posljednje službeno potvrđeno pogubljenje bilo je 2022., ali sudovi i dalje izriču presude. Metoda izvršenja je strijeljanje jednim metkom u potiljak, a obitelji osuđenika obično se obavještavaju tek nakon izvršenja. Posljednjih godina proširen je spektar kaznenih djela, osobito vezanih uz terorizam i državnu sigurnost, zbog čega kazna ostaje predmet međunarodnih kritika.
Tajvan: Tajvan je jedna od rijetkih demokracija u Aziji koja još uvijek zadržava smrtnu kaznu. Nakon posljednjeg potvrđenog pogubljenja 2020. nije bilo novih izvršenja, ali kazna ostaje u zakonodavstvu. Metoda je strijeljanje, a zatvorenici se obično obavještavaju neposredno prije izvršenja. Ustavni sud je 2024. dodatno ograničio primjenu kazne uvođenjem strožih proceduralnih uvjeta, što upućuje na dugoročni trend smanjenja. Prošle godine Tajvan je pogubio jednu osobu.
Bangladeš: Bangladeš provodi povremene egzekucije, najčešće vješanjem, za terorizam i teška ubojstva. Broj pogubljenja varira po godinama i srednje je razine u globalnom kontekstu, uz povremene veće procese povezane s političkim nasiljem. U 2025. Bangladeš je pogubio jednu osobu.
Ujedinjeni Arapski Emirati: UAE zadržava smrtnu kaznu, ali egzekucije su rijetke. Povremeno se izriču i izvršavaju presude za ubojstvo, terorizam ili teške zločine vezane s drogom. Iako broj izvršenja ostaje nizak, posljednjih godina proširen je opseg kaznenih djela za koja se kazna može izreći.
Sirija: U Siriji postoje brojna izvješća o tajnim i masovnim pogubljenjima u zatvorskom sustavu tijekom rata. Točne brojke nije moguće pouzdano utvrditi zbog zatvorenosti režima...
Globalni trend ukidanja smrtne kazne ostaje stabilan: većina država svijeta više je ne provodi ili ju je ukinula u praksi. Međutim, njezina primjena nije nestala nego se koncentrirala u manjem broju pravnih sustava, prvenstveno u Aziji i na Bliskom istoku
