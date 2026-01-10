FOTO Šokantna istina: Otkrila što se događa na 'obiteljskim' krstarenjima. I Hrvati tu dolaze!

Novinarka Daily Maila ukrcala se na, kako se reklamira, obiteljsko krstarenje talijanske kompanije Costa Cruises, očekujući opuštajući odmor....
Međutim, iskustvo se ubrzo pretvorilo u noćnu moru kada je otkrila da se službena aplikacija broda, namijenjena informiranju putnika, pretvorila u platformu za dogovaranje usputnog seksa, zbog čega je neprestano bila bombardirana vulgarnim i neprimjerenim porukama.
| Foto: canva ilustracija
Međutim, iskustvo se ubrzo pretvorilo u noćnu moru kada je otkrila da se službena aplikacija broda, namijenjena informiranju putnika, pretvorila u platformu za dogovaranje usputnog seksa, zbog čega je neprestano bila bombardirana vulgarnim i neprimjerenim porukama. |
Foto: canva ilustracija
Međutim, iskustvo se ubrzo pretvorilo u noćnu moru kada je otkrila da se službena aplikacija broda, namijenjena informiranju putnika, pretvorila u platformu za dogovaranje usputnog seksa, zbog čega je neprestano bila bombardirana vulgarnim i neprimjerenim porukama.
| Foto: canva ilustracija
"Tražiš li seks?" To je bila prva poruka koju sam primila od muškarca kojeg nikad nisam upoznala, a njegova vulgarnost me šokirala. Ponuda nije stigla putem neke aplikacije za upoznavanje, već preko funkcije za čavrljanje unutar aplikacije kruzera koji se promovira kao idealan za obitelji, piše Daily Mail.
| Foto: Profimedia
Nalazila sam se u svojoj kabini na brodu Costa Smeralda, nakon što sam se u Barceloni ukrcala na trodnevno putovanje Mediteranom. Kao i svi putnici, poticali su me da preuzmem aplikaciju kako bih pronašla informacije o izletima, ali i o aktivnostima na brodu, od akrobatskih nastupa do diska za tinejdžere i satova zumbe. Aplikacija je korisna i za praćenje troškova.
| Foto: canva ilustracija
No, tek što sam rasporedila svoje toaletne potrepštine, moj telefon je zasvijetlio od vatrometa osobnih obavijesti koje su stizale putem chata. - Vrući seks? - nastavio je napasno moj prvi "udvarač" nakon što sam ignorirala njegov početni pristup.
Ne znam mu ni ime, ali valjda je zamislio da će takvo obećanje dobiti zeleno svjetlo. Znatiželjna tko bi imao drskosti poslati tako lascivan poziv, pitala sam ga nešto o njemu. Saznala sam da je riječ o 44-godišnjem računovođi iz Italije po imenu Marco. Nije dugo trebalo da se razgovor ponovno vrati na tjelesno.
| Foto: Profimedia
- Dakle, voliš li seks? - ustrajao je. Nikada prije nisam bila na kruzeru, ali rekli su mi da su takve chat funkcije namijenjene komunikaciji među putnicima bez potrebe za Wi-Fi mrežom, što je korisno za prijatelje i obitelj. Međutim, sudeći po bezobraznim obavijestima koje su mi stizale, ta se prvotna svrha potpuno izvitoperila. Čini se da je chat unutar aplikacije, koji putnici moraju sami aktivirati i odlučiti hoće li im profil biti javan ili privatan, mutirao u servis za usputno spajanje.
| Foto: canva ilustracija
U mnogim slučajevima, pokvarene namjere korisnika bile su odmah vidljive iz njihovih korisničkih imena. Putnici nisu obavezni navesti svoja prava imena, pa mnogi preferiraju anonimnost, a neki umjesto imena koriste pažljivo odabrane emojije kako bi opisali svoje seksualne sklonosti. - Francuski par traži žene - objavio je jedan novi kontakt. - Tražim trojac sa ženom - poručio je drugi, dok je treći koristio emojije patlidžana i duge.
| Foto: ? Riccardo Arata
Dugin emoji simbolizira LGBTQ+ zajednicu, dok patlidžan predstavlja muški spolni organ. To je nešto što biste očekivali na stranicama za swingere, a ne na brodu koji nudi popuste za obitelji i posebne aktivnosti za djecu i tinejdžere, a sve se to također promovira putem iste aplikacije. Određeni vulgarni emojiji redovito su se pojavljivali, uključujući i ananase.
