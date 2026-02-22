Obavijesti

PLIVA PO JADRANU

VIDEO Kod Cresa snimili golemu psinu: 'Drugi najveći na svijetu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kod Cresa snimili golemu psinu: 'Drugi najveći na svijetu'
Foto: Blue World Institute/Facebook

Riječ je o migratornoj vrsti koja se hrani planktonom filtrirajući more širom otvorenih usta...

Nedaleko od otoka Cresa, ovog je tjedna snimljena golema psina, druga najveća vrsta morskog psa na svijetu. Institut Plavi svijet zaprimio je snimku te su njegovi stručnjaci, unatoč tome što nije posve jasna, na temelju karakterističnog oblika leđne peraje zaključili da se najvjerojatnije radi o vrsti Cetorhinus maximus.

CRNA LISTA Nova studija: Ovo su plaže s najviše napada morskih pasa
Nova studija: Ovo su plaže s najviše napada morskih pasa

Prenosimo objavu Blue World Institutea.

"Ovaj tjedan zaprimili smo dojavu o zanimljivom opažanju na moru u blizini Cresa. Iako snimka koju nam je ustupila pratiteljica nije najjasnija, prema karakterističnom obliku leđne peraje zaključujemo da se najvjerojatnije radi o golemoj psini (𝘊𝘦𝘵𝘰𝘳𝘩𝘪𝘯𝘶𝘴 𝘮𝘢𝘹𝘪𝘮𝘶𝘴), vrsti koja je rijetka, ali stalno prisutna duž istočne obale Jadrana. Većina opažanja dolazi sa sjevernog Jadrana, uključujući Kvarnerski zaljev, koji je dobro poznat kao područje Jadrana s najvećom biomasom zooplanktona.

Golema psina druga je najveća vrsta morskog psa na svijetu, odmah nakon kitopsine, koja može doseći dužinu preko 10 metara. Riječ je o migratornoj vrsti koja se hrani planktonom filtrirajući more širom otvorenih usta. Važno je naglasiti da nije opasna za čovjeka.

Zahvaljujemo svim našim pratiteljima na vrijednim snimkama i dojavama koje nam šalju.

Upravo zahvaljujući vašim opažanjima možemo bolje pratiti prisutnost i kretanje morskih vrsta u Jadranu. Još jednom vas pozivamo da svoja opažanja morskih sisavaca dojavite putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger www.marine-ranger.org ili putem našeg Facebooka ili emailom and info@plavi-svijet.org. Sudjelovanjem javnosti u prikupljanju podataka dobivamo dragocjene informacije koje pomažu znanstvenicima u istraživanju i zaštiti mora. Svaka fotografija, svaka dojava i svaki unos u aplikaciju doprinos su boljem razumijevanju i očuvanju našeg morskog ekosustava."

