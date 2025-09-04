Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PRODAJU SE PO OGLASIMA

FOTO Ovo su najjeftiniji stanovi u Zagrebu! Od 45 do 70 tisuća eura: 'Izrazito su niske režije'

U Zagrebu je sve prisutniji trend potražnje za stanovima manje kvadrature, što je rezultat nekoliko faktora, uključujući porast cijena nekretnina i promjene u načinu života. Mnogi traže manji, ali funkcionalan prostor, idealan za samce, parove ili manje obitelji...
FOTO Ovo su najjeftiniji stanovi u Zagrebu! Od 45 do 70 tisuća eura: 'Izrazito su niske režije'
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025