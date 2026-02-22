FOTO Ovo su najpoznatiji zadnji obroci osuđenika na smrt: Od crne kave do kraljevske gozbe

Ricky Ray Rector bio je američki ubojica iz Arkansasa osuđen za dvostruko ubojstvo 1981. Najprije je ubio civila, a dva dana kasnije i policajca Roberta Martina tijekom pokušaja uhićenja. Ranije je obećao da će mu se mirno predati. Neposredno nakon ubojstva policajca pokušao je samoubojstvo pucnjem u glavu, preživio je, ali je zadobio teško oštećenje mozga zbog kojeg je imao ozbiljna kognitivna ograničenja i ponašao se poput djeteta. Upravo zato njegovo pogubljenje 1992. izazvalo je veliku raspravu u SAD-u o tome je li mentalno sposoban razumjeti kaznu. Kao posljednji obrok naručio je odrezak, prženu piletinu i sok od višnje, a desert, pitu od pekan oraha, nije pojeo rekavši da je “čuva za kasnije”, što je postalo simbol kontroverze oko njegove sposobnosti shvaćanja vlastite egzekucije. | Foto: Arkansas Department of Correction / Wikimedia Commons, Canva (ilustracija)