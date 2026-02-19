VIDEO Dirljiva snimka psa i bebe izazvala žestoku raspravu: Je li ovo slatko ili jako opasno?

Videozapis objavljen na popularnom forumu Reddit, s namjerom da izmami osmijeh, prikazuje nježan trenutak prvog susreta velikog psa s novorođenom bebom. Naslov objave, "Trenutak kada shvati da je u sobi nešto što treba čuvati", sugerira dirljivu scenu u kojoj se budi zaštitnički instinkt životinje. Međutim, umjesto jednoglasnog odobravanja, snimka je pokrenula lavinu komentara i podijelila zajednicu, otvorivši ozbiljna pitanja o dobrobiti životinja i odgovornom roditeljstvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na snimci se vidi veliki crni pas, za kojeg su korisnici pretpostavili da je pasmine cane corso, kako oprezno prilazi dječjoj kolijevci. Pas zastaje, fiksira pogled na bebu, a zatim lagano naginje glavu, stvarajući dojam da obrađuje novu informaciju. Upravo taj trenutak, koji mnogi doživljavaju kao rađanje zaštitnika, bio je povod za objavu na subredditu `r/MadeMeSmile`. Neki su korisnici bili oduševljeni. Jedan od najpopularnijih pozitivnih komentara glasio je: "Nikad prije nisam vidio psa da se namršti i trepne u nevjerici". Drugi su dodali kako je "naginjanje glave u znak prepoznavanja nevjerojatno".

Ovakva reakcija životinja može se povezati s fenomenom poznatim kao "baby schema", gdje karakteristike poput velikih očiju i okruglog lica i kod životinja mogu potaknuti lučenje oksitocina, takozvanog "hormona ljubavi", koji izaziva zaštitničko ponašanje.

Unatoč dirljivoj namjeri, idiličnu sliku brzo su narušili brojni kritički komentari. Najveći gnjev korisnika izazvale su kupirane uši oba psa na snimci. Riječ je o estetskom kirurškom zahvatu skraćivanja ušiju koji je u mnogim zemljama zabranjen i smatra se okrutnim i nepotrebnim sakaćenjem životinja. Komentari na tu temu bili su oštri i beskompromisni, a jedan od onih s najviše glasova jezgrovito je poručio: "Jadne uši tih pasa". Drugi su bili još izravniji.

​- Jeb*š ljude koji unakazuju pseće uši i repove.

​- Ova me snimka čini vrlo nelagodnom i uopće me ne tjera na smijeh.

Sigurnost bebe u središtu pozornosti

Osim kritika zbog kupiranja ušiju, velik dio korisnika izrazio je ozbiljnu zabrinutost za sigurnost djeteta. Prisutnost dva velika i snažna psa u neposrednoj blizini novorođenčeta mnogima se učinila kao izrazito neodgovoran potez roditelja. Neki su korisnici išli toliko daleko da su predviđali tragičan ishod, dok su drugi upozoravali na govor tijela pasa, tvrdeći da životinje ne pokazuju zaštitnički instinkt, već stres i tjeskobu.

​- Razumijete li vi uopće govor tijela pasa? Ovo nije slatka snimka. Oba psa su pod stresom zbog prisutnosti bebe - stoji u jednom od komentara.

Rasprava se proširila i na općenitu opasnost držanja velikih pasmina uz malu djecu, a neki su korisnici dijelili osobna traumatična iskustva.