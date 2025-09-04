FOTO Ovo su najjeftiniji stanovi u Zagrebu! Od 45 do 70 tisuća eura: 'Izrazito su niske režije'

2. DIO
FOTO Najveći misteriji svijeta: Tajne 'paklenog trokuta', mali zeleni u SSSR-u i pljačka stoljeća
Naš svijet i dalje je prepun tajni koje znanstvenici i povjesničari ne mogu do kraja razjasniti. Od misterioznih Nazca linija u Peruu, koje su stvorene prije tisuća godina i ostale zagonetne u svom nastanku, do Machu Picchua, koji je naglo napušten, ostavljajući iza sebe samo šutljive kamenčiće povijesti. Tu je i Bermudski trokut, poznat po nestancima brodova i zrakoplova, koji je i dalje tema brojnih teorija zavjera. U ovom nastavku bavimo se i najmisterioznijom pljačkom svih vremena, kao i legendama o slijetanju vanzemaljaca u Voronjež za vrijeme SSSR-a. Svaka od ovih enigmi nosi sa sobom više pitanja nego odgovora, potičući nas da tražimo istinu u povijesti, prirodi i legendama koje ih okružuju...