FOTO Učiteljica postala zvijezda filmova za odrasle: 'Muž se ne ljuti. Skupljam novac za azil'

Courtney Tillia bila je učiteljica specijalnog obrazovanja u Arizoni. Radila je s djecom koja su imala različite poteškoće u razvoju i obrazovanju, a u tom je poslu provela nekoliko godina. Iako je voljela rad s djecom, otvoreno je govorila da se osjećala neispunjeno, pod stresom i potplaćeno, što je česta priča među učiteljima u SAD-u...
Nakon što je napustila školu, isprva je pokušala pronaći novi put u području osobnog razvoja i motivacijskog coachinga, no kasnije je odlučila krenuti u sasvim drugom smjeru - počela je graditi karijeru u industriji za odrasle.
Nakon što je napustila školu, isprva je pokušala pronaći novi put u području osobnog razvoja i motivacijskog coachinga, no kasnije je odlučila krenuti u sasvim drugom smjeru - počela je graditi karijeru u industriji za odrasle.
Taj zaokret donio joj je, kaže, financijsku sigurnost i slobodu, a često u intervjuima naglašava kako sada osjeća veću kontrolu nad vlastitim životom nego u vrijeme dok je bila učiteljica.
Taj zaokret donio joj je, kaže, financijsku sigurnost i slobodu, a često u intervjuima naglašava kako sada osjeća veću kontrolu nad vlastitim životom nego u vrijeme dok je bila učiteljica.
Postala je vlasnica azila za pse i učionicu je zamijenila kamerom. Ljubiteljica pasa Courtney Tillia objavila je kako izlazi izvan okvira uobičajenih scena sa suprugom Nickom, drugim ženama ili solo nastupa te počinje snimati videouratke s drugim muškarcima.
Kako prenosi Daily Star, u samo dva tjedna otkako je objavila tri eksplicitna videa s muškarcima koji nisu njezin suprug, zaradila je gotovo 19.000 dolara.
Ova zvijezda otkrila je zapanjujući podatak: "Prema projekcijama, moj prvi video s drugim muškarcem zaradit će više nego što sam ja zarađivala kao učiteljica u cijeloj godini."
Njezina godišnja plaća kao edukatorice za djecu s posebnim potrebama iznosila je, prema izvješćima, 36.000 dolara.
Courtney je osnovala neprofitnu organizaciju Minnie's Mutts kako bi spašavala pse iz lokalnih skloništa u okolici Los Angelesa od eutanazije. Zajedno sa suprugom Nickom, s kojim je u braku 12 godina, od pokretanja organizacije u travnju spasila je više od 50 pasa.
Ova 38-godišnjakinja izjavila je za The New York Post da je neprofitna organizacija projekt koji proizlazi iz ljubavi: "Velik dio troškova pokrivamo iz vlastitog džepa."
"Trenutno imamo tri psa za koje nismo uspjeli pronaći udomitelje ili privremeni smještaj", objasnila je. "Plaćamo gotovo 150 dolara dnevno samo za njihov pansion. Kad se tome dodaju hitni medicinski slučajevi, sredstva naše organizacije brzo su se istopila."
Upravo ju je ta financijska situacija natjerala na novi poslovni potez.
"Nedavno sam rekla: 'Je*i ga', i počela snimati filmove s muškarcima. Previše je pasa u opasnim situacijama, a spašavanje košta previše da bih dopustila da mi novac samo stoji na stolu."
Zvijezde sadržaja za odrasle mogu zaraditi značajne svote novca na internetu. Iako prosječni kreator zaradi oko 150 eura mjesečno, tu statistiku iskrivljuju oni na vrhu, koji mogu zarađivati milijune godišnje. Većina, ipak, zarađuje znatno manje, a neki tek nekoliko dolara mjesečno.
