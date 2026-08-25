FOTO Ovo su europski gradovi s najvišom kvalitetom života: Biste li preselili u neke od njih?

Planirate preseljenje? Ili iduće putovanje? Prema stranici Numbeo ovo su europski gradovi s najboljom kvalitetom života. Numbeov 'Indeks kvalitete života' nije klasično istraživanje zadovoljstva stanovnika niti službena statistika kvalitete života. Riječ je o kompozitnom indeksu koji pokušava opisati koliko je svakodnevni život u nekom gradu povoljan kombinirajući više različitih aspekata. Podaci se velikim dijelom temelje na korisničkim podacima i percepcijama, pa ih treba shvatiti kao indikator za usporedbu gradova, a ne kao konačnu i objektivnu ocjenu života. Numbeo također arhivira podatke i povremeno ih ažurira, pa je ova ljestvica snimka stanja u ovom trenutku.
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Planirate preseljenje? Ili iduće putovanje? Prema stranici Numbeo ovo su europski gradovi s najboljom kvalitetom života. Numbeov 'Indeks kvalitete života' nije klasično istraživanje zadovoljstva stanovnika niti službena statistika kvalitete života. Riječ je o kompozitnom indeksu koji pokušava opisati koliko je svakodnevni život u nekom gradu povoljan kombinirajući više različitih aspekata. Podaci se velikim dijelom temelje na korisničkim podacima i percepcijama, pa ih treba shvatiti kao indikator za usporedbu gradova, a ne kao konačnu i objektivnu ocjenu života. Numbeo također arhivira podatke i povremeno ih ažurira, pa je ova ljestvica snimka stanja u ovom trenutku.
| Foto: canva/ilustracija
Planirate preseljenje? Ili iduće putovanje? Prema stranici Numbeo ovo su europski gradovi s najboljom kvalitetom života. Numbeov 'Indeks kvalitete života' nije klasično istraživanje zadovoljstva stanovnika niti službena statistika kvalitete života. Riječ je o kompozitnom indeksu koji pokušava opisati koliko je svakodnevni život u nekom gradu povoljan kombinirajući više različitih aspekata. Podaci se velikim dijelom temelje na korisničkim podacima i percepcijama, pa ih treba shvatiti kao indikator za usporedbu gradova, a ne kao konačnu i objektivnu ocjenu života. Numbeo također arhivira podatke i povremeno ih ažurira, pa je ova ljestvica snimka stanja u ovom trenutku.
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Foto: canva/ilustracija
Planirate preseljenje? Ili iduće putovanje? Prema stranici Numbeo ovo su europski gradovi s najboljom kvalitetom života. Numbeov 'Indeks kvalitete života' nije klasično istraživanje zadovoljstva stanovnika niti službena statistika kvalitete života. Riječ je o kompozitnom indeksu koji pokušava opisati koliko je svakodnevni život u nekom gradu povoljan kombinirajući više različitih aspekata. Podaci se velikim dijelom temelje na korisničkim podacima i percepcijama, pa ih treba shvatiti kao indikator za usporedbu gradova, a ne kao konačnu i objektivnu ocjenu života. Numbeo također arhivira podatke i povremeno ih ažurira, pa je ova ljestvica snimka stanja u ovom trenutku.
| Foto: canva/ilustracija
U osnovi se gleda nekoliko stvari: 1. Kupovna moć: koliko lokalne plaće mogu pokriti svakodnevne troškove. 2. Sigurnost – osjećaj sigurnosti i razina kriminala. 3. Zdravstvo – percepcija kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga. 4. Troškovi života – koliko su svakodnevni život, hrana, usluge i stanovanje skupi. 5. Odnos cijena nekretnina i prihoda – koliko je teško priuštiti vlastiti stan ili kuću. 6. Promet i vrijeme putovanja – koliko svakodnevno odlazi na putovanje do posla i kroz grad. 7. Onečišćenje – kvaliteta okoliša i zraka. 8. Klima – koliko su klimatski uvjeti povoljni za svakodnevni život. Pa krenimo s listom...
| Foto: canva, ilustracija
1. Den Haag (Nizozemska) Den Haag je na vrhu ljestvice i zapravo je vrlo dobar primjer onoga što Numbeo smatra kvalitetnim urbanim životom. Grad je dovoljno velik da nudi međunarodno radno okruženje, institucije, kulturu i sve gradske sadržaje, ali nije toliko ogroman i kaotičan kao neke europske metropole. Velika prednost je ravnoteža. Sigurnost je vrlo dobra, zdravstveni sustav je snažan, promet nije pretjerano opterećujući, a grad ima izrazito razvijenu biciklističku i javnoprijevoznu infrastrukturu. Posebno je zanimljiva kombinacija grada i prirode: Haag je neposredno uz more i plaže, što svakodnevnom životu daje potpuno drugačiju dimenziju. Drugim riječima, možeš imati karijeru i sadržaje velikog grada, a istovremeno biti nekoliko minuta od mora i zelenila. Numbeo mu posebno dobro ocjenjuje sigurnost, zdravstvo, klimu i promet.
