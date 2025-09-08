JEZIVE PROGNOZE
FOTO Proročanstva Babe Vange po godinama. Tvrdila je da je vidjela dan kad stiže kraj svijeta
"Na Zemlji odavno žive došljaci iz drugih svjetova. Odakle oni dolaze? S planeta koji nazivaju Vamfim", kazala je malo prije smrti slijepa bugarska proročica Baba Vanga. Prema njezinim proročanstvima, iduća tisućljeća obilježit će ratovi, destrukcija i patnja... A onda će, govorila je Vanga, čovječanstvo dosegnuti svoj vrhunac. Prije nego što stigne konačan kraj. Ovo su proročanstva navodne proročice po godinama, sve do dana kad je vidjela smak svijeta...