Obavijesti

Viral

Komentari 9
PA SE TI ŽENI...

Više od pola gostiju nije im se pojavilo na svadbi: Plakali smo! Upali smo u dug od 26.000 €!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Više od pola gostiju nije im se pojavilo na svadbi: Plakali smo! Upali smo u dug od 26.000 €!
Foto: TikTok

Njihova je tuga bila tolika da su odlučili otkazati veći dio planirane proslave, što su i opisali u objavi koja je dirnula milijune ljudi...

Admiral

Jedna mladenka podijelila je svoje golemo razočaranje nakon što se više od polovice gostiju pozvanih na vjenčanje uopće nije pojavilo na ceremoniji. Da stvar bude gora, mladenci su ostali u dugu od gotovo 26.000 eura koje su potrošili na proslavu za 88 gostiju koji su potvrdili svoj dolazak, piše The Mirror. 

Gray Narvaez-Dragion, devetnaestogodišnjakinja koja koristi rodno neutralne zamjenice, na TikToku je podijelila svoju tugu. U dirljivom videu, koji je u međuvremenu prikupio više od osam milijuna pregleda, slomljeni mladenci su otkrili razmjere razočaranja.

MALO THOMPSON, MALO TURBOFOLK VIDEO Svadba u Dalmaciji je oduševila društvene mreže: 'Dvije zastave i puno ljubavi...'
VIDEO Svadba u Dalmaciji je oduševila društvene mreže: 'Dvije zastave i puno ljubavi...'

Kratki video prikazao je tužan prizor gotovo praznog prostora za vjenčanje, s redovima praznih stolova postavljenih za goste koji nikada nisu stigli. Gray, koja dolazi iz Iowe i objavljuje pod korisničkim imenom @grayanxiety, zajedno sa svojim partnerom Nyxom, izazvala je lavinu suosjećanja ogorčenih gledatelja.

​- 88 ljudi je reklo 'da'... a nije se pojavilo ni 40 - otkrili su u videu.

Nakon prvog videa, podijelili su i snimke brojnih potvrda dolazaka koje su primili, kao i svoju reakciju na devastirajuće razočaranje. Jedan posebno dirljiv video prikazuje Gray s razmazanom šminkom i suzama na licu, uz opis: "Doslovno smo sjedili zajedno u praznoj dvorani za ceremoniju i plakali."

Uništeni smo, otkazali smo ostatak proslave

Njihova je tuga bila tolika da su odlučili otkazati veći dio planirane proslave, što su i opisali u objavi koja je dirnula milijune ljudi.

​- Otkazali smo prskalice za ispraćaj, privatni ples, večeru... skratili smo cijelo slavlje. Satima sam u suzama zbog ovoga - poručili su.

U jednoj od objava detaljno su opisali trud koji su uložili kako bi se njihovi gosti osjećali posebno, što je cijelu situaciju učinilo još bolnijom.

"Potrošila sam toliko novca pokušavajući ovo učiniti ugodnim za sve. Imam magnete i poklon sapune napravljene za svakoga... i ostalo mi je toliko toga. Nyx je izradio staklenke s čarolijama i bili smo budni do 2:30 ujutro pokušavajući sve pripremiti. Većina mog novca potrošena je na stvari za goste... a gotovo nitko se nije pojavio. Pogled na naše magnete tjera me u plač... Ne mogu čak ni koristiti svoje ručno rađene uzorke sapuna jer me i to rasplače. Zašto se nisu pojavili? Potrošila sam toliko jebenog vremena trudeći se da se svi osjećaju uključeno."

TKO PREŽIVI, PRIČAT ĆE... FOTO Urnebesne fotke sa svadbi na Balkanu: Od čupanja kose za buket i 'minjaka' do interventne
FOTO Urnebesne fotke sa svadbi na Balkanu: Od čupanja kose za buket i 'minjaka' do interventne

Visoki troškovi vjenčanja gurnuli su par u ozbiljne financijske poteškoće. Iako su planirali proslavu u skladu sa svojim mogućnostima, računajući na 88 gostiju, nedolazak više od polovice njih ostavio ih je s ogromnim računom za prazne stolice i nepojedenu hranu. Kako piše Mirror, njihova tuga nije samo emocionalna, već i financijska.

​- Ne mogu si priuštiti našu hranu nakon što sam dobila otkaz, a nije se pojavila ni polovica gostiju. Uništena sam - rekla je. 

Mnogi pratitelji dobrog srca javili su se, nudeći kupnju vjenčanih darova za mladence kako bi nadoknadili one koje nikada nisu primili. Bezbrojni korisnici TikToka izrazili su solidarnost sa srceparajućom situacijom Gray i Nyxa.

Jedan od gostiju koji je bio na vjenčanju napisao je: "Naš stol je obožavao sapune i staklenke s čarolijama. Naše male drangulije. Uzet ću ih još, tako su slatke i cijenio sam što sam dobio poklončiće za dolazak!"

Drugi su bili oštriji prema onima koji se nisu pojavili: "Nadam se da ćete te ljude izbaciti iz svog života. Nemojte prihvatiti nijednu ispriku. Ako se nisu pojavili na vašem najboljem danu, neće se pojaviti ni na vašem najgorem."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Ovu ljepoticu prati 6,5 milijuna ljudi! Kod nje nema cenzure: 'Ignoriram slinavce'
VRUĆEEE

FOTO Ovu ljepoticu prati 6,5 milijuna ljudi! Kod nje nema cenzure: 'Ignoriram slinavce'

U svijetu u kojem su društvene mreže prozor u karijeru, Danielley Ayala (31) iskoristila je svoju priliku i postala jedno od najpoznatijih lica Instagrama...
FOTO Preslatki majmunčić ganuo svijet: Odbacila ga mama pa se ne odvaja od plišanca
SVE JE RAZNJEŽIO

FOTO Preslatki majmunčić ganuo svijet: Odbacila ga mama pa se ne odvaja od plišanca

Priča o Punchu, bebi makakija, osvojila je svijet. Maleni majmun, odbačen od majke nedugo nakon rođenja, pronašao je utjehu u velikoj plišanoj igrački orangutana od koje se ne odvaja, a njegov je slučaj privukao golem interes javnosti i stvorio neočekivane gužve u japanskom zoološkom vrtu...
Tužan prizor: Golemi kit se nasukao u španjolskoj marini! Leš od 6,5 tona izvukli dizalicom
ŠOKIRALO TURISTE

Tužan prizor: Golemi kit se nasukao u španjolskoj marini! Leš od 6,5 tona izvukli dizalicom

Operacija je privukla veliku pažnju prolaznika i turista koji su se zatekli na licu mjesta i u nevjerici promatrali nesvakidašnji prizor...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026