NAJTETOVIRANIJA BRITANKA

FOTO Prekrila je 98 posto tijela tetovažama: 'Što više tetovaža, to je bolja zabava u krevetu...'

Prekrila je 98 posto svojeg tijela tetovažama i ne planira stati. "Govore mi da će to užasno izgledati kad budem imala 70 godina, ali ja mislim da će izgledati sjajno i tada. A i kad budem toliko stara, neće me biti briga", poručuje britanski model i digitalna kreatorica Bethany Moore (30). S tetovažama je počela kad je imala 18 godina, kaže kako se prije toga nije osjećala ugodno u svojem tijelu....
