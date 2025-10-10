FOTO Počeo je Comic Con u New Yorku: Ovo su najbolji kostimi...

Ljubitelji stripova, filmova, videoigara i svega što spada pod kapu pop kulture došli su na svoje. New York Comic Con (NYCC), najposjećenija konvencija za obožavatelje u Sjevernoj Americi, vratila se u Javits Center, ove godine traje od 9. do 12. listopada 2025. godine. Ovaj četverodnevni događaj pretvara New York u epicentar globalne fandom scene, okupljajući stotine tisuća posjetitelja i najveća imena iz svijeta zabave.
Ljubitelji stripova, filmova, videoigara i svega što spada pod kapu pop kulture došli su na svoje. New York Comic Con (NYCC), najposjećenija konvencija za obožavatelje u Sjevernoj Americi, vratila se u Javits Center, ove godine traje od 9. do 12. listopada 2025. godine. Ovaj četverodnevni događaj pretvara New York u epicentar globalne fandom scene, okupljajući stotine tisuća posjetitelja i najveća imena iz svijeta zabave.
| Foto: Profimedia
Ljubitelji stripova, filmova, videoigara i svega što spada pod kapu pop kulture došli su na svoje. New York Comic Con (NYCC), najposjećenija konvencija za obožavatelje u Sjevernoj Americi, vratila se u Javits Center, ove godine traje od 9. do 12. listopada 2025. godine. Ovaj četverodnevni događaj pretvara New York u epicentar globalne fandom scene, okupljajući stotine tisuća posjetitelja i najveća imena iz svijeta zabave.
|
Foto: Profimedia
Ljubitelji stripova, filmova, videoigara i svega što spada pod kapu pop kulture došli su na svoje. New York Comic Con (NYCC), najposjećenija konvencija za obožavatelje u Sjevernoj Americi, vratila se u Javits Center, ove godine traje od 9. do 12. listopada 2025. godine. Ovaj četverodnevni događaj pretvara New York u epicentar globalne fandom scene, okupljajući stotine tisuća posjetitelja i najveća imena iz svijeta zabave.
| Foto: Profimedia
New York Comic Con je više od konvencije; to je kulturni fenomen. S više od 200.000 posjetitelja zabilježenih posljednjih godina – s rekordom od čak 260.000 posjetitelja 2019. – NYCC nadmašuje čak i legendarni San Diego Comic-Con po broju prisutnih.
| Foto: Profimedia
Ono što NYCC čini nezaobilaznim su ekskluzivne najave i paneli s najvećim zvijezdama. Posjetitelji mogu očekivati svjetske premijere trailera za najočekivanije filmove i serije. Prethodna izdanja donijela su ekskluzivne poglede na hitove poput HBO-ovog "The Penguin", Netflixovog "The Electric State" te filmskih blockbustera kao što su "Venom: The Last Dance" i "M3GAN 2.0".
| Foto: Profimedia
Srce Comic Cona kuca na ogromnom izložbenom prostoru. Više od 650 izlagača, uključujući Funko, Bandai, Capcom i Penguin Random House, nudi ekskluzivnu robu, dok "Artist Alley" okuplja preko 500 crtača, ilustratora i autora gdje fanovi mogu upoznati svoje idole i kupiti unikatna djela.
| Foto: Profimedia
Cosplay je neizostavan dio iskustva. Vrhunac je natjecanje Cosplay Central Crown Championships, gdje najtalentiraniji cosplayeri pokazuju svoje vještine u izradi kostima.
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Dvorane Javits Centra pretvaraju se u živu enciklopediju pop kulture, s tisućama fanova odjevenih u kostime svojih omiljenih likova.
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
a one koji ne mogu biti tamo, organizatori osiguravaju prijenos uživo ključnih panela, čime se doseg konvencije širi na globalnu publiku.
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto Lev Radin