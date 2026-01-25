Obavijesti

Galerija

Komentari 22
BRAZILKA JANAINA

FOTO 'Najljepša sam na svijetu i to je moje prokletstvo! Potrošila sam 900.000 € na operacije...'

Moj izgled je posljedica detaljnog planiranja i investicija. Ljepota nije samo u genetici, već i u posvećenosti te ulaganju u svoj izgled, kaže Janaina...
From Botox to boob jobs, butt fillers to buccal fat removal – THIS is how the 'most beautiful woman in the world' PAYS for her good looks
Potrošila sam oko 900.000 eura na plastične operacije i tretmane. Ja sam proglašena najljepšom ženom na svijetu s razlogom, poručuje 35-godišnja Brazilka Janaina Prazeres.... | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
1/20
Potrošila sam oko 900.000 eura na plastične operacije i tretmane. Ja sam proglašena najljepšom ženom na svijetu s razlogom, poručuje 35-godišnja Brazilka Janaina Prazeres.... | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Komentari 22

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026