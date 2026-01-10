Obavijesti

NIJE TAKO NEVINO...

FOTO Šokantna istina: Otkrila što se događa na 'obiteljskim' krstarenjima. I Hrvati tu dolaze!

Novinarka Daily Maila ukrcala se na, kako se reklamira, obiteljsko krstarenje talijanske kompanije Costa Cruises, očekujući opuštajući odmor....
Međutim, iskustvo se ubrzo pretvorilo u noćnu moru kada je otkrila da se službena aplikacija broda, namijenjena informiranju putnika, pretvorila u platformu za dogovaranje usputnog seksa, zbog čega je neprestano bila bombardirana vulgarnim i neprimjerenim porukama. | Foto: canva ilustracija
