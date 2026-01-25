FOTO 'Najljepša sam na svijetu i to je moje prokletstvo! Potrošila sam 900.000 € na operacije...'

Moj izgled je posljedica detaljnog planiranja i investicija. Ljepota nije samo u genetici, već i u posvećenosti te ulaganju u svoj izgled, kaže Janaina...
Potrošila sam oko 900.000 eura na plastične operacije i tretmane. Ja sam proglašena najljepšom ženom na svijetu s razlogom, poručuje 35-godišnja Brazilka Janaina Prazeres....
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Potrošila sam oko 900.000 eura na plastične operacije i tretmane. Ja sam proglašena najljepšom ženom na svijetu s razlogom, poručuje 35-godišnja Brazilka Janaina Prazeres....
|
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Potrošila sam oko 900.000 eura na plastične operacije i tretmane. Ja sam proglašena najljepšom ženom na svijetu s razlogom, poručuje 35-godišnja Brazilka Janaina Prazeres....
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
A mnogi se njezini sugrađani i slažu s njom. Neki pak tvrde da priznaju samo 'prirodno'.
| Foto: Janaina Prazeres/Facebook
Ovu 35-godišnjakinju je jedno izdanje Playboya svojevremeno proglasio 'savršenom ženom' zbog njezinih proporcija...
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Moj izgled je posljedica detaljnog planiranja i investicija. Ljepota nije samo u genetici, već i u posvećenosti te ulaganju u svoj izgled, dodaje Janaina...
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Ali kaže kako zbog ljepote ima i problema... "Limitirane su mi poslovne prilike jer me zbog ljepote podcjenjuju", poručuje Brazilka...
| Foto: Janaina Prazeres/Facebook
Više puta je operirala nos, dorađivala je stražnjicu, bila na liposukciji, tri put je operirala grudi...
| Foto: Janaina Prazeres/Facebook
Redovito odlazi na botoks... "Ljudi me kritiziraju, ali to što su me proglasili najljepšom ženom svijeta ima svoju cijenu. I ja je plaćam kako bi postigla taj standard", dodaje Janaina...
| Foto: Janaina Prazeres/Facebook
Dodaje kako uskoro planira u stražnjicu uložiti oko 100.000 eura...
| Foto: Janaina Prazeres/Facebook
Tvrdi kako mjesečno u stražnjicu ulaže oko 11.000 eura. Ide na tretmane kože poznate kao "polinukleotidni tretmane", koji uključuju injekcije koje sadrže ekstrakt sperme lososa...
| Foto: Janaina Prazeres/Facebook
"Moja ljepota je i moje prokletstvo. Osjećam se kao u zatvoru. Ljudi stalno očekuju da izgledam savršeno", poručuje za kraj...
| Foto: Janaina Prazeres/Facebook
Foto Janaina Prazeres/Facebook
Foto Janaina Prazeres/Facebook
Foto Janaina Prazeres/Facebook
Foto Janaina Prazeres/Facebook
Foto Janaina Prazeres/Facebook
Foto Janaina Prazeres/Facebook
Foto Janaina Prazeres/Facebook
Foto Janaina Prazeres/Facebook
Foto Janaina Prazeres/Facebook