FOTO Šokantna istina: Otkrila što se događa na 'obiteljskim' krstarenjima. I Hrvati tu dolaze!

Ubrzo sam se dopisivala s Albertom, čije je korisničko ime glasilo "bel singolo cerco" ("zgodan, samac, tražim"). Odmah mi je rekao: "Ja sam muškarac i tražim ženu." Ovo mu je bilo deseto krstarenje ove godine, a putovao je sam. Kada sam ga pitala je li došao na kruzer kako bi nekoga upoznao, odgovorio je: "Putujem iz užitka; ako usput upoznaš ženu, to je lijepo." Na kraju je dodao emoji s isplaženim jezikom. ​- Želiš li da se vidimo večeras? - pitao je. Kada sam izbjegla odgovor, ponovio je: "Kada se možemo naći da se upoznamo?" Budući da se i on služio Google prevoditeljem, nisam mogla zamisliti da će njegovo "upoznavanje" uključivati mnogo razgovora, pa sam i njemu promptno zaželjela laku noć.