COSPLAYERI DOŠLI NA SVOJE FOTO Počeo je Comic Con u New Yorku: Ovo su najbolji kostimi...

Ljubitelji stripova, filmova, videoigara i svega što spada pod kapu pop kulture došli su na svoje. New York Comic Con (NYCC), najposjećenija konvencija za obožavatelje u Sjevernoj Americi, vratila se u Javits Center, ove godine traje od 9. do 12. listopada 2025. godine. Ovaj četverodnevni događaj pretvara New York u epicentar globalne fandom scene, okupljajući stotine tisuća posjetitelja i najveća imena iz svijeta zabave.