| Foto: NICOLAS ECONOMOU/REUTERS
2. Eindhoven (Nizozemska) Eindhoven je možda manje poznat turistima, ali je vrlo dobar za stvarni svakodnevni život. Grad je snažno povezan s tehnologijom, inženjerstvom, dizajnom i industrijom, pa nudi dobre mogućnosti za obrazovane i stručne radnike. Njegova velika prednost je što nije prenatrpan poput Amsterdama, dok i dalje ima vrlo razvijenu infrastrukturu i gospodarstvo. Bicikl je praktično normalan način kretanja, grad je relativno kompaktan, a okolica nudi dosta zelenila. Posebno dobro prolazi u sigurnosti i zdravstvu, dok su troškovi života nešto povoljniji nego u nekim najskupljim nizozemskim gradovima.
| Foto: canva, ilustracija
3. Rotterdam (Nizozemska) Rotterdam je potpuno drugačiji od tradicionalne slike Nizozemske. To je moderan, internacionalan i vrlo dinamičan grad, snažno povezan s najvećom europskom lukom, industrijom, logistikom, tehnologijom i međunarodnim poslovanjem. Prednost mu je upravo velika ekonomska raznolikost. Postoji puno mogućnosti za posao, grad je multikulturalan, javni prijevoz je razvijen, a infrastruktura je vrlo dobra. U odnosu na Amsterdam, Rotterdam mnogima može djelovati praktičnije i nešto manje turistički. Numbeo mu daje vrlo dobre rezultate za zdravstvo, promet i kvalitetu okoliša, dok je sigurnost nešto slabija nego u prva dva grada
| Foto: canva, ilustracija
4. Utrecht (Nizozemska) Utrecht je možda jedan od najboljih primjera ugodnog europskog grada srednje veličine. Ima sve što čovjeku treba, ali bez osjećaja ogromne metropole. Ima vrlo dobru povezanost s ostatkom Nizozemske i nalazi se na izvrsnoj lokaciji za ljude koji rade u Amsterdamu ili drugim dijelovima zemlje. Povijesna jezgra je vrlo atraktivna, dok je grad istodobno moderan i studentski. Velika prednost je kombinacija visokih prihoda, sigurnosti, dobrog zdravstva, efikasnog prijevoza i kvalitetnog urbanog prostora
| Foto: canva, ilustracija
5. Gent (Belgija) Napokon nije Nizozemska, ali je susjedna Belgija... Gent je vrlo zanimljiv jer pruža ono što već belgijski gradovi ponekad ne mogu: osjećaj živog, kompaktnog i ugodnog grada. Povijesna arhitektura, kanali, studentska populacija i razvijena biciklistička infrastruktura stvaraju vrlo ugodnu svakodnevicu. Grad je dovoljno velik za bogatu kulturnu i društvenu scenu, ali dovoljno malen da se većina svakodnevnih potreba može riješiti bez dugog putovanja. Dobro stoji u sigurnosti, zdravstvu i kupovnoj moći, dok su troškovi života relativno visoki, što je tipično za zapadnu Europu.
| Foto: canva, ilustracija
6. Stuttgart (Njemačka) Stuttgart je odličan izbor za nekoga kome je posao važan dio kvalitete života. Grad je jedan od najvažnijih njemačkih industrijskih i tehnoloških centara, s vrlo snažnim gospodarstvom. Plaće su dobre, mogućnosti zaposlenja brojne, a zdravstveni sustav i infrastruktura na visokoj su razini. Istovremeno je grad okružen brežuljcima, vinogradima i zelenilom, pa nije samo industrijski centar. Velika prednost je kombinacija ekonomskog standarda i prirode. Nedostatak je što stanovanje nije jeftino, a promet može biti problem u nekim dijelovima grada.
| Foto: canva, ilustracija
7. Groningen (Nizozemska) Groningen je izrazito mlad i studentski grad. To mu daje energiju koja se osjeti u svakodnevnom životu – puno kafića, restorana, kulturnih događanja i relativno opuštena atmosfera. Grad je dovoljno malen da se lako krećeš biciklom, a dovoljno velik da ne djeluje provincijski. Sigurnost i kvaliteta okoliša također su među njegovim jačim stranama. Za nekoga tko želi mirniji, ali društveno aktivan život, Groningen je vrlo zanimljiva opcija.
