'PREPPERICA' GUBBA FOTO Pripreme za krizu i(li) smak svijeta. Mlada djevojka iz SAD-a: 'Ne treba vam prorok...'

Mlada influencerica iz američke savezne države Washington, poznata pod imenom Gubba, već godinama gradi život koji je u potpunosti usmjeren na samoodrživost i pripremu za moguće globalne krize. Ima milijune pratitelja, a njezine snimke o zalihama hrane, vrtlarstvu i životu izvan sustava redovito skupljaju stotine tisuća pregleda. "Ne treba vam prorok da biste vidjeli što se sprema. Rastuće napetosti, nekontrolirani razvoj umjetne inteligencije i sve veći problemi s klimom i okolišem već su tu. Bez obzira na to je li Nostradamus bio potpuno u pravu ili samo pjesnički izražajan, poruka je ista: sustav je krhak", kaže Gubba...