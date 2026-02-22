Obavijesti

GESTA HUMANOSTI ILI BIZARNI RITUAL?

FOTO Ovo su najpoznatiji zadnji obroci osuđenika na smrt: Od crne kave do kraljevske gozbe

Tradicija posljednjeg obroka, koja se desetljećima provodi u pojedinim saveznim državama SAD‐a, često se opisuje kao gesta humanosti prema osuđeniku neposredno prije izvršenja smrtne kazne. Istovremeno, dio javnosti je doživljava kao bizaran ritual. Ovo su najpoznatiji zadnji obroci osuđenih na smrt...
Tradicija posljednjeg obroka, koja se desetljećima provodi u pojedinim saveznim državama SAD‐a, često se opisuje kao gesta humanosti prema osuđeniku neposredno prije izvršenja smrtne kazne. Istovremeno, dio javnosti je doživljava kao bizaran ritual. Popisi posljednjih obroka fasciniraju jer nude rijedak uvid u posljednje sate osobe koja zna da joj preostaje vrlo malo vremena, no važno je naglasiti da se iz tih izbora ne mogu pouzdano izvlačiti psihološki zaključci. Mnogi motivi koje mediji pripisuju zatvorenicima ostaju nagađanja. | Foto: canva, ilustracija
