FOTO Pogledajte James Bond vilu u Ražancu! Prodaje se, a oglas je teško prepričati...

'Vila koju je teško dočarati riječima', tako počinje oglas koji je privukao pažnju Hrvata. Nazvali su je 'James Bond' vila. Zavirite u nju...
'Čim stupite nogom kroz ulazna vrata, pred Vama se prostor grandiozno otvara u zaigran i impresivan interijer Versace tapeta, staklenih stijena koje osvjetljavaju prostor sa svih strana, pločica koje dominiraju predvorjem i dojam je da ste u rezidenciji koja ima auru visokog društva i bondovski šarm', piše u oglasu.
| Foto: Njuškalo/Dogma Nekretnine
'Vila je u 1. redu do moru i projektirana tako da se 180 stupnjeva oko vas otvara azurno plavetnilo unedogled. Po cijeloj ogradi koja okružuje imanje je lijepljen brački kamen, a stepenište vodi direktno s terase vile na plažu, gdje imate i svoj vez za brod', navode iz agencije Dogma nekretnine.
'Prizemlje se sastoji od dnevnog boravka s izlazom na dvije terase, od koje je na jednoj grijani bazen, a sve unaokolo je prostor za druženje, sjedenje vani na otvorenom ili sunčanje', piše.
'Nadalje, tu je unikatna kuhinja rađena po mjeri s prostranom blagovaonicom i wc', dodaju.
'Na katu su spavaće sobe, sveukupno 4 s izlaskom na vanjski prostor i 3 kupaonice. Vila ima 357 m2, a parcela na kojoj je smještena ima 1341 m2', tvrde.
Iza vile se nalazi pomoćni objekt zamišljen kao garaža i prostor za goste ,a može se prilagoditi kako wellnessu tako i sauni kao i apartmanu za goste ili poslugu.
'U projektiranju vile vodilo se računa prvenstveno o tome da osigurava privatnost, tako da su gotovi svi vanjski otvori i stijene okrenuti tako da nemate doticaja sa susjedima i da poetski gledate u kamen ili pak morsko prostranstvo, dok vam se čini da tamo ne postoji nitko osim vas', navodi agent za nekretnine.
'Namještaj, kao i sve vezano za opremu vile je čisti luksuz, poput Zaha Hadid kupaonske kolekcije kao jedan primjer. Dostupno je podno grijanje i klima uređaji za grijanje/hlađenje prostora', piše u oglasu.
'Miris mora, vjetar i impozantna vila vas čekaju', piše u oglasu.
A koja je cijena?
Vila se prodaje za 2.950.000 eura.
Foto Njuškalo/Dogma Nekretnine
