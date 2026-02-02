Procurio skandal sa snimanja Hobita: Na setu uginulo čak 27 životinja. Nastradao i mali poni

Čak dvadeset i sedam životinja uginulo je na farmi koja je opisana kao "smrtonosna zamka", a na kojoj je bio smješten dio životinjske glumačke postave za filmsku trilogiju Hobit. Dreseri koji su radili na produkciji tvrdili su da je filmska kompanija kriva za smrti koje su se dogodile prije premijere prvog filma 2012. godine.

Stručnjaci su argumentirali da je niz smrtnih slučajeva uglavnom proizašao iz opasnih uvjeta na imanju na Novom Zelandu gdje su životinje bile smještene. Te takozvane smrtonosne zamke uključivale su rubove litica, vrtače i uništene ograde.

Dreser životinja Chris Langridge otkrio je da se pridružio kao trener konja u studenom 2010. godine, nadzirući otprilike 50 konja, ali je odmah bio zabrinut jer je farma bila prepuna "smrtonosnih zamki", kako piše Daily Star.

Objasnio je da je pokušao zatrpati neke od vrtača, nastalih zbog podzemnih vodenih tokova, te je čak postavio vlastite ograde kako bi spriječio konje da dođu do najopasnijih područja. Na kraju je, kako je rekao, to postao nemoguć zadatak. Iz filmske kompanije su tada priznali da su znali za smrti životinja, iako su naglasili da su neke uginule prirodnom smrću.

Glasnogovornik je također tvrdio da su, čim su postali svjesni problema, poduzeli mjere kako bi spriječili bilo kakvo ponavljanje. Istaknuo je da konji galopiraju brzinama do 48 kilometara na sat i da moraju biti smješteni na ravnom terenu: "To je jednostavno zdrav razum."

Prvi konj koji je stradao, rekao je Langridge, bio je minijaturni konj po imenu Rainbow.

​- Kad sam ujutro stigao na posao, poni je još bio živ, ali su mu leđa bila slomljena. Pao je s nasipa pri velikoj brzini i strmoglavio se. Bio je u jako lošem stanju - rekao je.

Rainbow, koji je bio odabran za ulogu hobitskog konja, nažalost je morao biti eutanaziran. Tjedan dana kasnije, konj po imenu Doofus zapleo se u ogradu i zadobio tešku ozljedu noge. Konj je preživio, ali Langridge je odlučio da mu je dosta i dao je otkaz.

Nakon njegova odlaska, dreser Johnny Smythe izvijestio je da je kobila Claire pronađena mrtva, s glavom potopljenom u potoku nakon pada s litice. Nakon ovog incidenta, rekao je, konje su preselili u staje, gdje je još jedan konj također uginuo. Smythe je otkrio da na konju, nazvanom Zeppelin, nije obavljena obdukcija. Veterinarski zapisi sugeriraju da je konj uginuo prirodnom smrću zbog puknuća krvne žile, ali Smythe vjeruje da je podlegao probavnim problemima uzrokovanim promjenom prehrane, napominjući da je konj bio napuhnut, a crijeva ispunjena žutom tekućinom.

Smythe je ispričao da je šest koza i šest ovaca koje je pokopao stradalo zbog pada u vrtače, zaraze crvima ili promjena u prehrani nakon što je trava bila pojedena. Spomenuo je da su kokoši često ostajale izvan svog ograđenog prostora te da su desetak njih divljački ubili psi u dva odvojena navrata. Smythe je otpušten s posla u listopadu 2011. nakon neslaganja sa šefom oko dobrobiti životinja.

Američka humana udruga, koja nadzire dobrobit životinja tijekom filmskih produkcija, inzistira na tome da nijedno stvorenje nije ozlijeđeno dok su se kamere snimale na Novom Zelandu. Ipak, udruga je prepoznala izvještaje dresera i priznala nedostatke u svojim nadzornim postupcima, koji prate filmske setove, ali ne i prostore gdje se životinje drže i treniraju.

Glasnogovornik redatelja trilogije Petera Jacksona potvrdio je da su konji, koze, kokoši i jedna ovca uginuli na farmi u blizini Wellingtona gdje je bilo smješteno otprilike 150 životinja za filmove, iako je napomenuo da su neke smrti bile posljedica prirodnih uzroka. Predstavnik Matt Dravitzki izjavio je da se smrt dva konja mogla izbjeći te je otkrio da je produkcijska tvrtka brzo reagirala kako bi poboljšala uvjete nakon njihove smrti.

​- Znamo da su se te smrti mogle izbjeći i poduzeli smo korake kako bismo osigurali da se to više ne ponovi - rekao je.

Dravitzki je pojasnio da je produkcijska kuća reagirala odmah nakon prve dvije smrti konja, uloživši stotine tisuća funti u nadogradnju smještaja i staja početkom 2011. godine. Pojašnjava da tvrtka više ne iznajmljuje tu farmu i da na imanju više nema životinja. Sam Jackson usvojio je tri svinje koje su korištene u filmu.