I JA ŽELIM LJUBAV

Ime mu je samo broj, a nada se da će mu novi vlasnik dati puno ljubavi i pravo ime

Piše Marijana Matković,
U karlovačkom azilu za pse krije se i ovaj mali zavodnik koji samo čeka da ga netko odvede i razmazi pažnjom i ljubavlju. Treutno nema ime nego samo broj, a ako ga želite udomiti kontaktirajte 098/189 6999

Admiral

U mojoj maloj crnoj glavi vrti se sto pitanja, no jedno je najvažnije: Imate li možda mjesta u srcu i u domu za jedno malo blesavo štene? Ako imate, imate li možda neki, makar i drndavi, auto da se dovezete do karlovačkog azila za pse?

storyeditor/2026-03-30/7877-scaled.jpg

Ako imate, možda biste mogli potražiti baš mene, broj: 7877, jer još nemam ime, i odvesti me kući? Uglavnom, nadam se i iščekujem, nemojte dugo. Ako ga želite udomiti kontaktirajte 098/189 6999.

