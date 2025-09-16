Obavijesti

HAYLI (38) ZANIMAJU MLAĐI

FOTO 'Prijateljice i ja ganjamo mlađe dečke. Stariji muškarci su dosadni. Samo žele jednu stvar'

Muškarci mojih godina ne žele raditi ništa zabavno. Zato sada tražim mlađe frajere, poručuje 38-godišnja Hayli Hooper u razgovoru za NY Post... Ova dama radi kao medicinska sestra, ali i kao striptizeta! "Sve što muškarci mojih godina žele je majku za svoju djecu. Oni su dosadni, kaže Hayli, koja se odlučila zabavljati s gotovo 20 godina mlađima...
'I was single for seven years trying to date men my own age – now I'm a cougar swapping toyboys with my friends'
"Muškarci mojih godina ne žele raditi ništa zabavno. Zato sada tražim mlađe frajere", poručuje 38-godišnja Hayli Hooper u razgovoru za NY Post... | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
