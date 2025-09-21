UZ PAPRENE CIJENE
FOTO Pivo, romantika, a kod nekih i mamurluk: Evo kako je prošao prvi dan Oktoberfesta
Pivo se točilo u ogromnim količinama, bilo je pjesme, plesa, padali su poljupci... Ali padali su i neki od gostiju od prekomjerne količine alkohola. U subotu je službeno otvoren Oktoberfest u Münchenu, u velikoj galeriji pogledajte kakva je bila situacija prvog dana...
Ovaj tradicionalni događaj može privući više milijuna posjetitelja festivala, a rekordnih 7 milijuna pridružilo se zabavi 2023. godine. Festival, lokalno poznat kao Wiesn, smatra se najvećim te vrste na svijetu.
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Tijekom 16 dana, do 5. listopada, sudionici se mogu pridružiti svečanostima u pivskim šatorima, voziti se na panoramskim kotačima i odjenuti se u 'dirndlicu' i 'lederhosen'.
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Oduševljeni posjetitelji čekali su u subotu u redu od ranih jutarnjih sati, želeći dobiti mjesto u šatorima s pivom gdje su prve litre piva počele teći od podneva.
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Vlasti su ove godine ponovno pojačale sigurnost nakon niza napada u Njemačkoj tijekom protekle godine.
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Hitne službe odmah su imale puno posla, s više od 130 pacijenata koji su zbrinuti do ranog poslijepodneva subote zbog vrućine.
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Simbol Oktoberfesta, 'jedna Maß piva' (jedna litra), ove godine košta 15,40 eura. Riječ je o rekordnoj cijeni, a usporedbe radi, još prije desetak godina za isti se Maß plaćalo manje od 10 eura. Cijene bezalkoholnih pića također rastu, boca mineralne vode od 0,75 litara u nekim je šatorima 12,70 eura, što znači da je voda na nekim mjestima skuplja od piva.
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Najprodavanije jelo festivala, pola pečenog pileta, u Paulaner šatoru stoji 24,50 eura. Ljubitelji tradicionalnih specijaliteta morat će izdvojiti još više, pola patke sada stoji 40,90 eura, dok je porcija popularnih Käsespätzle tjestenine sa sirom 20,50 eura.
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
