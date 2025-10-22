FOTO Sjećate se Honey Boo Boo i mame? Šok kako sad izgledaju

Alana (20), poznatija kao Honey Boo Boo, imala je samo sedam godina kada je nastupala u showu 'Djevojčice i tijare', a njezina je popularnost bila tolika da je dobila i vlastiti show 'Here Comes Honey Boo Boo' u kojem je sudjelovala cijela njezina obitelj...
Neko se vrijeme nije pojavljivala u javnosti, a 2017. godine publika ju ima prilike vidjeti u realityju 'Mama June: From Not To Hot' u kojem je njezina majka June Shannon (46) skidala kilograme. Njezin otac Mike Thompson (53) sudjelovao je jedno vrijeme s njima u realityjima, a kasnije je raskinuo s June.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
'Pretpostavljam da ljudi još uvijek očekuju da budem Honey Boo Boo, ali ja to više nisam', rekla je Alana 2021. kada se pojavila na naslovnici Teen Voguea.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Njezina majka je prijašnjih godina govorila o svojoj ovisnosti o opijatima te je priznala da su ona i njezin partner potrošili gotovo milijun dolara na opijate.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
'Studentica sam, reality zvijezda i kreator sadržaja na društvenim mrežama. Usklađujem učenje i zabavu, nadahnjujem druge svojom autentičnošću', kaže za sebe.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Alana je, kako piše People.com, s dečkom Dralinom Carswellom od 2021. godine. Par je svoju romansu isprva objavio na društvenim mrežama. Mnogi su bili zabrinuti zbog razlike u godinama.
| Foto: Honey Boo Boo/Instagram
Carswell je imao oko 20 godina kada je 16-godišnja Alana na Instagramu otkrila status njihove veze.
| Foto: Honey Boo Boo/Instagram
Tijekom intervjua 2022. za TooFab, Alanina mama rekla je da odobrava Carswella i njihovu vezu.
'Da, upoznala sam Dralina. Zajedno su više od godinu dana', rekla je tada. 'Ljudi moraju shvatiti da ona nije više mala curica'.
Foto John Nacion/PRESS ASSOCIATION
Foto John Nacion/PRESS ASSOCIATION
Foto Honey Boo Boo/Instagram
Foto Honey Boo Boo/Instagram
Foto Honey Boo Boo/Instagram
Foto Honey Boo Boo/Instagram
Foto Honey Boo Boo/Instagram
Foto HPA
Foto HPA
Foto HPA
