BIJELI BAMBI

FOTO Predivne scene na Cresu: 'Vidio sam albino bambija'

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Čitatelj 24sata

Kada se rode u divljini, životinje rijetko prežive. Njihov neprijatelj je sunce, jer vrlo lako mogu dobiti teške opekline

Ovo se vidi jednom u sto života. Bilo smo svi oduševljeni prizorom ispred sebe, ispričao nam je čitatelj koji je na Cresu snimio rijetki prizor, albino srnu. Dodao je da je znao da ju se ne smije uznemiravati, pa joj nisu prilazili.

Foto: Čitatelj 24sata

- Nismo htjeli ometati njen dan. Držali smo se velike udaljenosti. Malo je hodala cestom pa nestala u šumi. Znamo ovdje viđati jelene često, ali ovakve ne. Rekli su nam ljudi da je to stvarno rijetko - kazao nam je čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Albinizam je genetsko stanje kod kojeg tijelo proizvodi vrlo malo ili nimalo melanina, to jest pigmenta koji daje boju tijela. Zbog toga su koža i kosa (dlaka kod životinja) bijele, a oči plave. Oči ponekad izgledaju crvenkasto.

Foto: Čitatelj 24sata

Kada se rode u divljini, životinje rijetko prežive. Njihov neprijatelj je sunce, jer vrlo lako mogu dobiti teške opekline. Također im prijeti opasnost jer su zbog bijele boje vrlo uočljivi prirodnim neprijateljima.