| Foto: canva, ilustracija
8. Luxembourg (Luksemburg) Luxembourg je 'manji' grad, ali gospodarski iznimno snažan. Velika koncentracija međunarodnih institucija, financijskih kompanija i multinacionalnih tvrtki znači da postoje vrlo dobre mogućnosti za kvalitetno plaćene poslove. Standard je visok, grad je vrlo siguran, čist i dobro organiziran. Glavni problem je cijena života i stanovanja. Luxembourg je jedan od onih gradova gdje vrlo dobra plaća može biti nužna kako bi se u potpunosti iskoristile njegove prednosti.
| Foto: canva, ilustracija
9. Nürnberg (Njemačka) Nürnberg je možda jedan od najzanimljivijih gradova na ovoj listi ako se traži dobar omjer kvalitete i troška života. Ima snažnu industrijsku i poslovnu bazu, dobru infrastrukturu i odličnu povezanost s ostatkom Njemačke. Istodobno nije toliko skup i prenapučen kao München. Grad ima lijepu povijesnu jezgru, dovoljno zelenila i dosta sadržaja, ali zadržava osjećaj relativno funkcionalnog i praktičnog grada. To je važna prednost za ljude koji žele dobar život, ali ne žele plaćati cijenu života u najskupljim njemačkim metropolama.
| Foto: canva, ilustracija
10. Göteborg (Švedska) Göteborg nudi vrlo specifičnu kombinaciju skandinavskog standarda i opuštenijeg obalnog života. Grad je snažan industrijski i tehnološki centar, ima dobar javni prijevoz i dosta zelenih površina. Blizina mora i otočja velika je prednost za ljude koji vole prirodu i aktivnosti na otvorenom. Život je, naravno, skup, a klima nije za svakoga. Ali za one kojima odgovaraju hladnije vrijeme, organizirano društvo i vrlo visok standard javnih usluga, Göteborg je vrlo privlačan.
| Foto: canva, ilustracija
11. Stavanger (Norveška) Stavanger je mali, bogat i vrlo dobro organiziran grad. Njegova gospodarska snaga tradicionalno je povezana s energetskim sektorom, zbog čega su prihodi i životni standard visoki. Posebno je zanimljiv ljubiteljima prirode. Fjordovi, planine i spektakularni krajolici praktički su na pragu grada. Cijena za taj standard je visoka, Norveška je skupa, ali zauzvrat dobijete vrlo sigurnu, uređenu i funkcionalnu sredinu. Stavanger je posebno dobar za ljude kojima su priroda, sigurnost i financijska stabilnost važniji od velikog gradskog života.
| Foto: canva, ilustracija
12. Kopenhagen (Danska) Kopenhagen je jedan od najpoznatijih europskih primjera grada koji je urbanizam podredio kvaliteti svakodnevnog života. Javni prijevoz je vrlo dobar, grad je relativno kompaktan, a more i parkovi dio su svakodnevice. Danska također ima vrlo snažne javne institucije i visok standard života. Posebno je važan osjećaj da grad funkcionira: manje vremena provodiš u automobilu, puno toga možeš obaviti pješice, a javne službe uglavnom rade vrlo dobro. Nedostatak je, naravno, što je život skup.
| Foto: canva, ilustracija
13. Amsterdam (Nizozemska) Amsterdam je vjerojatno najpoznatiji grad na ovoj listi i nije teško razumjeti zašto je visoko. Ima iznimno razvijeno gospodarstvo, međunarodno tržište rada, kulturu, restorane, muzeje i snažnu povezanost s ostatkom Europe. Javni prijevoz omogućuje da svakodnevni život bude manje ovisan o automobilu. Grad je izrazito međunarodan, pa je posebno privlačan ljudima koji dolaze iz inozemstva. Najveći problem je stanovanje. Amsterdam je skup, a potražnja za kvalitetnim stanovima vrlo je velika. Dakle, visoka kvaliteta života postoji, ali ju je potrebno i platiti.
| Foto: canva, ilustracija
14. Dusseldorf (Njemačka) Düsseldorf je vrlo snažan poslovni centar, posebno za financije, trgovinu, međunarodne kompanije i usluge. Istodobno je dovoljno kompaktan da svakodnevni život ne postane iscrpljujući. Grad ima vrlo dobru infrastrukturu, blizinu Rajne, mnogo zelenila i vrlo dobru povezanost s ostatkom Njemačke i Europe. Za karijeru je posebno zanimljiv ljudima koji žele međunarodno poslovno okruženje bez veličine Berlina ili Londona. To je jedan od onih gradova koji možda nisu prvi izbor turista, ali su vrlo privlačni za dugoročni život i karijeru.
