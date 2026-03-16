Viralni šokovi na Oscarima: Šale o pedofilu Epsteinu, osramoćeni Chalamet, voštani Pedro i suze!

Hollywoodska elita okupila se u nedjelju u Dolby Theatreu na 98. dodjeli Oscara, večeri koju su obilježile zaslužene pobjede, šokantni preokreti, emotivni oproštaji i nemilosrdni vicevi voditelja Conana O'Briena, koji je drugu godinu zaredom vodio ceremoniju. Tijekom trosatnog prijenosa uživo na ABC-ju otkriveni su pobjednici u 24 natjecateljske kategorije, a među dobitnicima su se prvi put našli Jessie Buckley za film 'Hamnet' i Michael B. Jordan za film 'Sinners'
Večer je kulminirala pobjedom filma "One Battle After Another" Paula Thomasa Andersona, koji je osvojio nagradu za najbolji film i kući odnio ukupno šest kipića, najviše od svih. Anderson je konačno, nakon desetljeća nominacija, osvojio i Oscara za najboljeg redatelja. No, najviše se pričalo o šokantnoj pobjedi Michaela B. Jordana u kategoriji najboljeg glumca za njegovu dvostruku ulogu u vampirskom epu "Sinners". Jordan (39) je pobijedio favorita sezone, Timothéea Chalameta, koji je bio nominiran za dramu "Marty Supreme".
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Chalamet je izgledao vidno razočarano kada je prošlogodišnji pobjednik Adrien Brody pročitao Jordanovo ime. Uljudno je zapljeskao i promrmljao "bravo" dok je zapanjeni Jordan grlio svoju majku prije nego što se popeo na pozornicu. U svom emotivnom govoru odao je počast legendama crnog Hollywooda poput Sidneyja Poitiera i Denzela Washingtona.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Večer je donijela i ponovno okupljanje glumačke postave komedije "Djeveruše" iz 2011. godine, a zabilježen je i incident u backstageu, gdje je glumica Teyana Taylor snimljena kako bijesno viče na muškarca koji ju je navodno gurnuo u gužvi.
| Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
Jessie Buckley potvrdila je status favoritkinje i osvojila Oscara za najbolju glumicu za ulogu u filmu "Hamnet". Za najbolju sporednu glumicu proglašena je veteranka Amy Madigan (75) za ulogu u hororu "Weapons", dok je Oscara za najboljeg sporednog glumca dobio Sean Penn za film "One Battle After Another". Penn se, međutim, nije pojavio na ceremoniji, što je iskoristio prezenter Kieran Culkin za ciničan komentar.
| Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
- Sean Penn nije mogao biti ovdje večeras, ili nije želio, pa ću ja preuzeti nagradu u njegovo ime - rekao je.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Film "Sinners", koji je u večer ušao s rekordnih 16 nominacija, nagrađen je i Oscarom za najbolji originalni scenarij, koji je pripao redatelju Ryanu Coogleru, a povijest je ispisala Autumn Durald Arkapaw, postavši prva žena koja je osvojila Oscara za najbolju fotografiju.
| Foto: AL SEIB/REUTERS
Voditelj Conan O'Brien nije štedio nikoga, a na meti mu se posebno našao Timothée Chalamet zbog njegove nedavne bizarne izjave da "nikoga nije briga" za balet i operu.
| Foto: Trae Patton
- Osiguranje je večeras iznimno strogo. Rečeno mi je da postoji zabrinutost zbog mogućih napada iz operne i baletne zajednice. Kamera je u tom trenutku prikazala Chalameta, koji se nervozno smiješio pokraj svoje djevojke Kylie Jenner.
| Foto: Profimedia
Ni Leonardo DiCaprio nije izbjegao O'Brienovu pažnju, koji ga je proglasio "kraljem memeova" i natjerao ga da u prijenosu uživo stvori novi meme. DiCaprio je profesionalno odradio zadatak, okrenuvši se prema kameri s razigranim smiješkom i slijeganjem ramenima.
| Foto: NIPI
Međutim, nisu svi O'Brienovi potezi naišli na odobravanje. Njegov uvodni skeč, u kojem se ubacivao u scene iz nominiranih filmova, mnogi su gledatelji na društvenim mrežama proglasili "užasnim" i "cringeom". Posebno je kritiziran zbog neukusne šale o pedofilu Jeffreyju Epsteinu, kao i zbog segmenta u kojem je odjeven kao "teta Gladys", lik koji je Amy Madigan donio Oscara, što je na internetu ipak postalo vir
| Foto: NIPI
Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bila je posveta Barbre Streisand preminulom Robertu Redfordu. Legendarna 83-godišnja umjetnica zaplakala je govoreći o svom bliskom prijatelju i kolegi iz filma "The Way We Were", a zatim je izvela istoimenu pjesmu, što je izazvalo ovacije publike.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Veliki bijes na društvenim mrežama izazvao je trenutak kada su autore pjesme "Golden" iz animiranog hita "KPop Demon Hunters" prekinuli glazbom usred zahvalnog govora nakon osvajanja Oscara za najbolju originalnu pjesmu. Film je ranije te večeri osvojio i nagradu za najbolji animirani film. - U redu, je*ite se Oscari što ste prekinuli govor za najbolju originalnu pjesmu. Apsolutno nepoštovanje prema kreativcima koji stoje iza najveće pjesme godine - glasio je jedan od komentara na X-u.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Dodatnu kontroverzu izazvao je komičar Kumail Nanjiani, koji je, najavljujući pobjednike, pokušao ispričati vic o skraćivanju poznatih filmskih naslova, pa je Spielbergov film o Holokaustu "Schindlerova lista" preimenovao u "Schindlerov post-it". Šala nije izazvala smijeh u dvorani, a gledatelji su je, kako piše Daily Mail Online, proglasili neukusnom i antisemitskom.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Ceremoniju je obilježio i jedan rijedak događaj – izjednačenje u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma. Nagradu su podijelili filmovi "Two People Exchanging Saliva" i "The Singers". To je tek sedmi put u povijesti Oscara da se dogodilo izjednačenje.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Na crvenom tepihu pažnju je privukao Pedro Pascal, koji se pojavio svježe obrijan, bez svojih prepoznatljivih brkova.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Njegov novi izgled toliko je šokirao obožavatelje da su se na društvenim mrežama pitali je li glumac "kloniran" ili se radi o "voštanoj figuri".
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS