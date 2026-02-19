FOTO Slavna influencerica u skandalu, ukrala bikini od 30 € u Indoneziji: 'Zatvorili su me!'

Australski model i popularna influencerica, Gemma Doyle (26), tvrdi da su je policajci na Baliju držali u postaji i nisu joj dopustili da ode dok nije pristala platiti tisuće eura zbog krađe bikinija vrijednog manje od 30 eura
Gemma Doyle, iz Newcastlea u Novom Južnom Walesu, ljetovala je s prijateljicom kada su je nadzorne kamere jedne trgovine u Uluwatuu snimile kako uvlači kupaći kostim u svoju torbu. Unatoč tome što je priznala krađu, vratila artikl i vlasniku trgovine platila dvostruku vrijednost, Doyle tvrdi da su je držali zatočenu satima dok nije isplatila još veći iznos.
- Učinila sam krivu stvar, znam - rekla je za Daily Mail iz policijske postaje.
- Ali tjeraju me da platim 4000 dolara (oko 3700 eura) ili me neće pustiti. Ovdje sam već deset sati - dodala je.
Otkrila je i da ima djecu u Australiji te se bojala da joj neće dopustiti da napusti zemlju ako ne plati.
U Indoneziji se manji kazneni predmeti, uključujući krađe i sporove između turista i lokalnog stanovništva, često rješavaju kroz proces poznat kao "mediasi", odnosno policijski vođena medijacija. Umjesto da se slučaj odmah uputi na sud, obje strane pozivaju u lokalnu policijsku postaju gdje službenici olakšavaju pregovore s ciljem postizanja sporazuma.
To može uključivati naknadu štete, novčane kazne i pisanu izjavu kojom se potvrđuje da je stvar riješena.
Vlasnik butika prošlog je tjedna objavio snimku krađe na društvenim mrežama u pokušaju da identificira Doyle. U roku od nekoliko sati, video se počeo širiti internetom, a umjesto da se pritajila, Doyle je javno odgovorila, što je pokrenulo prijetnje smrću i online zlostavljanje.
- Bilo je prilično zastrašujuće - rekla je Doyle. - Pokušali su me iznuditi - dodala je.
Prvo je na optužbe odgovorila videom na svom profilu na društvenim mrežama u subotu, priznajući krađu bikinija.
- Svjesna sam priča koje kruže i istina je, bila sam izvan sebe, malo sam se glupirala i ukrala sam kupaći kostim - rekla je dok je prolazila kroz hotelski bar.
- Ali to je sve što sam učinila. Ja sam samo ljudsko biće, ljudi, i nikad u životu nisam ništa ukrala, ali eto, to sam učinila, košta oko 30 dolara i napravila sam to iz zabave.
Doyle je zatim spustila telefon na pod i drsko skočila u bazen vičući: 'Jebite se'. Snimka je brzo izazvala bijes, a komentari su osuđivali Doyle zbog očitog nedostatka kajanja te pozivali da je prijave vlastima i deportiraju.
Na Baliju krađa u trgovinama može imati ozbiljne posljedice prema indonezijskom zakonu, uključujući novčane kazne ili čak zatvor. Doyle je tvrdila da je primila prijetnje te da je širenje snimke s nadzorne kamere potaknulo maltretiranje. No, do nedjelje se njezin ton promijenio. U drugom videu se ispričala vlasniku trgovine.
- Stvarno sam se htjela ispričati - rekla je Doyle. - Šalila sam se, ali zapravo sam se htjela ispričati što sam uzela to što sam uzela - kaže. Također je tvrdila da je do situacije došlo zbog postojećih zdravstvenih problema.
- Ne želim previše ulaziti u to, ali imam ozljedu mozga jer sam puno puta udarena u glavu - rekla je. - I također zbog moje endometrioze zbog koje sam se onesvješćivala i udarala glavom, pa se ispostavilo da imam traumatsku ozljedu mozga. Nisam htjela o ovome raspravljati jer mi je nekako neugodno pričati o tome - dodala je.
U ponedjeljak je izjavila da je to bila samo pijana pogreška te da je vratila predmete i platila 'dvostruko' od onoga što je uzela. - Nisam pila alkohol dvije godine - rekla je.
- Mislila sam, budući da mi je ovo drugi put u inozemstvu, popit ću nekoliko pića i nažalost se dogodilo ovo, a onda su me pokušali iznuditi. Znam da sam pogriješila, odmah sam se ispričala i ponudila vratiti predmet te ga platiti.
Doyle je također ustvrdila da je situacija eskalirala i da joj je život u opasnosti. - Stavila sam kupaći kostim u torbu i to je bilo to - rekla je. - Vratila sam predmet vlasniku. Pogriješila sam. Maltretirajte me, naravno, ali prijetnje smrću zbog jednog kupaćeg kostima?
Prijateljica vlasnice trgovine izjavila je da su Doyle i njezina prijateljica bile bijesne što je snimka podijeljena na internetu došla do njihovih obitelji u Australiji.
- Ako ne žele platiti, to znači da idu u zatvor - rekla je prijateljica. - U osnovi, ovaj slučaj je već jako proširen i njezina obitelj zna da je lopov.
Također je tvrdila da ih je policija držala tako dugo samo zato što nisu imale dovoljno novca da podmire račun. - Tražile su od svojih obitelji pomoć da plate ukradeni predmet i kaznu, ali trebalo im je neko vrijeme da se posvađaju s obitelji - objasnila je.
- Zapravo ih ne deportiraju jer je medijacija mirna, na kraju su platile i ovo je samo manji prekršaj.
