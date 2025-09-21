Obavijesti

Galerija

Komentari 7
UZ PAPRENE CIJENE

FOTO Pivo, romantika, a kod nekih i mamurluk: Evo kako je prošao prvi dan Oktoberfesta

Pivo se točilo u ogromnim količinama, bilo je pjesme, plesa, padali su poljupci... Ali padali su i neki od gostiju od prekomjerne količine alkohola. U subotu je službeno otvoren Oktoberfest u Münchenu, u velikoj galeriji pogledajte kakva je bila situacija prvog dana...
190th Oktoberfest celebrations in Munich
Ovaj tradicionalni događaj može privući više milijuna posjetitelja festivala, a rekordnih 7 milijuna pridružilo se zabavi 2023. godine. Festival, lokalno poznat kao Wiesn, smatra se najvećim te vrste na svijetu. | Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025