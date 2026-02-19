Obavijesti

VELIKE KAZNE

FOTO Slavna influencerica u skandalu, ukrala bikini od 30 € u Indoneziji: 'Zatvorili su me!'

Australski model i popularna influencerica, Gemma Doyle (26), tvrdi da su je policajci na Baliju držali u postaji i nisu joj dopustili da ode dok nije pristala platiti tisuće eura zbog krađe bikinija vrijednog manje od 30 eura
Gemma Doyle, iz Newcastlea u Novom Južnom Walesu, ljetovala je s prijateljicom kada su je nadzorne kamere jedne trgovine u Uluwatuu snimile kako uvlači kupaći kostim u svoju torbu. Unatoč tome što je priznala krađu, vratila artikl i vlasniku trgovine platila dvostruku vrijednost, Doyle tvrdi da su je držali zatočenu satima dok nije isplatila još veći iznos. | Foto: Instagram