| Foto: canva, ilustracija
15. Bergen (Norveška) Bergen je izvanredan za ljude kojima je priroda sastavni dio kvalitete života. Grad je okružen planinama i fjordovima, a krajolik je doslovno dio svakodnevice. Istovremeno ima dovoljno razvijeno gospodarstvo, dobro zdravstvo i vrlo visoku razinu sigurnosti. Grad je relativno malen, što znači da nema stres ogromne metropole. Veliki minus je vrijeme, Bergen je poznat po kiši, kao i općenito visoki norveški troškovi. Ali ako nekome odgovaraju priroda, mir i visok standard javnih usluga, teško je naći mnogo boljih mjesta.
| Foto: canva, ilustracija
16. Beč (Austrija) Beč je jedan od najboljih primjera velikog grada koji još uvijek može djelovati vrlo ugodno za život. Ima odličan javni prijevoz, snažan zdravstveni sustav, puno zelenih površina, bogatu kulturnu ponudu i vrlo razvijenu infrastrukturu. Posebno je važno što je javni prijevoz toliko dobar da automobil mnogim stanovnicima uopće nije potreban. Beč također nudi nešto što mnogi drugi gradovi ove veličine ne mogu: visok standard života bez ekstremnog osjećaja kaosa. Za obitelji je posebno zanimljiv zbog obrazovanja, sigurnosti i dostupnosti javnih usluga.
| Foto: canva, ilustracija
17. Munchen (Njemačka) München ima jednu od 'najjačih' kombinacija plaća, zaposlenja, sigurnosti i kvalitete infrastrukture u Europi. Grad je dom brojnih velikih kompanija i snažnog tehnološkog sektora, a istovremeno je neposredno uz Alpe i vrlo blizu jezera i prirode. To znači da nakon posla možeš vrlo brzo iz grada otići u planine. Sigurnost mu je jedna od velikih prednosti, a zdravstveni sustav također stoji vrlo dobro. Problem je stanovanje: München je među najskupljim njemačkim gradovima, pa visoki prihodi ne znače automatski i lagan pristup nekretnini.
| Foto: canva, ilustracija
18. Frankfurt (Njemačka) Frankfurt je jedan od najboljih gradova u Europi za nekoga kome je važna kombinacija karijere, visokih prihoda i praktičnog urbanog života. To je financijsko središte Njemačke i jedno od najvažnijih financijskih središta Europe, pa je grad posebno zanimljiv za ljude iz financija, bankarstva, osiguranja, IT-ja, konzultinga i međunarodnog poslovanja. Jedna od njegovih najvećih prednosti je kupovna moć. Plaće su relativno visoke, a Frankfurt istodobno ima vrlo dobru prometnu povezanost i relativno kratko prosječno vrijeme putovanja. To je važno jer je riječ o velikom gradu, ali svakodnevno funkcioniranje nije nužno toliko naporno kao u nekim drugim velikim europskim metropolama. Numbeo mu upravo za kupovnu moć, zdravstvo i vrijeme putovanja daje vrlo dobre ocjene.
| Foto: canva, ilustracija
19. Helsinki (Finska) Helsinki je vrlo jak u gotovo svemu što se tiče funkcionalnosti društva. Grad je siguran, zdravstveni sustav je kvalitetan, javni prijevoz dobro funkcionira, a okoliš je čist. Velika posebnost je odnos grada i prirode. More, šume, otoci i parkovi vrlo su blizu, pa čak i stanovnik glavnog grada može imati osjećaj da je priroda dio svakodnevnog života. Finska ipak ima jednu veliku specifičnost: klima. Duge i tamne zime mogu biti ozbiljan faktor pri odluci o preseljenju. No ako nekome odgovara sjevernjački način života, Helsinki nudi vrlo visoku razinu uređenosti i sigurnosti.
| Foto: canva, ilustracija
20. Reykjavik (Island) Reykjavík je vjerojatno najneobičniji grad među prvih 20. Mali je, siguran i izrazito blizu prirodi. More, planine, vulkanski krajolici, geotermalni izvori i druge prirodne atrakcije praktički su na kućnom pragu. Život je vrlo miran i siguran, a klima je puno blaža nego što bi se očekivalo za tu geografsku širinu zahvaljujući utjecaju Atlantika. Grad je također vrlo čist. S druge strane, Island je skup i izoliraniji od kontinentalne Europe. Zbog toga Reykjavík odgovara prije svega ljudima kojima su sigurnost, priroda, mir i specifičan način života važniji od velikog izbora i urbanog intenziteta.
| Foto: canva, ilustracija
Važno je napomenuti da najbolji grad nije nužno onaj s najvišim plaćama. Grad može imati nešto slabiju kupovnu moć, ali odličnu sigurnost, zdravstvo, javni prijevoz, okoliš i klimu – i zbog toga ukupno završiti vrlo visoko.
| Foto: canva, ilustracija