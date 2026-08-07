Miguel Olmo: Dinamo je za mog sina sve! Šteta što nema veću konkurenciju u hrvatskoj ligi...

Dani Olmo imao je sjajno Svjetsko prvenstvo iza sebe. Sa Španjolskom je postao prvak svijeta i bio je jedan od ključnih igrača povijesnog pohoda 'la furije' na drugi svjetski naslov. Nakon tog podviga uzeo je odmor od nogometa i uskoro će se vratiti na nogometne terene u dresu Barcelone. Novinar Sportskih novosti Davorin Olivari odradio je intervju s njegovim ocem, Miguelom.

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Prvo ga je upitao što Daniju znači Dinamo.

- Dinamo je za Danija sve! To je klub gdje se kalio, gdje se naučio natjecati pod pritiskom, gdje se oblikovao kao nogometaš kakav je danas. Naučio je da nogomet, kao i život, ne počinje i ne završava uvijek tamo gdje sanjaš. Dani je sanjao igrati za Barcelonu i španjolsku reprezentaciju, a Dinamo mu je to omogućio. Svatko bira svoj put do ostvarenja snova, a to se njemu dogodilo preko Dinama. Naučio se natjecati, biti vođa i dominantna sila u hrvatskoj ligi, boriti se za svaku fazu u europskim natjecanjima, u Ligi prvaka.

Foto: Amanda Perobelli

Što se Daniju posebno svidjelo u stilu igre Dinama i u hrvatskoj ligi generalno?

- Posebno mu se svidjelo kako se ne samo u Dinamu, nego i generalno hrvatski sportaši natječu, oduševio ga je taj natjecateljski duh, taj stav ‘nikada ne odustaj, nema predaje‘. Ta hrvatska borbenost, izdržljivost i upornost.

Što se vama kao treneru svidjelo kod Dinama i hrvatske lige?

- Dinamo je najveći klub u Hrvatskoj. Ima sve. Dominira tržištem igrača i domaćim natjecanjima, ima fantastičnu akademiju mladih koja je među najboljima u Europi. Hrvatska liga je odlična pozornica za mlade talente, natjecanje gdje se mogu otkriti i razvijati.

A ima li nešto što vam se nije svidjelo?

- Nedostatak veće opozicije u Dinamovoj dominaciji. Činjenica da se drugi hrvatski klubovi ne bore dosljednije i odlučnije za naslov prvaka.

Foto: Dylan Martinez

Kako mu se svidjela Hrvatska na Svjetskom prvenstvu?

- Volio bih da je Hrvatska otišla dalje. Dali su sve od sebe. Nego, bilo mi je teško gledati Joška Gvardiola na klupi, jednog od najboljih obrambenih igrača na svijetu kako u datom trenutku nije igrao za svoju zemlju.

Dinamo je dolaskom Zvonimira Bobana postao oslonjen na školu nogometa Barcelone. Je li to dobro?

- Ne vjerujem da je Dinamo ovisan o Barceloni. Zvonimir Boban je legenda hrvatskog i svjetskog nogometa, veliki poznavatelj funkcioniranja elitnih klubova visokih performansi i postavlja temelje za još ljepšu budućnost Dinama.