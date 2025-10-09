Obavijesti

Galerija

Komentari 0
AMBER U OFENZIVI

FOTO Prije boksačkog meča strastveno poljubila suparnicu. Sad ide u MMA? 'Kraj pauze...'

Amber O’Donnell, britanska influencerica i boksačica, ime je koje je postalo sinonim za kontroverzu. Ova dama, koja ima i Only Fans, prije jednog svojeg boksačkog meča poljubila je protivnicu. Sad, nakon pauze od ringa, 26-godišnjakinja najavljuje novi, još odvažniji korak – mogući prelazak u svijet slobodne borbe (MMA).
FOTO Prije boksačkog meča strastveno poljubila suparnicu. Sad ide u MMA? 'Kraj pauze...'
Amber O’Donnell, britanska influencerica i boksačica, ime je koje je postalo sinonim za kontroverzu. Ova dama, koja ima i Only Fans, prije jednog svojeg boksačkog meča poljubila je protivnicu. Sada, nakon pauze od ringa, 26-godišnjakinja najavljuje novi, još odvažniji korak – mogući prelazak u svijet slobodne borbe (MMA). | Foto: A. O’Donnell/Instagram
1/19
Amber O’Donnell, britanska influencerica i boksačica, ime je koje je postalo sinonim za kontroverzu. Ova dama, koja ima i Only Fans, prije jednog svojeg boksačkog meča poljubila je protivnicu. Sada, nakon pauze od ringa, 26-godišnjakinja najavljuje novi, još odvažniji korak – mogući prelazak u svijet slobodne borbe (MMA). | Foto: A. O’Donnell/Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025