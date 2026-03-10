SMIJEH I KAOS FOTO Ovo su najluđe fotografije koje ćete danas vidjeti! Održali su 'utrku u nošenju supruga'...

Supruge i djevojke čvrsto su se držale dok su ih njihovi partneri nosili gore-dolje niz blatnu padinu tijekom "Utrke u nošenju supruga" u Velikoj Britaniji. Na brežuljku u Dorkingu više od 20 parova stavilo je svoje veze i mišiće na kušnju, a pobjedu su ove godine odnijeli gosti iz Finske, Teemu Touvinen i Jatta Leinonen. Ciljnu liniju prešli su za rekordnih minutu i 45,5 sekundi, a za nagradu su osvojili ono po što su i došli – bačvu lokalnog piva.