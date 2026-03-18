KVIZ Možete li prepoznati ove države samo po obliku njihova teritorija? Rijetki će imati 100 %

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki vam dajemo oblik teritorija neke države, na vama je da prepoznate državu, na idućoj fotki vas čeka odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Ovo je oblik teritorija koje države?
Ovo je oblik teritorija koje države?
Bio je to Brazil...
Ovo je oblik teritorija koje države?
Bila je to Danska...
A ovo je?
Bio je to SAD... (Bez Havaja i Aljaske)
A možete li prepoznati ovu državu po obliku teritorija?
Bila je to Italija...
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija?
Bila je to Australija...
A ovo je...
Bila je to Turska...
Znate li koja je ovo država po obliku teritorija? Evo mala pomoć, riječ je o otočnoj državi...
Bio je to Tajvan...
A ovo je...
Bila je to Indija...
A ova država oblik teritorija ima i na svojoj zastavi. Znate li koja je ovo država?
Bio je to Cipar...
Možete li prepoznati ovu državu po obliku njezina teritorija?
Bila je to Njemačka...
Idemo malo do Amerika. Ovo je...
Argentina...
Evo nas u Europi. Možete li prepoznati ovu državu po obliku teritorija?
Bila je to Švicarska...
Idemo do Afrike. Možete li prepoznati ovu državu po obliku njezina teritorija?
Bio je to Egipat...
I za kraj, još jedna otočna država. Ovo je...
Bila je to Kuba...
