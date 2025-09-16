FOTO 'Prijateljice i ja ganjamo mlađe dečke. Stariji muškarci su dosadni. Samo žele jednu stvar'

Muškarci mojih godina ne žele raditi ništa zabavno. Zato sada tražim mlađe frajere, poručuje 38-godišnja Hayli Hooper u razgovoru za NY Post... Ova dama radi kao medicinska sestra, ali i kao striptizeta! "Sve što muškarci mojih godina žele je majku za svoju djecu. Oni su dosadni, kaže Hayli, koja se odlučila zabavljati s gotovo 20 godina mlađima...
"Muškarci mojih godina ne žele raditi ništa zabavno. Zato sada tražim mlađe frajere", poručuje 38-godišnja Hayli Hooper u razgovoru za NY Post...
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Ova dama radi kao medicinska sestra, ali i kao striptizeta! Rođena je u Južnoafričkoj republici, ali je kao dijete s obitelji preselila u Australiju.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
"Sve što muškarci mojih godina žele je maćehu za svoju djecu. Oni su dosadni", kaže Hayli...
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Pa je odlučila potražiti nekog gotovo 20 godina mlađeg...
| Foto: Hayli Hooper/Instagram
"Nisam imala namjeru izaći s ovim jednim mladim frajerom. Ali prišao mi je i završili smo u krevetu. Možda je to zbog moje energije", nastavlja dalje...
| Foto: Hayli Hooper/Instagram
"Često se slave stariji tipovi koji izlaze s mlađim curama. Ali ima toliko žena, koje su na svojem seksualnom vrhuncu, a muškarci njihovih godina nisu zainteresirani. To je ludo. Zato tražimo mlađe frajere, a onda nas kritiziraju", kaže Hayli...
| Foto: Hayli Hooper/Instagram
Hayli ima nekoliko prijateljica koje razmišljaju slično kao ona.
| Foto: Hayli Hooper/Instagram
"S prijateljicama sam iskrena o seksualnim iskustvima. Pa si 'dodajemo' te mlađe dečke kad završimo s njima. Oni to obožavaju", priča dalje...
| Foto: Hayli Hooper/Instagram
"Seks s mlađim frajerima je sjajan. Spremni su na sve, ja se tome divim. Ja se ne želim skrasiti s bilo kim. Mora biti onaj pravi. Zasad se zabavljam s mlađim dečkima i to mi je super", kaže za kraj...
| Foto: Hayli Hooper/Instagram
Foto Hayli Hooper/Instagram