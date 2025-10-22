Obavijesti

FOTO Sjećate se Honey Boo Boo i mame? Šok kako sad izgledaju

Alana (20), poznatija kao Honey Boo Boo, imala je samo sedam godina kada je nastupala u showu 'Djevojčice i tijare', a njezina je popularnost bila tolika da je dobila i vlastiti show 'Here Comes Honey Boo Boo' u kojem je sudjelovala cijela njezina obitelj...
Los Angeles: Zvijezde reality showa Honey Boo Boo pozdravile obožavatelje
Neko se vrijeme nije pojavljivala u javnosti, a 2017. godine publika ju ima prilike vidjeti u realityju 'Mama June: From Not To Hot' u kojem je njezina majka June Shannon (46) skidala kilograme. Njezin otac Mike Thompson (53) sudjelovao je jedno vrijeme s njima u realityjima, a kasnije je raskinuo s June. | Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
