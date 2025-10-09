FOTO Prije boksačkog meča strastveno poljubila suparnicu. Sad ide u MMA? 'Kraj pauze...'

Amber O’Donnell, britanska influencerica i boksačica, ime je koje je postalo sinonim za kontroverzu. Ova dama, koja ima i Only Fans, prije jednog svojeg boksačkog meča poljubila je protivnicu. Sad, nakon pauze od ringa, 26-godišnjakinja najavljuje novi, još odvažniji korak – mogući prelazak u svijet slobodne borbe (MMA).
Amber O’Donnell, britanska influencerica i boksačica, ime je koje je postalo sinonim za kontroverzu. Ova dama, koja ima i Only Fans, prije jednog svojeg boksačkog meča poljubila je protivnicu. Sada, nakon pauze od ringa, 26-godišnjakinja najavljuje novi, još odvažniji korak – mogući prelazak u svijet slobodne borbe (MMA).
| Foto: A. O’Donnell/Instagram
Amber O’Donnell, britanska influencerica i boksačica, ime je koje je postalo sinonim za kontroverzu. Ova dama, koja ima i Only Fans, prije jednog svojeg boksačkog meča poljubila je protivnicu. Sada, nakon pauze od ringa, 26-godišnjakinja najavljuje novi, još odvažniji korak – mogući prelazak u svijet slobodne borbe (MMA).
|
Foto: A. O’Donnell/Instagram
Amber O’Donnell, britanska influencerica i boksačica, ime je koje je postalo sinonim za kontroverzu. Ova dama, koja ima i Only Fans, prije jednog svojeg boksačkog meča poljubila je protivnicu. Sada, nakon pauze od ringa, 26-godišnjakinja najavljuje novi, još odvažniji korak – mogući prelazak u svijet slobodne borbe (MMA).
| Foto: A. O’Donnell/Instagram
Početkom 2023. godine, O'Donnell se pridružila rastućem trendu "influencer boksa" i potpisala sudjelovanje na jednom turniru. Iako je u ringu zabilježila i pobjede i poraze, trenutak koji ju je 'proslavio' dogodio se izvan njega. U srpnju 2023., na vaganju uoči borbe protiv Amerikanke Whitney Johns, došlo je do poljupca...
| Foto: Profimedia
Nakon što ju je Johns zadirkivala i približila joj se licem na nekoliko centimetara, O’Donnell je uzvratila riječima: "Ako ćeš to učiniti, učini to kako treba." Zatim je zgrabila protivnicu i poljubila je pred šokiranom publikom, koja je bila oduševljena...
| Foto: Profimedia
Nakon dva poraza u tri meča, O’Donnell je uzela šestomjesečnu pauzu od boksa, posvetila se drugim prioritetima. Međutim, nedavno je ponovno uzburkala duhove objavivši video treninga uz zagonetan opis: "Šest mjeseci pauze, povratak poslu. Možda je MMA sljedeći?"
| Foto: A. O’Donnell/Instagram
"Dolazim iz obitelji s niskim primanjima i važno mi je da ostanem prizemljena. Velika inspiracija mi je Marcus Rashford, on je nevjerojatan", izjavila je za The Sun nakon što je počela zarađivati ozbiljan novac...
| Foto: A. O’Donnell/Instagram
Amber je i humanitarka.. Često donira novac potrebitima... "Doniram za djecu, bolnicama, raznim humanitarnim udruga... I tako svaki mjesec", kazala je u jednom intervjuu...
| Foto: A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram
Foto A. O’Donnell/Instagram