| Foto: canva ilustracija
- Bonsoir, c'est Jacques - javio se muškarac čije se korisničko ime sastojalo od imena "Jac" i dva emojija ananasa. Čula sam da se ananasi povezuju sa svinganjem, ali s obzirom na to da je Jacques Francuz, zanimalo me ima li to neko drugo značenje pa sam ga pitala. - On m'a dit que c'estait pour les gens ouverts - odgovorio je. Moj francuski je ograničen, ali Google je to preveo kao: "Rečeno mi je da je to za ljude otvorenog uma."
| Foto: ? Riccardo Arata
Jacques je bio na krstarenju s dva prijatelja kako bi proslavio svoj pedeseti rođendan. Kada sam ga pitala što ga je potaknulo da koristi chat, jednostavno je odgovorio: "La curiosite et le suspense", što znači "znatiželja i neizvjesnost". Nezadovoljna tim nejasnim odgovorom, nastavila sam ga ispitivati sve dok mi na kraju nije objasnio da je za aplikaciju čuo od drugih putnika. Brzo je prešao na drugu temu, pitajući me putujem li sama i pozivajući me da idemo promatrati zvijezde u ponoć. Koliko god to moglo biti romantično s nekim posebnim, Jacques je bio stranac koji koristi emojije ananasa kao neku vrstu seksualnog signala. Odbila sam njegovu nimalo primamljivu ponudu i zaželjela mu laku noć.
| Foto: canva ilustracija
Ubrzo sam se dopisivala s Albertom, čije je korisničko ime glasilo "bel singolo cerco" ("zgodan, samac, tražim"). Odmah mi je rekao: "Ja sam muškarac i tražim ženu." Ovo mu je bilo deseto krstarenje ove godine, a putovao je sam. Kada sam ga pitala je li došao na kruzer kako bi nekoga upoznao, odgovorio je: "Putujem iz užitka; ako usput upoznaš ženu, to je lijepo." Na kraju je dodao emoji s isplaženim jezikom. - Želiš li da se vidimo večeras? - pitao je. Kada sam izbjegla odgovor, ponovio je: "Kada se možemo naći da se upoznamo?" Budući da se i on služio Google prevoditeljem, nisam mogla zamisliti da će njegovo "upoznavanje" uključivati mnogo razgovora, pa sam i njemu promptno zaželjela laku noć.
Sljedećeg jutra, još uvijek pod dojmom noćnih razmjena, primila sam poruku od korisnika "#P", što je bila oznaka za Patriza, 50-godišnjeg menadžera prodaje iz Italije. Brzo je provjerio putujem li sama i poručio mi: "Moj plan za danas je upoznati te i izgubiti se u tvom osmijehu." Da je barem vidio moj osmijeh, ovo bi možda i bilo laskavo, ali nije. Na aplikaciji je nemoguće slati fotografije ili postaviti profilnu sliku.
Iako je u početku djelovao šarmantno, ubrzo sam saznala da Patrizio uopće nije samac. U vezi je već godinu dana. Kada sam ga pitala koliko često spava s drugim ženama, odgovorio je: "Vrlo rijetko... Pazim na svoje zdravlje. Ne želim riskirati da pokupim nešto zbog jedne noći." Njegova metoda prevencije? "Vjerujem osobi ispred sebe."
Bila sam sigurna da "povjerenje" nije metoda za sprječavanje spolno prenosivih bolesti koju odobrava zdravstveni sustav. - Bi li htjela na večeru sa mnom? - pitao je. Nije me nimalo zanimalo. Stalno su stizale nove poruke. Jedan muškarac, čije se korisničko ime sastojalo od emojija koluta za spašavanje i emojija usta s patentnim zatvaračem, poslao mi je poruku: "Bok, zovem se Matteo, imam 54 godine, muškarac, nisam model. Putujem sam da se opustim." Kasnije sam saznala da njegovi emojiji u suštini znače: "Što se dogodi na brodu, ostaje na brodu."
Počela sam se osjećati iznimno nelagodno. Budući da su pića bila uključena u moj paket, svaki put kad bih naručila piće morala sam dati svoju Costa karticu s imenom. Konobar bi mi je često vraćao uz glasan povik: "Gospođice Samantha!" Zbog toga sam se trzala, imajući neugodan osjećaj da je jedan od seksualnih predatora s aplikacije u blizini. Nisam htjela da me itko gnjavi, uhodi ili, još gore, prati do moje kabine. Prolazak pored gotovo svakog muškarca postao je mučan, pitala sam se je li on jedan od onih koji mi šalju neukusne ponude, ispričala je novinarka svoje iskustvo. Inače, na takvim se krstarenjima nerijetko nađu i Hrvati.