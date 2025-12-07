Obavijesti

FOTO Učiteljica postala zvijezda filmova za odrasle: 'Muž se ne ljuti. Skupljam novac za azil'

Courtney Tillia bila je učiteljica specijalnog obrazovanja u Arizoni. Radila je s djecom koja su imala različite poteškoće u razvoju i obrazovanju, a u tom je poslu provela nekoliko godina. Iako je voljela rad s djecom, otvoreno je govorila da se osjećala neispunjeno, pod stresom i potplaćeno, što je česta priča među učiteljima u SAD-u...
Nakon što je napustila školu, isprva je pokušala pronaći novi put u području osobnog razvoja i motivacijskog coachinga, no kasnije je odlučila krenuti u sasvim drugom smjeru - počela je graditi karijeru u industriji za odrasle. | Foto: Instagram
