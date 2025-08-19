Obavijesti

Viral

Komentari 0
UNDERDOG MARATON

FOTO Pobjednik među 16 njuški: Kan je plivač za duge staze

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Pobjednik među 16 njuški: Kan je plivač za duge staze
3
Foto: Privatni album/

Crnom četverogodišnjem dlakavcu ovo je već treće natjecanje u trčanju i plivanju na stazi dugoj oko 700 metara na jednoj od najljepših psećih plaža na Jadranu

Presretni smo, bilo je baš uzbudljivo, zabavno i za nas vlasnike emotivno. Moram pohvaliti ideju i općenito pseću plažu 'Monty's Dog Beach & Bar' na kojoj smo već godinama stalni gosti. Od svih psećih plaža na kojima smo bili, a obišli smo sve, od Rijeke do Dubrovnika, ova nam je najdraža i Kan je obožava, kažu nam Jasna i Damir Hušidić, vlasnici četveronožnog plivača Kana pasmine Cane Corso, koji je ove godine odnio pobjedu na 9. Underdog maratonu, koji se održava svako ljeto.

Foto: Privatni album

Naime, preslatkom crnom četverogodišnjem dlakavcu ovo je već treće natjecanje u trčanju i plivanju na stazi dugoj oko 700 metara na jednoj od najljepših psećih plaža na Jadranu, u uvali Podvorska, u Crikvenici.

Ove godine sudjelovalo je 16 njuškica sa svojim vlasnicima, a zaigrani Kan napokon je odnio titulu pobjednika. Nakon utrke Kan se osvježio kako to i dolikuje - hladnim psećim pivom i sladoledom, a svojim vlasnicima osvojio fotoaparat i vožnju ostakljenom izletničkom podmornicom. Također, Kan je zasluženo dobio svoju ploču na Monty’s memory laneu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Menadžerica postala farmerica: 'Više nemam šefa, uživam u suncu sa svojim životinjama...'
FOTO: OTIŠLA NA 2. KRAJ SVIJETA

Menadžerica postala farmerica: 'Više nemam šefa, uživam u suncu sa svojim životinjama...'

Na početku joj je bilo teško, ali sad uživa kao nikad u životu. Britanka Angel Bulut (25) odselila je 2022. godine s partnerom u Brazil nakon što joj je život u Londonu postao prenaporan. Radila je u restoranu, imala solidnu plaću, ali više se nije vidjela u tom svijetu... Sad uživa na farmi sa svinjama, kravama, konjima... "Zaljubila sam se u vremensku uvjete i to što više nemam šefa. Prije sam živjela u malenom stanu, sad smo na velikoj farmi", kaže Angel, piše Daily Mail.
Osveta sa stilom: Bivšem sipala šljokice u klimu i sol u motor. Njezina fotka uhićenja je hit
VIRALNO

Osveta sa stilom: Bivšem sipala šljokice u klimu i sol u motor. Njezina fotka uhićenja je hit

Trudna Stephanie Carlquist iz osvete je uništila auto bivšem dečku, a njezin osmijeh na policijskoj fotografiji šokirao je svijet
Veliki tjedni horoskop: Biku će se pojaviti prilike za zaradu, Djevici je krenulo u ljubavi....
OD 17. DO 23.8

Veliki tjedni horoskop: Biku će se pojaviti prilike za zaradu, Djevici je krenulo u ljubavi....

Novi tjedni horoskop otkriva ljubavne avanture, poslovne uspjehe i zdravlje. Neke znakove čekaju ljubavna iznenađenja i poslovne prilike, dok se drugi trebaju čuvati stresa i zabluda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025