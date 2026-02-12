FOTO Ovo su države koje i dalje provode smrtnu kaznu. Osuđeni nekad doznaju samo dan prije

Obavijesti

SMRTNA PRESUDA

U posljednjih nekoliko desetljeća svijet bilježi dugoročan trend ukidanja smrtne kazne. Većina država uklonila ju je iz zakonodavstva ili je ne provodi u praksi, dok se stvarna primjena koncentrirala u relativno malom broju zemalja. Početkom 2026. godine oko 112 država potpuno je abolicionističko, a dodatne desetci država formalno je zadržavaju ali je ne izvršavaju godinama. Unatoč tome, globalni broj pogubljenja povremeno raste jer nekoliko pravnih sustava provodi egzekucije u velikim razmjerima.
U posljednjih nekoliko desetljeća svijet bilježi dugoročan trend ukidanja smrtne kazne. Većina država uklonila ju je iz zakonodavstva ili je ne provodi u praksi, dok se stvarna primjena koncentrirala u relativno malom broju zemalja. Početkom 2026. godine oko 112 država potpuno je abolicionističko, a dodatne desetci država formalno je zadržavaju ali je ne izvršavaju godinama. Unatoč tome, globalni broj pogubljenja povremeno raste jer nekoliko pravnih sustava provodi egzekucije u velikim razmjerima. | Foto: canva, ilustracija
