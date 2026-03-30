Ime mu je samo broj, a nada se da će mu novi vlasnik dati puno ljubavi i pravo ime

U mojoj maloj crnoj glavi vrti se sto pitanja, no jedno je najvažnije: Imate li možda mjesta u srcu i u domu za jedno malo blesavo štene? Ako imate, imate li možda neki, makar i drndavi, auto da se dovezete do karlovačkog azila za pse?

Ako imate, možda biste mogli potražiti baš mene, broj: 7877, jer još nemam ime, i odvesti me kući? Uglavnom, nadam se i iščekujem, nemojte dugo. Ako ga želite udomiti kontaktirajte 098/189 6999.