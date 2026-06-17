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ZAOKRET U KARIJERI?

I Marija Zadravec sada pjeva

Piše 24sata,
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I Marija Zadravec sada pjeva

Mnogi me znaju kao Sweet Mery, godinama ste pratili moj rad, intervjue i razne životne priče, a sada je došlo vrijeme da se predstavim i kroz glazbu, istaknula je Zadravec

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Sigurno se pitate tko je ona? Ne krivimo vas. Marija Zadravec široj je, ili užoj, javnosti poznatija kao glumica u filmovima za odrasle iz Međimurja. Sada svom bogatom opusu može pridodati i crticu iz glazbene karijere.

Međimurka je naime objavila svoju prvu pjesmu. Simboličnog naziva "Ja sam sweet Mery" pjesma je svijetlo dana ugledala u utorak u točno 20 sati. Dobro, možda je ipak riječ o sumraku.

- Mnogi me znaju kao Sweet Mery, godinama ste pratili moj rad, intervjue i razne životne priče, a sada je došlo vrijeme da se predstavim i kroz glazbu. Ovo je moj prvi glazbeni projekt i zato mi ova premijera puno znači - poručila je glazbenica koja je posebno istaknula da je u snimanje spota uložila mnogo truda.

Možebitni zaokret u karijeri nagovijestila je suradnjom s legendarnim Vatrogascima, s kojima je ranije ovog mjeseca snimila duet 'Zdravo Marijo'. Naravno, pjesma je o njoj, ali iz muške perspektive. A spot, kako kaže autorica, prikazuje ono što muževi rade kada su sami doma kod kuće. 

NOVA SURADNJA VIDEO Vatrogasci i Marija Zadravec snimili spot. Temu ne morate dvaput pogađati
VIDEO Vatrogasci i Marija Zadravec snimili spot. Temu ne morate dvaput pogađati

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