FOTO Pripreme za krizu i(li) smak svijeta. Mlada djevojka iz SAD-a: 'Ne treba vam prorok...'

Mlada influencerica iz američke savezne države Washington, poznata pod imenom Gubba, već godinama gradi život koji je u potpunosti usmjeren na samoodrživost i pripremu za moguće globalne krize. Ima milijune pratitelja, a njezine snimke o zalihama hrane, vrtlarstvu i životu izvan sustava redovito skupljaju stotine tisuća pregleda.
Gubba tvrdi da se počela ozbiljno pripremati tijekom pandemije, kada su police u trgovinama ostale prazne. Taj trenutak, kaže, bio joj je znak koliko je sustav krhak.
Od tada puni smočnicu dugotrajnim namirnicama, konzervira meso i povrće, suši hranu, zamrzava je i čuva u staklenkama. Procjenjuje da ima dovoljno zaliha da sebe i obitelj može prehraniti i do godinu dana
"Ne treba vam prorok da biste vidjeli što se sprema. Rastuće napetosti, nekontrolirani razvoj umjetne inteligencije i sve veći problemi s klimom i okolišem već su tu. Bez obzira na to je li Nostradamus bio potpuno u pravu ili samo pjesnički izražajan, poruka je ista: sustav je krhak", kaže Gubba...
Na svom imanju drži kokoši za jaja, koze za mlijeko i sir, pčele za med, a ima i zalihe drva za grijanje u slučaju nestanka struje. Psi čuvaju imanje, jer, kako kaže, u tom području zaista ima medvjeda i planinskih lavova.
Sama izrađuje sapune i kozmetiku koje prodaje pod vlastitim brendom, a višak novca ulaže u dodatnu opremu i resurse.
Nedavno je ponovno privukla pozornost nakon što su se u medijima pojavila nova tumačenja Nostradamusovih predviđanja za 2026. godinu. Prorok propasti najavio je ratove, katastrofe, uništenje...
Iako kaže da se ne oslanja na proročanstva, smatra da su ratovi, inflacija, nestabilni opskrbni lanci i tehnološke prijetnje dovoljan razlog za pripremu. Po njezinu mišljenju, pripremljenost nije panika, nego odgovornost.
Otkrila je i što bi ponijela u ruksaku za bijeg u slučaju velikog sukoba ili kolapsa sustava: filter za vodu, kvalitetan nož, osnovnu medicinsku opremu, sredstvo za paljenje vatre, toplu odjeću, visokokaloričnu hranu, komunikacijski uređaj i nešto gotovine. Sve što smanjuje ovisnost o infrastrukturi koja se može brzo urušiti, smatra važnim.
Njezina priprema ne prestaje ni tijekom blagdana. Umjesto klasičnih poklona, obitelji i prijateljima daruje radio na ručno navijanje, komplete prve pomoći, svjetiljke i opremu za konzerviranje hrane. Smatra da je to korisnije od stvari koje će se brzo zaboraviti.
Iako priznaje da je dio obitelji u početku mislio da pretjeruje, kaže da danas sve više ljudi razumije njezin pristup.
Za nju ovo nije ekstreman stil života, nego način da ostane mirna u svijetu koji, kako tvrdi, postaje sve nepredvidljiviji.
"Kad se moć koncentrira na vrhu, a obični ljudi izgube glas, pripremate se – ne iz straha, nego iz odgovornosti. Gradite otpornost na lokalnoj razini. Ojačajte svoj dom, svoju smočnicu i svoju zajednicu", poručuje Gubba...
"Vještine su uvijek važnije od predviđanja. Naučite uzgajati hranu, sigurno skladištiti osnovne namirnice i ostati neovisni o digitalnim sustavima koji se mogu isključiti bez upozorenja", upozorava pratitelje...
