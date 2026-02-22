FOTO Ovo su najpoznatiji zadnji obroci osuđenika na smrt: Od crne kave do kraljevske gozbe

Tradicija posljednjeg obroka, koja se desetljećima provodi u pojedinim saveznim državama SAD‐a, često se opisuje kao gesta humanosti prema osuđeniku neposredno prije izvršenja smrtne kazne. Istovremeno, dio javnosti je doživljava kao bizaran ritual. Ovo su najpoznatiji zadnji obroci osuđenih na smrt...
Tradicija posljednjeg obroka, koja se desetljećima provodi u pojedinim saveznim državama SAD‐a, često se opisuje kao gesta humanosti prema osuđeniku neposredno prije izvršenja smrtne kazne. Istovremeno, dio javnosti je doživljava kao bizaran ritual. Popisi posljednjih obroka fasciniraju jer nude rijedak uvid u posljednje sate osobe koja zna da joj preostaje vrlo malo vremena, no važno je naglasiti da se iz tih izbora ne mogu pouzdano izvlačiti psihološki zaključci. Mnogi motivi koje mediji pripisuju zatvorenicima ostaju nagađanja.
| Foto: canva, ilustracija
Tradicija posljednjeg obroka, koja se desetljećima provodi u pojedinim saveznim državama SAD‐a, često se opisuje kao gesta humanosti prema osuđeniku neposredno prije izvršenja smrtne kazne. Istovremeno, dio javnosti je doživljava kao bizaran ritual. Popisi posljednjih obroka fasciniraju jer nude rijedak uvid u posljednje sate osobe koja zna da joj preostaje vrlo malo vremena, no važno je naglasiti da se iz tih izbora ne mogu pouzdano izvlačiti psihološki zaključci. Mnogi motivi koje mediji pripisuju zatvorenicima ostaju nagađanja. |
Foto: canva, ilustracija
Tradicija posljednjeg obroka, koja se desetljećima provodi u pojedinim saveznim državama SAD‐a, često se opisuje kao gesta humanosti prema osuđeniku neposredno prije izvršenja smrtne kazne. Istovremeno, dio javnosti je doživljava kao bizaran ritual. Popisi posljednjih obroka fasciniraju jer nude rijedak uvid u posljednje sate osobe koja zna da joj preostaje vrlo malo vremena, no važno je naglasiti da se iz tih izbora ne mogu pouzdano izvlačiti psihološki zaključci. Mnogi motivi koje mediji pripisuju zatvorenicima ostaju nagađanja.
| Foto: canva, ilustracija
Pravila se razlikuju od države do države. Negdje postoje financijska ograničenja, a u Teksasu su nakon incidenta iz 2011. ukinute posebne narudžbe, zatvorenici i dalje dobivaju posljednji obrok, ali on mora biti standardni zatvorski meni... Ovo su najpoznatiji posljednji obroci osuđenika na smrt u SAD-u...
| Foto: canva ilustracija
John Wayne Gacy, serijski ubojica odgovoran za najmanje 33 ubojstva, prije pogubljenja 1994. zatražio je dvanaest prženih kozica, kantu piletine iz KFC‐a, pomfrit i oko pola kilograma jagoda. Često se spominje kako je ranije radio kao menadžer KFC restorana pa se njegov izbor tumači kao nostalgičan...
| Foto: Des Plaines Police Department / Wikimedia Commons (public domain), Canva
James Edward Smith 1990. je tražio grumen zemlje za koji je tvrdio da je potreban za vudu ritual. Budući da nije riječ o hrani, zahtjev je odbijen i dobio je šalicu jogurta.
| Foto: Texas Department of Criminal Justice / Wikimedia Commons, Canva
Danny Rolling, poznat kao "Trbosjek iz Gainesvillea", 2006. je dobio jastogov rep, pržene kozice, pečeni krumpir, cheesecake od jagoda i slatki čaj. Njegov obrok ponekad se opisuje kao želja za luksuzom, no to nije moguće dokazati.
| Foto: Florida Department of Corrections / Wikimedia Commons, Canva (ilustracija)
Timothy McVeigh bio je američki 'domaći terorist' i bivši vojnik osuđen za bombaški napad na federalnu zgradu Alfred P. Murrah u Oklahoma Cityju 1995., u kojem je poginulo 168 ljudi, uključujući 19 djece. Smatrao je da napad predstavlja osvetu saveznoj vladi zbog događaja u Wacu i Ruby Ridgeu. Pogubljen je 2001. smrtonosnom injekcijom u saveznom zatvoru u Indiani. Kao posljednji obrok zatražio je dvije porcije sladoleda od mente s komadićima čokolade. O njegovu životu i napadu snimljeno je više dokumentarnih filmova te igrani film Oklahoma City (2017 film) inspiriran događajem.
| Foto: Federal Bureau of Investigation / Wikimedia Commons, Canva (ilustracija)
Ted Bundy bio je jedan od najpoznatijih američkih serijskih ubojica 20. stoljeća, osuđen za niz brutalnih ubojstava mladih žena tijekom 1970-ih. Priznao je 30 ubojstava, iako istražitelji vjeruju da bi stvarni broj mogao biti veći. Pogubljen je 1989. na Floridi električnom stolicom. Prije egzekucije odbio je naručiti poseban posljednji obrok, pa mu je poslužen standardni zatvorski meni, kojeg nije pojeo.
