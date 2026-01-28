FOTO Slovenac po ženu i bebu došao limuzinom! Pozirali su ispred bolnice, komentari su hit

Slovenac je odlučio da po svoju suprugu i bebu ne može doći bilo kako, pa je smislio plan kao iz filma. Nakon što je supruga rodila u bolnici u Kranju, on se pojavio - ni manje ni više nego u bijeloj limuzini.

Medicinske sestre su se smiješile, a ljudi ispred bolnice gledali i pitali se: "Tko je ovo, neki političar ili pjevač?" I tako je beba prvi put kući krenula kao pravi VIP gost.

Foto: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj/Facebook

"Moć žene i rođenje djeteta su više nego veličanstveni. Toliko veličanstveni da je suprug gospođe Marine svoju obitelj odvezao kući", napisali su na službenom profilu Bolnice za ginekologiju i porodništvo Kranj.

Suprugi je poklonio i buket crvenih ruža. Nanizalo se komentara.

- Čestitke ocu na grandioznom dolasku. Neka se slavi svaki novi život. Svako dijete je dar. Čestitke majci i cijeloj obitelji - jedan je od komentara. "Bravo, takvih muškaraca nedostaje. Kralj!", napisala je jedna Slovenka. "Neka im bar još desetero djece", šalili su se neki.

