FOTO Sjećate se najzgodnije vozačice ZET-a? Teta Mraz je, pogledajte kako sad izgleda!

Iva Ćavarović (27), nekad Pandžić, opet je 'uskočila' u kostim Tete Mraz. Vozi prepoznatljivi Veseli božićni tramvaj po Zagrebu. Svi je fotografiraju i mašu joj...
Zagreb: Iva Pandžić, vozačica tramvaja
Kada se u siječnju 2023. pojavila na portalima, javnost tada nije prestajala pričati o atraktivnoj vozačici ZET-a. Iva i danas vozi tramvaj, a sada je preuzela onaj najveseliji...  | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
