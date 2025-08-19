Crnom četverogodišnjem dlakavcu ovo je već treće natjecanje u trčanju i plivanju na stazi dugoj oko 700 metara na jednoj od najljepših psećih plaža na Jadranu
FOTO Pobjednik među 16 njuški: Kan je plivač za duge staze
Presretni smo, bilo je baš uzbudljivo, zabavno i za nas vlasnike emotivno. Moram pohvaliti ideju i općenito pseću plažu 'Monty's Dog Beach & Bar' na kojoj smo već godinama stalni gosti. Od svih psećih plaža na kojima smo bili, a obišli smo sve, od Rijeke do Dubrovnika, ova nam je najdraža i Kan je obožava, kažu nam Jasna i Damir Hušidić, vlasnici četveronožnog plivača Kana pasmine Cane Corso, koji je ove godine odnio pobjedu na 9. Underdog maratonu, koji se održava svako ljeto.
Naime, preslatkom crnom četverogodišnjem dlakavcu ovo je već treće natjecanje u trčanju i plivanju na stazi dugoj oko 700 metara na jednoj od najljepših psećih plaža na Jadranu, u uvali Podvorska, u Crikvenici.
Ove godine sudjelovalo je 16 njuškica sa svojim vlasnicima, a zaigrani Kan napokon je odnio titulu pobjednika. Nakon utrke Kan se osvježio kako to i dolikuje - hladnim psećim pivom i sladoledom, a svojim vlasnicima osvojio fotoaparat i vožnju ostakljenom izletničkom podmornicom. Također, Kan je zasluženo dobio svoju ploču na Monty’s memory laneu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+