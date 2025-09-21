FOTO Pivo, romantika, a kod nekih i mamurluk: Evo kako je prošao prvi dan Oktoberfesta

Simbol Oktoberfesta, 'jedna Maß piva' (jedna litra), ove godine košta 15,40 eura. Riječ je o rekordnoj cijeni, a usporedbe radi, još prije desetak godina za isti se Maß plaćalo manje od 10 eura. Cijene bezalkoholnih pića također rastu, boca mineralne vode od 0,75 litara u nekim je šatorima 12,70 eura, što znači da je voda na nekim mjestima skuplja od piva. | Foto: MARYAM MAJD/REUTERS