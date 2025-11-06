FOTO Sjećate se 'Hawk Tuah' cure? Pljuvanje po... hmm... ju je proslavilo. Evo gdje je danas

U ljeto 2024. internet je upoznao novu senzaciju - djevojku iz Nashvillea koja je jednim izrazom postala svjetski fenomen. U kratkom isječku uličnog intervjua, Haliey Welch, tada 21-godišnja radnica u tvornici opruga, izgovorila je rečenicu koja će joj promijeniti život...
"You gotta give ’em that hawk tuah and spit on that thang." Odnosno "Moraš im dati taj hawk tuah i pljunuti na tu stvar!", a potom pozdravila svog dečka. Inače, hawk tuah je onomatopeja za zvuk pljuvanja.
Isječak je objavljen 11. lipnja 2024. na YouTubeu i TikToku kanala Tim & Dee TV, a u roku od nekoliko dana preplavio je društvene mreže.
"Hawk tuah" pretvorio se u mem, plesne trendove i beskrajne remixe. Haliey je, gotovo preko noći, postala poznata kao "Hawk Tuah Girl".
Prije viralnog trenutka Welch je živjela mirnim životom u Tennesseeju. No, kada je video eksplodirao, njezino se lice pojavilo posvuda - od TikToka i Instagrama do američkih talk showova.
U roku od tjedan dana otvorila je službene profile, lansirala liniju majica i kapa s natpisom "Hawk Tuah", te u samo nekoliko tjedana zaradila više od 60 tisuća dolara.
Mediji su je proglasili "najbržom internet-zvijezdom godine", a na Instagramu joj se broj pratitelja penjao za tisuće na sat.
Čak je i Shaquille O’Neal plesao s njom tijekom svog DJ-seta u Nashvilleu, što je dodatno učvrstilo njezin status pop-kurioziteta.
Na vrhuncu slave, Haliey je potpisala ugovor s Betr Media (tvrtkom Jakea Paula) i pokrenula vlastiti podcast pod nazivom "Talk Tuah". Ideja je bila iskoristiti trenutak slave i pretvoriti ga u održivu medijsku karijeru - u stilu nekadašnje Paris Hilton ili Snooki.
No, u prosincu 2024. pojavila se sjena nad njezinim imenom. Pokrenut je memecoin "$HAWK", navodno inspiriran njezinim likom. Kriptovaluta je eksplodirala na tržištu, dosegnuvši vrijednost od gotovo 500 milijuna USD, ali se zatim urušila u nekoliko dana.
Investitori su optužili tim povezan s projektom za manipulaciju, a Haliey se pokušala distancirati, tvrdeći da je samo "posudila lik i slogan" i nije osobno profitirala od pada vrijednosti.
Početkom 2025. Haliey se gotovo potpuno povukla s društvenih mreža. Njezini su profili ostali tihi mjesecima, što je potaknulo glasine da je "nestala iz javnosti".
No, u lipnju 2025. vratila se s najavom dokumentarca o vlastitom usponu i novim poglavljem karijere: "Ne želim biti samo ‘Hawk Tuah Girl’. Ja sam Haliey Welch i moja priča tek počinje."
U rujnu je najavila relansiranu verziju svog podcasta, a istovremeno potpisala ugovor s agencijom koja zastupa digitalne kreatore.
Trenutno je u vezi s Kelbyjem Blackwellom (kojeg često zove "Pookie").
Par je prema vlastitim izjavama službeno u vezi od listopada 2024., iako su se navodno poznavali ranije.
Blackwell radi kao vodoinstalater ("plumber") i preferira "mirniji život" u pozadini popularne scene.
