Više od pola gostiju nije im se pojavilo na svadbi: Plakali smo! Upali smo u dug od 26.000 €!

Jedna mladenka podijelila je svoje golemo razočaranje nakon što se više od polovice gostiju pozvanih na vjenčanje uopće nije pojavilo na ceremoniji. Da stvar bude gora, mladenci su ostali u dugu od gotovo 26.000 eura koje su potrošili na proslavu za 88 gostiju koji su potvrdili svoj dolazak, piše The Mirror.

Gray Narvaez-Dragion, devetnaestogodišnjakinja koja koristi rodno neutralne zamjenice, na TikToku je podijelila svoju tugu. U dirljivom videu, koji je u međuvremenu prikupio više od osam milijuna pregleda, slomljeni mladenci su otkrili razmjere razočaranja.

Kratki video prikazao je tužan prizor gotovo praznog prostora za vjenčanje, s redovima praznih stolova postavljenih za goste koji nikada nisu stigli. Gray, koja dolazi iz Iowe i objavljuje pod korisničkim imenom @grayanxiety, zajedno sa svojim partnerom Nyxom, izazvala je lavinu suosjećanja ogorčenih gledatelja.

​- 88 ljudi je reklo 'da'... a nije se pojavilo ni 40 - otkrili su u videu.

Nakon prvog videa, podijelili su i snimke brojnih potvrda dolazaka koje su primili, kao i svoju reakciju na devastirajuće razočaranje. Jedan posebno dirljiv video prikazuje Gray s razmazanom šminkom i suzama na licu, uz opis: "Doslovno smo sjedili zajedno u praznoj dvorani za ceremoniju i plakali."

Uništeni smo, otkazali smo ostatak proslave

Njihova je tuga bila tolika da su odlučili otkazati veći dio planirane proslave, što su i opisali u objavi koja je dirnula milijune ljudi.

​- Otkazali smo prskalice za ispraćaj, privatni ples, večeru... skratili smo cijelo slavlje. Satima sam u suzama zbog ovoga - poručili su.

U jednoj od objava detaljno su opisali trud koji su uložili kako bi se njihovi gosti osjećali posebno, što je cijelu situaciju učinilo još bolnijom.

"Potrošila sam toliko novca pokušavajući ovo učiniti ugodnim za sve. Imam magnete i poklon sapune napravljene za svakoga... i ostalo mi je toliko toga. Nyx je izradio staklenke s čarolijama i bili smo budni do 2:30 ujutro pokušavajući sve pripremiti. Većina mog novca potrošena je na stvari za goste... a gotovo nitko se nije pojavio. Pogled na naše magnete tjera me u plač... Ne mogu čak ni koristiti svoje ručno rađene uzorke sapuna jer me i to rasplače. Zašto se nisu pojavili? Potrošila sam toliko jebenog vremena trudeći se da se svi osjećaju uključeno."

Visoki troškovi vjenčanja gurnuli su par u ozbiljne financijske poteškoće. Iako su planirali proslavu u skladu sa svojim mogućnostima, računajući na 88 gostiju, nedolazak više od polovice njih ostavio ih je s ogromnim računom za prazne stolice i nepojedenu hranu. Kako piše Mirror, njihova tuga nije samo emocionalna, već i financijska.

​- Ne mogu si priuštiti našu hranu nakon što sam dobila otkaz, a nije se pojavila ni polovica gostiju. Uništena sam - rekla je.

Mnogi pratitelji dobrog srca javili su se, nudeći kupnju vjenčanih darova za mladence kako bi nadoknadili one koje nikada nisu primili. Bezbrojni korisnici TikToka izrazili su solidarnost sa srceparajućom situacijom Gray i Nyxa.

Jedan od gostiju koji je bio na vjenčanju napisao je: "Naš stol je obožavao sapune i staklenke s čarolijama. Naše male drangulije. Uzet ću ih još, tako su slatke i cijenio sam što sam dobio poklončiće za dolazak!"

Drugi su bili oštriji prema onima koji se nisu pojavili: "Nadam se da ćete te ljude izbaciti iz svog života. Nemojte prihvatiti nijednu ispriku. Ako se nisu pojavili na vašem najboljem danu, neće se pojaviti ni na vašem najgorem."