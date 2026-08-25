FOTO Ovo su europski gradovi s najvišom kvalitetom života: Biste li preselili u neke od njih?

18. Frankfurt (Njemačka) Frankfurt je jedan od najboljih gradova u Europi za nekoga kome je važna kombinacija karijere, visokih prihoda i praktičnog urbanog života. To je financijsko središte Njemačke i jedno od najvažnijih financijskih središta Europe, pa je grad posebno zanimljiv za ljude iz financija, bankarstva, osiguranja, IT-ja, konzultinga i međunarodnog poslovanja. Jedna od njegovih najvećih prednosti je kupovna moć. Plaće su relativno visoke, a Frankfurt istodobno ima vrlo dobru prometnu povezanost i relativno kratko prosječno vrijeme putovanja. To je važno jer je riječ o velikom gradu, ali svakodnevno funkcioniranje nije nužno toliko naporno kao u nekim drugim velikim europskim metropolama. Numbeo mu upravo za kupovnu moć, zdravstvo i vrijeme putovanja daje vrlo dobre ocjene. | Foto: canva, ilustracija