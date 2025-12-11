FOTO Šatorsko naselje uzdaha. 1000 swingera preplavi selo u Britaniji: 'Bolje od fantazija...'

U srcu Engleske, u idiličnom mjestašcu Allington u Lincolnshireu, svake se godine događa nešto što narušava seosku tišinu. Mirno mjesto s manje od 900 stanovnika postaje dom najvećeg britanskog festivala za svingere i fetišiste, Swingathona. Ove godine, događaj je privukao rekordnih tisuću posjetitelja, dvostruko više nego lani. To je izazvalo lavinu reakcija, od bijesa lokalnog stanovništva do ekstatičnih svjedočanstava sudionika....

Četverodnevni događaj, koji su neki mediji prozvali "Glastonburyjem s orgijama", nudi program koji daleko nadilazi uobičajene glazbene festivale. Cijena ulaznice za parove je 280 eura, za samce 230 eura. Dođete sa šatorom, kamperom, dobijete priključak za tuš, struju... Ove godine stiglo je oko 100 solo muškaraca i 50-ak solo dama. Prosječni posjetitelj bio je star 39 godina.... Uglavnom, bilo je tu starijih i mladih, od 21 do 69 godina...

Foto: Profimedia

Program Swingathona pun je aktivnosti osmišljenih da pomaknu granice. Posjetiteljima su na raspolaganju takozvani "šatori za igru", hidromasažne kade, mobilne BDSM tamnice...

Uz to, posjetitelji mogu uživati u nastupima bendova, DJ-eva, plesačica, gutača vatre, akrobata te burlesknih i drag točaka. Na brojnim štandovima prodaje se sve, od opreme za vezivanje i bičeva do fetišističkog donjeg rublja.

Organizator Matthew Cole naglašava da ovo nije samo "seks-zabava", već "događaj alternativnog životnog stila" koji slavi različitost i seksualnu slobodu u sigurnom okruženju.

- Pojedinci unutar ove zajednice su puni poštovanja, savjesni i vjerojatnije će prakticirati siguran seks ili se redovito testirati od prosječne osobe koju biste mogli sresti u noćnom izlasku - tvrdi Cole.

Organizatori inzistiraju na strogim pravilima ponašanja. Dva su ključna "nepisana pravila": nema fotografiranja drugih ljudi bez izričitog dopuštenja i "ne znači ne". "Ako muškarac gnjavi ženu nakon što mu je rekla 'ne', odmah će biti izbačen...

Dok organizatori brane koncept, a mještani negoduju, posjetitelji se nadaju kako će se festival nastaviti... Jedna od njih, 47-godišnja Sally, udana majka dvoje djece, za britanske medije je podijelila svoje iskustvo. Kaže da je oduševljena...

Foto: Profimedia

- Muž i ja smo prilično sramežljivi i nismo imali pojma što očekivati, ali ovo je premašilo sve naše nade i fantazije. Neki bi ovo mogli smatrati prljavim i sramotnim, ali to uopće nije tako. Ovdje se radi o parovima, mnogi od njih u sretnim i dugogodišnjim vezama, koji žele začiniti svoj seksualni život. Što je loše u tome? - kaže Sally...

Sally, koja je na festival stigla sa suprugom s kojim je u braku 23 godine, kaže da im je ovo iskustvo vratilo iskru u vezu...

- Ne radi se samo o seksu, već o osjećaju slobode i zajedništva. Postoji nevjerojatna energija i upoznajemo nove ljude, nove prijatelje, sve sa zdravim i zajedničkim interesom - kazala je....

Međutim, nisu svi oduševljeni. Daleko od toga. Većina lokalnog stanovništva je ogorčena. Godinama su se žalili na "vrištanje i stenjanje" koje dopire s festivalske lokacije.

- Postajemo poznati kao svingerska prijestolnica Engleske, a to nije titula koju želimo - rekao je jedan anonimni mještanin...



