FOTO Ovo su žene s najvećim grudima, tu je i rekorderka: Jedna dojka teži 30 kilograma!

"Osjećam se kao da imam 70 godina zbog stanja mojih leđa. Ne želim ovisiti o lijekovima protiv bolova jer mi se od njih vrti," izjavila je Melissa, prisjećajući se kako su je u školi prvo zlostavljali jer je bila ravna, a kasnije ismijavali kada su joj grudi naglo narasle. Sada očajnički pokušava prikupiti oko 9.500 eura za privatnu operaciju kako bi se riješila tereta teškog gotovo 16 kilograma.