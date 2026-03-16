Žena kupila 'štene' za 165 eura pa se šokirala: 'Ovo nije pas!'

Jedna vlasnica kućnog ljubimca ostala je zapanjena nakon što je otkrila da je "štene" koje je kupila za otprilike 165 eura zapravo lisica. Žena, identificirana samo kao gospođa Wang, platila je životinju za koju je vjerovala da je japanski špic, no postala je sumnjičava kada je stvorenje s tri mjeseca starosti prestalo jesti pseću hranu, piše The Mirror.

Prema izvještajima kineskih medija, gospođa Wang primijetila je da njezino "štene" nikada nije lajalo, a krzno mu je postajalo sve gušće, dok mu je rep rastao duže nego što je uobičajeno za psa. Njezine sumnje konačno su se potvrdile kada je djelatnik lokalnog zoološkog vrta identificirao ljubimca kao pripitomljenu lisicu. Gospođa Wang, iz grada Jinzhong u kineskoj provinciji Shanxi, ispričala je za Shanxi Network Television kako je "štene" kupila u trgovini za kućne ljubimce u srpnju 2018. godine.

Ubrzo su se počeli pojavljivati znakovi koji su je zabrinuli.

​- Krzno mu je postalo gušće kada je navršilo tri mjeseca. Lice mu je postalo šiljasto, a rep je narastao duži od repa normalnog psa - objasnila je.

Prije nego što je saznala istinu, gospođa Wang je rekla da su joj drugi posjetitelji parka, gdje je šetala svog ljubimca, govorili da životinja izgleda kao lisica. Njezina se sumnja produbila kada je primijetila kako druge životinje reagiraju na njezina ljubimca.

​- Činilo se da se drugi psi boje mog ljubimca pa sam ga šetala na uzici - dodala je.

Foto: Shanxi TV

Stručnjaci potvrdili da se radi o lisici

Gospođa Wang je kineskim medijima ispričala da je svom "psiću" davala voće, pileća prsa i pseću hranu, no životinja je odbijala potonje čim je navršila tri mjeseca. Sun Letian, stručnjak za prevenciju životinjskih epidemija u zoološkom vrtu Taiyuan, potvrdio je da je ljubimac gospođe Wang doista lisica nakon što je zatražila stručni savjet.

​- Na temelju veličine, radi se o pripitomljenoj lisici. One nose karakterističan miris u svom tijelu, a taj miris može postati jači kako životinja stari - rekao je.

U tom trenutku, lisica bijelog krzna bila je dugačka trideset centimetara, a očekivalo se da će još rasti. Shvativši da joj ne može pružiti odgovarajuću skrb, gospođa Wang odlučila je predati svog ljubimca zoološkom vrtu kako bi dobio prikladniju prehranu i "bolje životne uvjete". Lisica je prvo morala proći jednomjesečnu karantenu prije nego što su je smjestili u nastambu s drugim lisicama.

Ovaj slučaj nije usamljen i ukazuje na raširen problem prijevara s kućnim ljubimcima i ilegalne trgovine divljim životinjama. Štenci japanskog špica iznimno su slični mladuncima bijele lisice, što beskrupulozni prodavači često iskorištavaju. Dok je gospođa Wang platila svoju životinju oko 165 eura, cijena pravih, genetski pripitomljenih lisica iz specijaliziranih uzgoja može doseći i preko osam tisuća dolara, što bi svakom kupcu trebao biti znak za uzbunu.

Slični incidenti događali su se i ranije. U jednom poznatom slučaju, također u Kini, obitelj je dvije godine odgajala životinju za koju je vjerovala da je tibetanski mastif. Na kraju su shvatili da se radi o azijskom crnom medvjedu tek kada je životinja počela hodati na stražnjim nogama i dosegnula težinu od preko sto kilograma. Takve priče služe kao upozorenje na opasnosti koje vrebaju pri kupnji životinja iz neprovjerenih izvora.