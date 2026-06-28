FOTO Pljuštali komentari na račun Valentinine haljine, a ona u studio dovela 'voljenog'

Hrvatska je u Philadelphiji pobijedila Ganu 2-1, izborila drugo mjesto u skupini i plasman među 32 najbolje reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a slavlje se nakon utakmice preselilo i u studio HTV-ove Americane. Ondje je bilo prilično veselo, a za dodatnu dozu šarma pobrinula se Valentina Miletić, koja je u studio dovela i voljenog kućnog ljubimca...
Pljuštali su i komentari na račun Valentinine haljine, a najraspoloženiji je bio Tomislav Ivković (65), koji je nakon hrvatske pobjede nad Ganom održao pravi mali govor.
| Foto: HRT
Pljuštali su i komentari na račun Valentinine haljine, a najraspoloženiji je bio Tomislav Ivković (65), koji je nakon hrvatske pobjede nad Ganom održao pravi mali govor. |
Foto: HRT
Pljuštali su i komentari na račun Valentinine haljine, a najraspoloženiji je bio Tomislav Ivković (65), koji je nakon hrvatske pobjede nad Ganom održao pravi mali govor.
| Foto: HRT
- Najbolja utakmica, najpametnija igra, u pravo vrijeme su pokazali da je karakter došao na naplatu, iznad svega. Da je Goethe bio u pravu kad je rekao da se talent razvija u miru, a karakter u oluji. Danas je bila oluja, ali smo je priveli kraju, pobijedili smo i oluju. I došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam što je čekala - rekao je Ivković u svom stilu.
| Foto: Instagram
Miletić se na kompliment nasmijala, ali je pokušala emisiju vratiti u ozbiljnije nogometne vode. - Tomo, hvala na komplimentu. Nisam ovo baš očekivala. Ja ću se lagano prebaciti natrag na ovo što smo pričali. Robi, promijenimo temu... - rekla je Valentina.
| Foto: HRT
No tema se nije tako lako promijenila. - Haljina je prekrasna - dodao je Matteoni. - Hahaha, hvala što ste me uhvatili u đir - odvratila je Valentina - To nije đir, to je istina - bio je uporan Matteoni.
| Foto: HTV/screenshot
A slatki ljubimac, odnosno ljubimica je čekala. Riječ je o yorkshirskoj terijerki Cherry, malenoj zvijezdi večeri, kojoj je Valentina za ovu posebnu nogometnu prigodu stavila i navijački šal. Cherry je tako, barem na trenutak, ukrala dio pažnje nogometnim analizama i postala prava mala maskota pobjedničke večeri.
| Foto: Instagram
Tako je večer u kojoj su Vatreni slavili veliki prolazak dobila i svoju opušteniju, televizijsku epizodu. Hrvatska je na terenu izborila nastavak turnira, Ivković je hvalio karakter momčadi, Cherry je u navijačkom izdanju unijela dodatnu dozu simpatičnog kaosa, a Valentina Miletić još je jednom pokazala da se u Americani ne komentira samo nogomet.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram