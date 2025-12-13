FOTO Sjećate se najzgodnije vozačice ZET-a? Teta Mraz je, pogledajte kako sad izgleda!

Iva Ćavarović (27), nekad Pandžić, opet je 'uskočila' u kostim Tete Mraz. Vozi prepoznatljivi Veseli božićni tramvaj po Zagrebu. Svi je fotografiraju i mašu joj...
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Lani smo je ulovili tik prije blagdana. 'Jako je zanimljivo, tramvaj je jako lijepo ukrašen i posebna je atrakcija ljudima. Ljudi se odmah fotografiraju, mališane u vožnji od 30 minuta zabavljaju animatori, dobiju i slatkiše', ispričala nam je Iva.
Foto: Facebook
Objasnila je i kojom relacijom vozi njezin božićni tramvaj za kojim se svi okreću u centru Zagreba.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
'Tramvaji će polaziti s ugla Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića, gdje će biti i kućica za prodaju karata, a vozit će trasom od Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom do Ulice Republike Austrije, Jukićevom i Mihanovićevom preko Zrinjevca natrag do polazne stanice', objasnila je
Foto: Instagram
Dodala je kako za one najmlađe zabavnog programa neće manjkati. Dočekat će ih Djed Mraz, vile i vilenjaci, a tijekom vožnje imat će priliku uživati u igrokazu.
Foto: Instagram
Vozačica Iva je ljubav prema vožnji u javnom prijevozu, kako je ranije govorila, gajila odmalena.
Foto: Instagram
'Volim ovaj posao jer sam opuštena, iako imam puno stresnih situacija i svaki dan mi se nešto dogodi. Mi vozači imamo veliku odgovornost prema drugim sudionicima u prometu, svaki dan nam se događaju situacije gdje moramo brzo odreagirati kako bismo izbjegli sudar', ispričala nam je ranije.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Vozila je na svim linijama koje kreću iz spremišta Ljubljanica, odnosno od 2 do 9, 11, 17, a ljudi, kako je rekla, reagiraju pozitivno kad je vide.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
U lipnju 2023. godine Iva se i udala...
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Sudbonosno ‘da‘ rekla je svom dugogodišnjem partneru Bonislavu. Vječnu ljubav obećali su si u samostanu Glavotok na Krku.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
'Bilo je prekrasno, imali smo oko 150 uzvanika, vjenčanje je bilo u na Krku, a kasnije smo bili u sali u hotelu Magal u Njivicama', ispričala je tada Iva.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Njoj i Bonislavu, o kojem nije htjela puno otkrivati, pjevala je grupa Joker Zovi, a prijatelji su ih iznenadili posebnim poklonom.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
'Budući da nam je prvi ples bio na pjesmu 'Jedan život malo je' od Prve lige, doveli su nam Igora Delača koji je otpjevao tu pjesmu za prvi ples, pa je i kasnije ostao pjevati', rekla je vozačica tramvaja.
Foto: Patricija Flikac/PIXSELL
Zbog svog izgleda, često ima razne anegdote s putnicima. Često joj se udvaraju dečki, ostavljaju joj brojeve ili je zovu na kavu, ali, priča Iva, jednostavno im odgovori da je zauzeta.
Foto: Patricija Flikac/PIXSELL
O drugim poslovima ni ne razmišlja, a želi svojim primjerom ohrabriti druge djevojke da se zaposle kao vozačice.
Foto: Patricija Flikac/PIXSELL
'Nemam nekih posebnih planova za budućnost, sretna sam tu gdje jesam i želim nastaviti voziti tramvaj. Volje bih dati primjer i drugim ženama koje ovo zanima, da mogu to raditi neovisno o godinama', zaključila je.
Foto: Patricija Flikac/PIXSELL
Veseli božićni tramvaji bit će u prometu od nedjelje, 30. studenoga do srijede, 7. siječnja. U tom razdoblju vozit će svakih 15 minuta, i to :ponedjeljak - četvrtak: 16 - 19 sati, petak: 12 - 16 sati, subota, nedjelja te 26. prosinca i 6. siječnja: 10 - 16 sati.
Foto: Patricija Flikac/PIXSELL
Kako je Iva ranije rekla, tramvaji će polaziti s ugla Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića, gdje će biti i kućica za prodaju karata, a vozit će trasom od Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom do Ulice Republike Austrije, Jukićevom i Mihanovićevom preko Zrinjevca natrag do polazne stanice. Cijena karte iznosi 5 eura.
Foto: Patricija Flikac/PIXSELL
