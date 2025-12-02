FOTO Ovo su žene s najvećim grudima, tu je i rekorderka: Jedna dojka teži 30 kilograma!

Dok je san o bujnom poprsju za neke blagoslov, za druge je postao prava noćna mora. Stvarnost života s ekstremno velikim grudima često je daleko od glamura. Ovo su priče žena koje posjeduju neke od najvećih grudi na svijetu - uključujući i one koje su shvatile da to nije onako bajno kako se čini...
Chelsea Charms tvrdi da posjeduje svjetski rekord za najveće grudi na svijetu, bilo prirodne ili umjetne. Ova 49-godišnja bivša zvijezda filmova za odrasle iz SAD-a povećala je grudi postupkom u kojem se u svaku dojku ugrađuje polipropilenska vrpca - praksa koja je danas zabranjena.
Chelsea Charms tvrdi da posjeduje svjetski rekord za najveće grudi na svijetu, bilo prirodne ili umjetne. Ova 49-godišnja bivša zvijezda filmova za odrasle iz SAD-a povećala je grudi postupkom u kojem se u svaku dojku ugrađuje polipropilenska vrpca - praksa koja je danas zabranjena.
Tijekom svog posljednjeg pojavljivanja na britanskoj televiziji 2011. godine, Chelsea je otkrila da su njezine grudi narasle do veličine 164XXX. Vjerojatno su danas još veće jer polipropilenski materijal iritira sluznicu dojke, stvarajući serum koji neprestano povećava grudi, proces koji se može nastaviti u nedogled.
Chelsea je svoje grudi nazvala "Itsy" i "Bitsy", a tada su rasle brzinom od 2,5 centimetra mjesečno. Od tada se povukla iz javnosti, a vjeruje se da je 2020. godine otišla u mirovinu.
Postoje i izvještaji da je u međuvremenu ipak otišla na smanjenje grudi zbog ozbiljnih zdravstvenih problema i smanjene pokretljivosti, što je čest ishod ovakvih ekstremnih tjelesnih modifikacija.
Melissa Ashcroft, 30-godišnja majka iz Škotske, smatra se ženom s "najvećim grudima u Velikoj Britaniji". Nedavno je postala viralna nakon što je iskreno podijelila kako joj njezino poprsje veličine 36M doslovno upravlja životom, piše britanski Daily Star. Melissa je otkrila šokantan podatak da je ujutro ponekad privremeno prikovana za krevet.
Britanka koja ne može podići vlastito dijete zbog težine grudi i bolova, treba joj više od sat vremena samo da ustane. Osim toga, trpi jake bolove u leđima još od puberteta, a situacija je toliko ozbiljna da ne može čak ni podići svoju osmomjesečnu kćer, što joj, kako kaže, slama srce.
Ova majka prvi je put zatražila smanjenje grudi preko britanskog zdravstvenog sustava (NHS) prije deset godina. Tada su je odbili uz obrazloženje da bi trebala prvo roditi i dojiti djecu. Iako je poslušala savjet liječnika, operacija koja bi joj promijenila život sada joj je ponovno odbijena jer joj indeks tjelesne mase (BMI) prelazi 27. Ironija je u tome što Melissa priznaje da joj je previše bolno vježbati upravo zbog veličine grudi.
"Osjećam se kao da imam 70 godina zbog stanja mojih leđa. Ne želim ovisiti o lijekovima protiv bolova jer mi se od njih vrti," izjavila je Melissa, prisjećajući se kako su je u školi prvo zlostavljali jer je bila ravna, a kasnije ismijavali kada su joj grudi naglo narasle. Sada očajnički pokušava prikupiti oko 9.500 eura za privatnu operaciju kako bi se riješila tereta teškog gotovo 16 kilograma.
Priča je sasvim drugačija u Finskoj, zemlji koja se često proglašava najsretnijom na svijetu. Tamošnja manekenka Sonja Kirstiina (35) vjeruje se da ima najveće poprsje u svojoj domovini, a na njega je potrošila više od 40.000 eura.
Poznata pod nadimkom "Mrs Ornament", Sonja je vlasnica implantata od 2900cc, što je ekvivalent N-košarici. Na svojim estetski povećanim grudima može balansirati šalicu kave, no priznaje da ima problema sa spavanjem nakon sedam operacija, od kojih je prvu obavila sa 18 godina.
Unatoč poteškoćama, ona tvrdi da ne može biti sretnija. "Kao mlada djevojka u devedesetima, bila sam potpuno inspirirana glamuroznim ženama s naslovnica muških časopisa. Ta ideja ljepote ostala je sa mnom godinama," rekla je Sonja.
Ona je izgradila bazu od preko milijun pratitelja na raznim društvenim mrežama, gdje redovito pokazuje svoje atribute, a sada je odlučna u namjeri da ode "još veće".
Annie Hawkins-Turner drži Guinnessov svjetski rekord za najveće prirodne grudi na planetu. Ovaj 'fetiš' model iz Atlante u Georgiji uspio je profitirati od svojih masivnih grudi veličine 102ZZZ, koje teže nevjerojatnih 30 kilograma svaka.
Annie, koja koristi umjetničko ime Norma Stitz, tvrdi da su njezine grudi "potpuno prirodne" i da rastu i dan danas. Iako su joj rekordne obline pomogle u izgradnji uspješne karijere na fetiš tržištu, njezin svakodnevni život daleko je od jednostavnog.
Njezino ogromno poprsje otežava joj obavljanje svakodnevnih zadataka. Ne smije spavati na leđima jer bi je težina mogla ugušiti, mora spavati na boku, može voziti samo velike 4x4 automobile i mora biti iznimno oprezna pri silasku niz stepenice.
Unatoč fizičkim izazovima i činjenici da je ljudi često zadirkuju u javnosti, Annie sebe smatra blagoslovljenom. "Ja sam čovjek kao i svi drugi. Samo sam blagoslovljena na drugačije načine od drugih ljudi," izjavila je.