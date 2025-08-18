Obavijesti

PRVI RED DO MORA

FOTO Rubrika biseri sezone: 'Poljak parkirao auto na plaži pa zapeo u sitnom šljunku'

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Prvo su se pokušali sami izvući iz sitnog šljunka, pa odustali i nazvali šlep službu

Bisera sa sezone nikad dosta, a ovaj put radi se o Poljaku koji je auto parkirao na plaži u Stobreču - pa zaglavio. Od čitatelja doznajemo da je autom stigao skoro do mora, a kad je shvatio da je zapeo, zvao je šlep službu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Svega ima ljeti. Evo, Poljak jutros nonšalantno parkirao pred morem. Bilo ih je minimalno troje u autu, pokušavali su se prvo sami izvući iz tog s sitnog šljunka, pa zvali šlep da ih izvuku - ispričao nam je čitatelj.

