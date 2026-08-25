NEVJEROJATNA PRIČA 'Ruke mi teže devet kilograma. Svaki dan mi je izazov. Postao sam i otac!'

Muškarac čije ruke teže nevjerojatnih devet kilograma otkrio je kako noću, daleko od tuđih pogleda, potajno vježba obavljanje svakodnevnih zadataka. Njegov je cilj da ih pred drugim ljudima može izvršiti samostalno, bez pokazivanja muke i borbe s kojom se suočava.

Mark Davidson Jacildo s Filipina živi s iznimno rijetkim urođenim stanjem poznatim kao makrodaktilija. To stanje uzrokuje abnormalan rast prstiju i okolnih tkiva, uključujući kosti, meko tkivo, živce i krvne žile, zbog čega su njegove ruke narasle do izvanredne veličine.

Kako bi podijelio svoju životnu priču, Mark se nedavno videopozivom uživo s Filipina uključio u britansku emisiju "This Morning", gdje je razgovarao s voditeljima Rylanom Clarkom i Josie Gibson. Opisao im je kakav je život s njegovim stanjem i s kakvim se sve izazovima svakodnevno nosi. Voditelja Rylana posebno je zanimalo koliko se Mark morao prilagođavati tijekom odrastanja i u obavljanju uobičajenih životnih zadataka. Mark je objasnio da mu čak i najjednostavnije radnje, koje većina ljudi uzima zdravo za gotovo, predstavljaju značajan izazov.

​- Naučio sam se, znate, prilagoditi svemu, poput jednostavnih stvari koje normalni ljudi rade. Meni je to teško izvesti - rekao je.

Umjesto da traži pomoć od drugih, Mark je otkrio svoju jedinstvenu metodu - zadatke vježba nasamo, prije nego što će ih morati obaviti u javnosti. Njegova motivacija leži u dubokoj želji da ga drugi ne doživljavaju kao teret i da zadrži osjećaj neovisnosti.

​- Zato ja to vježbam unaprijed, kako me ljudi, dok obavljam te zadatke, ne bi doživjeli kao neku vrstu tereta, na primjer, kod kupovine cipela - pojasnio je svoju metodu.

Mark, koji je u međuvremenu postao i otac, istaknuo je kako je oduvijek težio tome da sve uobičajene stvari može obavljati sam, bez potrebe da ga drugi doživljavaju kao drugačijeg. Njegova upornost i posvećenost tome da živi što normalnijim životom ogledaju se u njegovoj noćnoj rutini.

​- Nikada nisam želio da mi itko pomaže s tim uobičajenim stvarima - kazao je.

Foto: Instagram

​- Ne želim da osjećaju da sam drugačiji, pa sam to morao vježbati noću.

Zahvaljujući tim tajnim pripremama, kada dođe trenutak da neki zadatak obavi u javnosti, on je spreman i može ga izvršiti bez tuđe pomoći, baš kao i svi ostali.

​- Na taj način, onoga dana kada to moram učiniti, ja to mogu. Znate, baš onako kako to rade normalni ljudi - zaključio je Mark.

Njegovo gostovanje u emisiji "This Morning" gledateljima je pružilo rijedak uvid u svakodnevne izazove života s makrodaktilijom, ali je istovremeno, kako je izvijestio Daily Star, naglasilo i nevjerojatnu snagu i trud koje ulaže kako bi očuvao svoju neovisnost.

Foto: Instagram

Ovo stanje dio je Markova života od najranijeg djetinjstva. Kada je imao samo sedam godina, liječnici su mu ponudili operaciju koja je mogla smanjiti veličinu i težinu njegovih ruku. Međutim, kirurški zahvat nosio je ogroman rizik. Mark i njegova obitelj bili su upozoreni na mogućnost da operacija pođe po zlu, što bi moglo rezultirati potpunim gubitkom ruku. Suočen s tako teškom odlukom, odlučio je ne podvrgnuti se zahvatu. Kao otac, kasnije se suočio s novim strahom - brigom da bi njegova kći mogla naslijediti njegovo rijetko stanje. Na njegovo veliko olakšanje, liječnici su ga uvjerili da se to neće dogoditi.

*uz korištenje AI-ja