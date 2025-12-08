Obavijesti

PRESLATKE NJUŠKICE

FOTO Riječki Cat Advent grije srce. Napuštene mace čekaju zagrljaj, a možete im pomoći

Cat Advent riječkog azila Kitten Safe House, svake subote i nedjelje do kraja godine od 15 do 19 sati otvara svoja vrata posjetiteljima. Tamo vas dočekuje prava božićna bajka. U srcu nježno ukrašenog azila, među mirisom borovine i lampicama koje titraju poput zvjezdica, vrijedne djelatnice i volonteri svakodnevno brinu o oko 120 mačaka.
24sata Rijeka: Advent za mačke u Kitten Safe House
Na Rujevici se održava Cat Advent riječkog azila Kitten Safe House, koji svakog vikenda do kraja godine prima posjetitelje od 15 do 19 sati.
Na Rujevici se održava Cat Advent riječkog azila Kitten Safe House, koji svakog vikenda do kraja godine prima posjetitelje od 15 do 19 sati. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
