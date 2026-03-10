FOTO Ovo su najluđe fotografije koje ćete danas vidjeti! Održali su 'utrku u nošenju supruga'...

Supruge i djevojke čvrsto su se držale dok su ih njihovi partneri nosili gore-dolje niz blatnu padinu tijekom "Utrke u nošenju supruga" u Velikoj Britaniji. Na brežuljku u Dorkingu više od 20 parova stavilo je svoje veze i mišiće na kušnju, a pobjedu su ove godine odnijeli gosti iz Finske, Teemu Touvinen i Jatta Leinonen. Ciljnu liniju prešli su za rekordnih minutu i 45,5 sekundi, a za nagradu su osvojili ono po što su i došli – bačvu lokalnog piva.
| Foto: Peter Tarry/NEWS SYNDICATION
Ova neobična utrka, koja se u Engleskoj održava od 2008. godine, inspirirana je mračnom finskom legendom iz 19. stoljeća o bandi koja je pljačkala sela i krala žene. Ipak, današnja verzija događaja naglasak stavlja isključivo na dobru zabavu i pomalo bizaran humor. Sudionici se potiču na nošenje smiješnih kostima, a atmosfera je uvijek na rubu karnevalske.
Iako se naziva utrkom u nošenju supruga, pravila su vrlo fleksibilna i inkluzivna. Organizatori iz udruge Leith Hill Trail Runners ističu da natjecatelji ne moraju nositi vlastitu suprugu. "To može biti i nečija tuđa. Ili prijatelj, djevojka, dečko, sestra ili brat", stoji u njihovom priopćenju.
Jedini uvjeti su da su obje osobe starije od 18 godina i da "teret" teži najmanje 50 kilograma. Oni lakši moraju nositi ruksak napunjen brašnom ili vodom kako bi dosegli minimalnu težinu, a iz sigurnosnih razloga, svi koji su nošeni moraju nositi zaštitnu kacigu. Sav prihod od kotizacija, koje su ove godine iznosile oko 45 eura donira se lokalnoj humanitarnoj organizaciji Mid Surrey Community Fridges.
Natjecatelji se suočavaju sa stazom dugom 380 metara koja uključuje strmi uspon od 15 metara i jednako zahtjevan spust. Organizatori je opisuju kao "prilično dugačku s obzirom na okolnosti". Da stvar bude teža, putem moraju preskakati bale sijena, a u povratku ih čeka "zona prskanja", gdje ih gledatelji naoružani kantama i vodenim pištoljima obilno polijevaju vodom.
Parovi mogu birati tehniku nošenja, no većina se odlučuje za tradicionalni "estonski hvat", pri kojem osoba visi naglavačke na leđima nositelja, s nogama prekriženim ispred njegovog lica. Upravo su tu tehniku koristili i pobjednici.
Foto Peter Tarry/NEWS SYNDICATION
