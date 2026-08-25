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ZADRŽAVAO SE NA OBALI

FOTO Spasili labuda u Rakitju: 'Izveli smo ga na večeru!'

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Spasili labuda u Rakitju: 'Izveli smo ga na večeru!'
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Foto: sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec
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Labuda koji se nekoliko dana zadržavao na obali jezera Rakitje djelatnici Dumovca jučer su uhvatili i odvezli na pregled u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba

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Labuda koji se nekoliko dana zadržavao na obali jezera Rakitje djelatnici Dumovca jučer su uhvatili i odvezli na pregled u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba.

U Dumovec su od petka stizali pozivi građana o labudu koji se zadržava uz jezero. Jedan ga je djelatnik pokušao uhvatiti, no labud je brzo otplivao na jezero. Drugi pokušaj uslijedio je jučer predvečer. Labud je tada nakratko "ubio oko", što je djelatnik iskoristio i uspio ga uhvatiti.

- Izveli smo ga na večeru - našalili su se iz Dumovca opisujući intervenciju.

Foto: sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec

Labuda su odvezli u Oporavilište, gdje su ga pregledali veterinari. Primijetili su da mu nedostaje nekoliko pera, ali su utvrdili da je zdrav i u dobrom stanju. Labud će neko vrijeme ostati u Oporavilištu, gdje će ga dobro hraniti i pratiti njegovo stanje. Kada veterinari procijene da je spreman za povratak u prirodu, djelatnici Dumovca vratit će ga na mjesto na kojem su ga pronašli.

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