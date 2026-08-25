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FOTO Ovo su europski gradovi s najvišom kvalitetom života: Biste li preselili u neke od njih?

Planirate preseljenje? Ili iduće putovanje? Prema stranici Numbeo ovo su europski gradovi s najboljom kvalitetom života. Numbeov 'Indeks kvalitete života' nije klasično istraživanje zadovoljstva stanovnika niti službena statistika kvalitete života. Riječ je o kompozitnom indeksu koji pokušava opisati koliko je svakodnevni život u nekom gradu povoljan kombinirajući više različitih aspekata. Podaci se velikim dijelom temelje na korisničkim podacima i percepcijama, pa ih treba shvatiti kao indikator za usporedbu gradova, a ne kao konačnu i objektivnu ocjenu života. Numbeo također arhivira podatke i povremeno ih ažurira, pa je ova ljestvica snimka stanja u ovom trenutku.
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FOTO Ovo su europski gradovi s najvišom kvalitetom života: Biste li preselili u neke od njih?
Planirate preseljenje? Ili iduće putovanje? Prema stranici Numbeo ovo su europski gradovi s najboljom kvalitetom života. Numbeov 'Indeks kvalitete života' nije klasično istraživanje zadovoljstva stanovnika niti službena statistika kvalitete života. Riječ je o kompozitnom indeksu koji pokušava opisati koliko je svakodnevni život u nekom gradu povoljan kombinirajući više različitih aspekata. Podaci se velikim dijelom temelje na korisničkim podacima i percepcijama, pa ih treba shvatiti kao indikator za usporedbu gradova, a ne kao konačnu i objektivnu ocjenu života. Numbeo također arhivira podatke i povremeno ih ažurira, pa je ova ljestvica snimka stanja u ovom trenutku. | Foto: canva/ilustracija
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Planirate preseljenje? Ili iduće putovanje? Prema stranici Numbeo ovo su europski gradovi s najboljom kvalitetom života. Numbeov 'Indeks kvalitete života' nije klasično istraživanje zadovoljstva stanovnika niti službena statistika kvalitete života. Riječ je o kompozitnom indeksu koji pokušava opisati koliko je svakodnevni život u nekom gradu povoljan kombinirajući više različitih aspekata. Podaci se velikim dijelom temelje na korisničkim podacima i percepcijama, pa ih treba shvatiti kao indikator za usporedbu gradova, a ne kao konačnu i objektivnu ocjenu života. Numbeo također arhivira podatke i povremeno ih ažurira, pa je ova ljestvica snimka stanja u ovom trenutku. | Foto: canva/ilustracija
Komentari 1

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