ZNAMO I CIJENU

FOTO Pogledajte James Bond vilu u Ražancu! Prodaje se, a oglas je teško prepričati...

'Vila koju je teško dočarati riječima', tako počinje oglas koji je privukao pažnju Hrvata. Nazvali su je 'James Bond' vila. Zavirite u nju...
'Čim stupite nogom kroz ulazna vrata, pred Vama se prostor grandiozno otvara u zaigran i impresivan interijer Versace tapeta, staklenih stijena koje osvjetljavaju prostor sa svih strana, pločica koje dominiraju predvorjem i dojam je da ste u rezidenciji koja ima auru visokog društva i bondovski šarm', piše u oglasu.  | Foto: Njuškalo/Dogma Nekretnine
