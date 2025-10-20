FOTO Seksi tata Mario zaludio žene u školi: Čekaju u redu po djecu, čak i one koje ih nemaju

Gužva je ispred škole. Kako pišu mediji, razlog tome je jedan šarmantan otac koji dolazi po sina (6). Prosudite sami...
Bio je zavodnik u britanskom reality showu 'Towie', a poznat je po šarmu i vještini sa ženama. Sa samo 24 godine, Mario Falcone priznao je da je spavao s više od 500 žena, no zvijezda je danas svoj divlji život zamijenila mirnim obiteljskim gnijezdom...
Kako prenosi Daily Mail, Falcone se 2022. godine vjenčao sa suprugom Becky, s kojom ima dvoje djece - šestogodišnjeg Parkera Jaxa i dvogodišnju Cali Roux. Ipak, reality zvijezda ne dopušta da očinstvo utječe na njegov izgled te je odlučan zadržati titulu najzgodnijeg tate pred školskim vratima.
Prošle godine otkrio je da se podvrgnuo blefaroplastici - operaciji uklanjanja viška kože ili masnoće s kapaka kako bi smanjio izgled spuštenih kapaka i podočnjaka.
No, od travnja ove godine, krenuo je u seriju neinvazivnih tretmana kod dr. Nore Jaafar u njezinoj klinici za pomlađivanje kako bi u potpunosti transformirao i održao svoj mladenački izgled.
"Marijeva transformacija savršen je primjer kako moderna estetika može naglasiti nečije prirodne crte bez da promijeni osobu", objasnila je dr. Nora. "On i dalje izgleda kao on - samo svježije i mlađe. Njegovi su rezultati uravnoteženi i u skladu s njegovom prirodnom strukturom. Uvijek se šalimo da je cilj biti najzgodniji tata pred školom, iako Mario tvrdi da je to već bio i prije tretmana!"
Kao prvo, Mario se podvrgnuo dermalnim filerima, injekcijskim tretmanima koji se koriste za vraćanje volumena, zaglađivanje bora i naglašavanje kontura lica. Napravljeni od hijaluronske kiseline, fileri mogu podići obraze, ublažiti bore smijalice i definirati čeljust, a rezultati traju od 6 do 18 mjeseci.
Uz to, koristio je i svima dobro poznati botoks, injekciju za opuštanje mišića koju mnoge slavne osobe koriste godinama. Iz Marijevih fotografija jasno je da je botoks značajno smanjio njegove bore na čelu i oko očiju.
Prošle je godine Mario potrošio 3700 funti na operaciju blefaroplastike. Priznao je da su mu spušteni kapci postali najveća nesigurnost i da je postao svjestan kako utječu na njegov izgled.
"Moji spušteni kapci postali su nešto čega sam postao jako svjestan posljednjih nekoliko godina. Krivim djecu za to", našalio se na Instagramu. "Jako sam zadovoljan dosadašnjim rezultatima!"
Sada ga kolege zezaju da je najzgodniji tata koji dolazi po dijete u školu te da žene čekaju samo da ga vide...
