FOTO Sjećate se 'dame' koja je tukla ZET-ovca? Protjerali je iz Hrvatske. Evo gdje je danas

Dajana Radošljević (30) javnosti je postala poznata nakon fizičkog sukoba s vozačem ZET-a na Kvatriću u Zagrebu. Incident se dogodio u kolovozu 2025. godine. Kontroverzna poduzetnica iz Prijedora pravdala se da se parkirala s Range Roverom ispred ljekarne jer je morala po kapi za oči.
Krajem kolovoza 2025. protjerana je iz Hrvatske, a policija ju je ubrzo opet privela.
Dajana je u listopadu 2025. uhićena u policijskoj akciji "Sparta" zbog sumnje da se bavila preprodajom narkotika, pisalo je na Hercegovina.info.
Kako je tada potvrđeno iz Policijske uprave Prijedor, akcijom je kod nje pronađeno više od 20 grama kokaina.
"U okviru akcije kod dvoje ljudi pronađeno je ukupno 23 grama bijele praškaste tvari koja izgledom podsjeća na kokain. Osumnjičena D. R. tereti se za kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga", naveli su tada iz policije.
"Uz izvještaj o počinjenom kaznenom djelu bit će predana tužitelju Okružnog javnog tužiteljstva Prijedor", dodali su.
Prethodno je bila uhićena i u akciji "Roma", u kojoj je više ljudi osumnjičeno za dilanje narkotika.
Dajana je početkom travnja 2025. otvorila beauty salon za mršavljenje u Maksimirskoj ulici u Zagrebu.
Skupilo se mnoštvo uzvanika, a treštale su i cajke. Nazdravljali su u salonu.
Predstavila je cijeli koncept "Body Spacea".
Radi se o tretmanima mršavljenja, wellnessa, estetske terapije te detox programa i planova prehrane.
Radošljević na svojoj stranici navodi i kako je ona certificirana stručnjakinja za lipolizu te da "svojim znanjem i vještinama pomaže ljudima oblikovati tijelo i postići željene rezultate".
Prema fotografijama, prisustvovala je na prošlogodišnjem izboru za Miss sporta Hrvatske, a inače se aktivno bavi jahanjem.
Na Instagram profilu je stavila i da vodi automat klub i noćni bar Sparta u Prijedoru, a bavi se i prodajom haljina.
Na Instagram profilu, na kojem ima gotovo 20 tisuća pratitelja, vidljivo je kako se Radošević druži i s poznatim osobama s hrvatske estradne scene.
S Nevenom Ciganovićem je objavila više fotografija.
Na fotografijama je često i zagrebački ugostitelj, vlasnik popularnog restorana. On joj je podrška u poslu.
A gdje je kontroverzna poduzetnica danas?
Susjedi iz Maksimirske tvrde da je, naravno, više ne viđaju u kvartu. No njezin salon još uvijek posluje. Najčešće objavljuje snimke iz Prijedora.
Nakon incidenta sa ZET-ovcem dala je dodatno 'preurediti' izlog svog salona. Ovako on danas izgleda.
"Ja sam Dajana - ne čekam, ne popuštam, nego te ovdje guram da pronađeš svoju snagu i unutarnji mir, te izbrusiš svoju ljepotu do kraja, jer ti to možeš! Otkrij novu dimenziju fitnesa uz revolucionarnu tehnologiju", predstavila se na svom webu.
Navela je da salon posluje radnim danima od 9 do 22 sata, a subotom do 17 sati. Nedjeljom su zatvoreni. Na društvenim mrežama smanjila je aktivnosti oko salona.