| Foto: FBI / Wikimedia Commons, Canva (ilustracija)
Ronnie Lee Gardner bio je američki kriminalac osuđen za ubojstvo odvjetnika Michaela Burdella tijekom pokušaja bijega iz sudnice u Utahu 1985. godine. Već je ranije ubio i jednu osobu tijekom pljačke. Nakon dugog niza žalbi pogubljen je 2010. strijeljanjem, što je bilo jedno od rijetkih modernih izvršenja tom metodom u SAD-u. Kao posljednji obrok dobio je odrezak, jastoga, jastoga s maslacem, pitu od jabuka i sladoled, a prije egzekucije dopušteno mu je gledati filmsku trilogiju “Gospodar prstenova”, zbog čega se njegov slučaj ponekad opisuje kao “najduži posljednji obrok”, iako se zapravo radilo o dodatnom zahtjevu prije same egzekucije.
| Foto: Utah Department of Corrections, Canva (ilustracija)
Robert Alton Harris bio je američki ubojica osuđen za otmicu i ubojstvo dvojice tinejdžera, 16-godišnjeg Johna Mayesa i 15-godišnjeg Michaela Bakera, koje je 1978. ubio u Kaliforniji kako bi im ukrao automobil za bijeg nakon pljačke banke. Nakon dugogodišnjih žalbenih postupaka pogubljen je 1992. u plinskoj komori, što je tada izazvalo veliku javnu raspravu o metodi izvršenja kazne. Kao posljednji obrok naručio je izrazito velik fast-food meni: dvadeset i jedan komad piletine iz KFC-a, dvije velike pizze iz Domino’sa, sladoled, gumene bombone i cigarete.
| Foto: California Department of Corrections / Wikimedia Commons, Canva (ilustracija)
Aileen Wuornos bila je američka serijska ubojica osuđena za ubojstva više muškaraca na Floridi između 1989. i 1990., koje je tvrdila da je počinila u samoobrani dok je radila kao prostitutka. Sud ju je proglasio krivom za šest ubojstava i pogubljena je 2002. smrtonosnom injekcijom. Za posljednji obrok zatražila je samo šalicu crne kave. Njezin život i zločini prikazani su u filmu Monster (2003.), za koji je Charlize Theron osvojila Oscara za najbolju glumicu.
| Foto: profimedia, canva
Ricky Ray Rector bio je američki ubojica iz Arkansasa osuđen za dvostruko ubojstvo 1981. Najprije je ubio civila, a dva dana kasnije i policajca Roberta Martina tijekom pokušaja uhićenja. Ranije je obećao da će mu se mirno predati. Neposredno nakon ubojstva policajca pokušao je samoubojstvo pucnjem u glavu, preživio je, ali je zadobio teško oštećenje mozga zbog kojeg je imao ozbiljna kognitivna ograničenja i ponašao se poput djeteta. Upravo zato njegovo pogubljenje 1992. izazvalo je veliku raspravu u SAD-u o tome je li mentalno sposoban razumjeti kaznu. Kao posljednji obrok naručio je odrezak, prženu piletinu i sok od višnje, a desert, pitu od pekan oraha, nije pojeo rekavši da je “čuva za kasnije”, što je postalo simbol kontroverze oko njegove sposobnosti shvaćanja vlastite egzekucije.
| Foto: Arkansas Department of Correction / Wikimedia Commons, Canva (ilustracija)
Philip Workman bio je američki zatvorenik osuđen za ubojstvo policajca Ronalda Olivera tijekom pljačke restorana u Memphisu 1981. godine. Krivnju je do kraja poricao, a slučaj je godinama bio predmet rasprava i žalbi. Prije pogubljenja 2007. nije tražio klasičan posljednji obrok, nego je zatražio da se velika vegetarijanska pizza donira nekom beskućniku u Nashvilleu. Zatvorske vlasti to su odbile jer pravila dopuštaju samo obrok za samog osuđenika, nakon čega je Workman odbio jesti. Njegov zahtjev potaknuo je reakciju javnosti pa su građani na dan egzekucije slali pizze skloništima za beskućnike diljem Tennesseeja, pretvorivši njegovu posljednju želju u spontanu humanitarnu akciju.
| Foto: canva, ilustracija
Peter J. Miniel bio je zatvorenik iz Oklahome osuđen za ubojstvo. Uoči egzekucije naručio je iznimno velik posljednji obrok, tacose, enchilade, hamburgere, omlet, pizzu, pohanu piletinu, sladoled, špagete i razne kolače. Često se navodi da je pojeo većinu hrane, iako to nije dosljedno potvrđeno u svim izvorima.
| Foto: canva, ilustracija
Lawrence Russell Brewer bio je američki rasist i pripadnik skupine koja je zagovarala nadmoć bijelaca. Osuđen je za brutalno ubojstvo Jamesa Byrda Jr. 1998. u Teksasu, kojeg je s dvojicom 'kolega' privezao za kamionet i vukao kilometrima po cesti, što je postalo jedan od najšokantnijih zločina iz mržnje u novijoj američkoj povijesti. Pogubljen je 2011. smrtonosnom injekcijom. Kao posljednji obrok naručio je ogromnu količinu hrane pileće odreske s umakom, trostruki cheeseburger sa slaninom, meso s roštilja, pizzu, fajite, omlet, sladoled i gazirana pića, ali kad je obrok stigao odbio je pojesti ijedan zalogaj rekavši da nije gladan. Upravo je taj potez potaknuo Teksas da ukine posebne narudžbe za posljednji obrok.
| Foto: canva, ilustracija