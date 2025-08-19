FOTO Pobjednik među 16 njuški: Kan je plivač za duge staze

Presretni smo, bilo je baš uzbudljivo, zabavno i za nas vlasnike emotivno. Moram pohvaliti ideju i općenito pseću plažu 'Monty's Dog Beach & Bar' na kojoj smo već godinama stalni gosti. Od svih psećih plaža na kojima smo bili, a obišli smo sve, od Rijeke do Dubrovnika, ova nam je najdraža i Kan je obožava, kažu nam Jasna i Damir Hušidić, vlasnici četveronožnog plivača Kana pasmine Cane Corso, koji je ove godine odnio pobjedu na 9. Underdog maratonu, koji se održava svako ljeto.

Foto: Privatni album

Naime, preslatkom crnom četverogodišnjem dlakavcu ovo je već treće natjecanje u trčanju i plivanju na stazi dugoj oko 700 metara na jednoj od najljepših psećih plaža na Jadranu, u uvali Podvorska, u Crikvenici.

Ove godine sudjelovalo je 16 njuškica sa svojim vlasnicima, a zaigrani Kan napokon je odnio titulu pobjednika. Nakon utrke Kan se osvježio kako to i dolikuje - hladnim psećim pivom i sladoledom, a svojim vlasnicima osvojio fotoaparat i vožnju ostakljenom izletničkom podmornicom. Također, Kan je zasluženo dobio svoju ploču na Monty’s memory laneu.