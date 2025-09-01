INSTAGRAM SENZACIJA
FOTO 'Savršena' Brazilka ulaže u izgled: 'Imam trenera za guzu, radim 2500 čučnjeva tjedno...'
Karol Rosalin poznata je brazilska influencerica koju je svojevremeno australski Playboy proglasio savršenom ženom. Za svoje 'istraživanje' koristili su umjetnu inteligenciju i zaključili da je Karol - čista desetka. Nedavno je otkrila kako na prvi spoj ide - samo u teretanu. Ništa drugo ne dolazi u obzir... "U teretani možete vidjeti kako se osoba nosi s frustracijam, s napornim radom, s vlastitim tijelom. U tom okruženju možete vidjeti njihove navike, ponašanje, koliko poštuju druge. To će vam puno otkriti o tome kakvi su u vezi", kaže 'Savršena' Brazilka...