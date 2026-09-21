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FOTO Planinarenje, tetovaže i teretana: Zgodna Kanađanka najsretnija je kad je u prirodi...

Ashley Resch kanadska je influencerica, model i osobna trenerica koju na društvenim mrežama prati više od milijun ljudi. Sudjelovala je i u reality emisijama, a danas je posvećena svojem brendu preko kojeg nudi programe za jačanje tijela i uma, jačanje samopouzdanja... Za sebe kaže da je model u mirovini...
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FOTO Planinarenje, tetovaže i teretana: Zgodna Kanađanka najsretnija je kad je u prirodi...
Ashley Resch kanadska je influencerica, model i osobna trenerica koju na društvenim mrežama prati više od milijun ljudi. Sudjelovala je i u reality emisijama, a danas je posvećena svojem brendu preko kojeg nudi programe za jačanje tijela i uma, jačanje samopouzdanja... Za sebe kaže da je model u mirovini... | Foto: A. Resch/Instagram
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Ashley Resch kanadska je influencerica, model i osobna trenerica koju na društvenim mrežama prati više od milijun ljudi. Sudjelovala je i u reality emisijama, a danas je posvećena svojem brendu preko kojeg nudi programe za jačanje tijela i uma, jačanje samopouzdanja... Za sebe kaže da je model u mirovini... | Foto: A. Resch/Instagram
Komentari 1

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