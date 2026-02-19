Obavijesti

Viral

Komentari 9
ŠTO VI MISLITE?

VIDEO Dirljiva snimka psa i bebe izazvala žestoku raspravu: Je li ovo slatko ili jako opasno?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Dirljiva snimka psa i bebe izazvala žestoku raspravu: Je li ovo slatko ili jako opasno?
Foto: Reddit

Gnjev korisnika izazvale su i kupirane uši oba psa na snimci. Riječ je o estetskom kirurškom zahvatu skraćivanja ušiju koji je u mnogim zemljama zabranjen i smatra se okrutnim i nepotrebnim sakaćenjem životinja...

Admiral

Videozapis objavljen na popularnom forumu Reddit, s namjerom da izmami osmijeh, prikazuje nježan trenutak prvog susreta velikog psa s novorođenom bebom. Naslov objave, "Trenutak kada shvati da je u sobi nešto što treba čuvati", sugerira dirljivu scenu u kojoj se budi zaštitnički instinkt životinje. Međutim, umjesto jednoglasnog odobravanja, snimka je pokrenula lavinu komentara i podijelila zajednicu, otvorivši ozbiljna pitanja o dobrobiti životinja i odgovornom roditeljstvu.

SVE JE RAZNJEŽIO FOTO Preslatki majmunčić ganuo svijet: Odbacila ga mama pa se ne odvaja od plišanca
FOTO Preslatki majmunčić ganuo svijet: Odbacila ga mama pa se ne odvaja od plišanca

POGLEDAJTE VIDEO:

The moment he realizes something is in the room that needs to be kept safe❤️
by u/kvjn100 in MadeMeSmile

Na snimci se vidi veliki crni pas, za kojeg su korisnici pretpostavili da je pasmine cane corso, kako oprezno prilazi dječjoj kolijevci. Pas zastaje, fiksira pogled na bebu, a zatim lagano naginje glavu, stvarajući dojam da obrađuje novu informaciju. Upravo taj trenutak, koji mnogi doživljavaju kao rađanje zaštitnika, bio je povod za objavu na subredditu `r/MadeMeSmile`. Neki su korisnici bili oduševljeni. Jedan od najpopularnijih pozitivnih komentara glasio je: "Nikad prije nisam vidio psa da se namršti i trepne u nevjerici". Drugi su dodali kako je "naginjanje glave u znak prepoznavanja nevjerojatno".

BRRRRR VIDEO Snimili najvećeg mužjaka velike bijele psine u Atlantiku!
VIDEO Snimili najvećeg mužjaka velike bijele psine u Atlantiku!

Ovakva reakcija životinja može se povezati s fenomenom poznatim kao "baby schema", gdje karakteristike poput velikih očiju i okruglog lica i kod životinja mogu potaknuti lučenje oksitocina, takozvanog "hormona ljubavi", koji izaziva zaštitničko ponašanje.

Unatoč dirljivoj namjeri, idiličnu sliku brzo su narušili brojni kritički komentari. Najveći gnjev korisnika izazvale su kupirane uši oba psa na snimci. Riječ je o estetskom kirurškom zahvatu skraćivanja ušiju koji je u mnogim zemljama zabranjen i smatra se okrutnim i nepotrebnim sakaćenjem životinja. Komentari na tu temu bili su oštri i beskompromisni, a jedan od onih s najviše glasova jezgrovito je poručio: "Jadne uši tih pasa". Drugi su bili još izravniji.

​- Jeb*š ljude koji unakazuju pseće uši i repove.

​- Ova me snimka čini vrlo nelagodnom i uopće me ne tjera na smijeh.

Sigurnost bebe u središtu pozornosti

Osim kritika zbog kupiranja ušiju, velik dio korisnika izrazio je ozbiljnu zabrinutost za sigurnost djeteta. Prisutnost dva velika i snažna psa u neposrednoj blizini novorođenčeta mnogima se učinila kao izrazito neodgovoran potez roditelja. Neki su korisnici išli toliko daleko da su predviđali tragičan ishod, dok su drugi upozoravali na govor tijela pasa, tvrdeći da životinje ne pokazuju zaštitnički instinkt, već stres i tjeskobu.

​- Razumijete li vi uopće govor tijela pasa? Ovo nije slatka snimka. Oba psa su pod stresom zbog prisutnosti bebe - stoji u jednom od komentara.

Rasprava se proširila i na općenitu opasnost držanja velikih pasmina uz malu djecu, a neki su korisnici dijelili osobna traumatična iskustva. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Ovu ljepoticu prati 6,5 milijuna ljudi! Kod nje nema cenzure: 'Ignoriram slinavce'
VRUĆEEE

FOTO Ovu ljepoticu prati 6,5 milijuna ljudi! Kod nje nema cenzure: 'Ignoriram slinavce'

U svijetu u kojem su društvene mreže prozor u karijeru, Danielley Ayala (31) iskoristila je svoju priliku i postala jedno od najpoznatijih lica Instagrama...
FOTO Preslatki majmunčić ganuo svijet: Odbacila ga mama pa se ne odvaja od plišanca
SVE JE RAZNJEŽIO

FOTO Preslatki majmunčić ganuo svijet: Odbacila ga mama pa se ne odvaja od plišanca

Priča o Punchu, bebi makakija, osvojila je svijet. Maleni majmun, odbačen od majke nedugo nakon rođenja, pronašao je utjehu u velikoj plišanoj igrački orangutana od koje se ne odvaja, a njegov je slučaj privukao golem interes javnosti i stvorio neočekivane gužve u japanskom zoološkom vrtu...
Više od pola gostiju nije im se pojavilo na svadbi: Plakali smo! Upali smo u dug od 26.000 €!
PA SE TI ŽENI...

Više od pola gostiju nije im se pojavilo na svadbi: Plakali smo! Upali smo u dug od 26.000 €!

Njihova je tuga bila tolika da su odlučili otkazati veći dio planirane proslave, što su i opisali u objavi koja je dirnula milijune ljudi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026