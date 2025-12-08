FOTO Riječki Cat Advent grije srce. Napuštene mace čekaju zagrljaj, a možete im pomoći

Cat Advent riječkog azila Kitten Safe House, svake subote i nedjelje do kraja godine od 15 do 19 sati otvara svoja vrata posjetiteljima. Tamo vas dočekuje prava božićna bajka. U srcu nježno ukrašenog azila, među mirisom borovine i lampicama koje titraju poput zvjezdica, vrijedne djelatnice i volonteri svakodnevno brinu o oko 120 mačaka.
Na Rujevici se održava Cat Advent riječkog azila Kitten Safe House, koji svakog vikenda do kraja godine prima posjetitelje od 15 do 19 sati.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
U azilu trenutno boravi oko 120 mačaka, od čega je četrdesetak smješteno kod teta čuvalica, a 85 ih živi u azilu.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Poseban izazov ove godine predstavlja velik broj skotnih mačaka ostavljenih nakon turističke sezone, osobito na Krku.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
U posljednja tri tjedna pronađeno je i zbrinuto čak 150 napuštenih mačaka na području Krka.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Sve mace prolaze veterinarsku obradu: čišćenje od parazita, cijepljenje i sterilizaciju, nakon čega se vraćaju u svoje prirodno okruženje.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Azil apelira na volontere i tvrtke koje izrađuju namještaj da doniraju kućice za mace kako bi bile zaštićene od zime.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Nekoliko starijih sugrađanki, unatoč skromnim mirovinama, redovito donira hranu kako nijedna maca ne bi ostala gladna.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Azil poziva građane na donacije hrane za mačiće, plahti, ručnika, dekica, popluna i tepiha.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
