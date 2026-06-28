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PRESLATKO!

FOTO Pljuštali komentari na račun Valentinine haljine, a ona u studio dovela 'voljenog'

Hrvatska je u Philadelphiji pobijedila Ganu 2-1, izborila drugo mjesto u skupini i plasman među 32 najbolje reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a slavlje se nakon utakmice preselilo i u studio HTV-ove Americane. Ondje je bilo prilično veselo, a za dodatnu dozu šarma pobrinula se Valentina Miletić, koja je u studio dovela i voljenog kućnog ljubimca...
FOTO Pljuštali komentari na račun Valentinine haljine, a ona u studio dovela 'voljenog'
Pljuštali su i komentari na račun Valentinine haljine, a najraspoloženiji je bio Tomislav Ivković (65), koji je nakon hrvatske pobjede nad Ganom održao pravi mali govor. | Foto: HRT
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Pljuštali su i komentari na račun Valentinine haljine, a najraspoloženiji je bio Tomislav Ivković (65), koji je nakon hrvatske pobjede nad Ganom održao pravi mali govor. | Foto: HRT
Komentari 6

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