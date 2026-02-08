Najluđe isprike koje su zločinci dali policiji: 'Zašto vam je auto krvav? To je menstruacija'

Policijski posao rijetko je dosadan, a osim opasnosti i rješavanja složenih slučajeva, službenici se svakodnevno susreću s ljudskom kreativnošću u njenom najbizarnijem obliku. Kada se nađu s lisicama na rukama, neki ljudi spremni su reći apsolutno sve kako bi se izvukli, a njihove isprike često nadmašuju scenarije najluđih komedija.

Jedan od klasičnih primjera maštovitosti dolazi iz Minnesote, gdje je par provalnika uhvaćen na djelu dok je iznosio plijen iz obiteljske kuće. Vlasnica ih je zatekla kako bježe kroz stražnja vrata i utovaruju njezine stvari, uključujući računala i alat, na bicikle. Kada ih je policija privela, Charles i Pernella Bull imali su spremno objašnjenje. Tvrdili su da uopće nisu provalnici, već da su na internetu vidjeli oglas u kojem je kuća navedena kao "besplatna kuća" i da su mislili kako je vlasnica odselila i ostavila sve stvari onome tko ih prvi uzme. Policajci su, naravno, provjerili oglasnik, no takav oglas nikada nije postojao.

Gastronomija ispred zakona

Prometni prekršaji posebno su plodno tlo za nevjerojatne izgovore. Policija u engleskom South Yorkshireu zaustavila je vozača koji je jurio brzinom od preko 160 kilometara na sat, a pritom je još i neoprezno pretekao neoznačeno policijsko vozilo. Kada su ga upitali zašto toliko žuri, vozač je bez imalo srama pokazao na vrećicu na suvozačkom sjedalu i objasnio da mu se hladi obrok iz McDonald'sa.

​- Hladni krumpirići nisu ni za što - ponosno je izjavio policajcima.

Na njegovu žalost, ne samo da je na kraju jeo hladan obrok, već je ostao i bez automobila, koji mu je oduzet jer nije bio osiguran. Sličan slučaj zabilježen je i u Philadelphiji, gdje je vozač uhvaćen kako vrluda preko četiri prometne trake. Njegova isprika? Nije bio pijan, već je samo pokušavao izbjeći brojne rupe na cesti kako bi sačuvao gume.

Kada je riječ o vožnji pod utjecajem alkohola, kreativnost doseže nove razine. U Švedskoj je policija nakon potjere duge tri kilometra zaustavila ženu čija je razina alkohola u krvi bila deset puta veća od dopuštene. Njezino objašnjenje ušlo je u anale. Priznala je da je bila svjesna kako je pijana i da vidi duplo, pa je problem odlučila riješiti na svoj način.

​- Vozila sam sa zatvorenim jednim okom kako bih spriječila dvostruku sliku - objasnila je zbunjenim policajcima.

Sudac, međutim, nije bio impresioniran njezinom "inovacijom" te ju je osudio na dva mjeseca zatvora. Manje kreativna, ali jednako apsurdna isprika stigla je od vozača u SAD-u koji je bježao od policije. Tvrdio je da ga je zvuk policijske sirene toliko iritirao da je morao ubrzati kako bi joj "pobjegao iz ušiju".

Kad pun mjesec probudi zvijer

Neki idu toliko daleko da za svoje postupke krive nadnaravne sile. Thomas Stroup iz Ohija uhićen je zbog remećenja javnog reda i mira nakon što je u pijanom stanju napadao ljude u kampu. Kada su ga policajci pronašli, spavao je okružen mačevima i noževima, a na njih je isprva samo režao. Nakon što su ga priveli, ispričao se za svoje ponašanje i ponudio bizarno objašnjenje. Tvrdio je da ga je tijekom puta u Njemačkoj ogrebao vuk, zbog čega se za vrijeme punog mjeseca pretvara u vukodlaka i postaje nasilan. Iako je njegova putovnica potvrdila da je zaista bio u Njemačkoj, policija je ipak zaključila da je za njegovo ponašanje krivac prevelika količina votke, a ne likantropija.

Mačka haker

Kućni ljubimci često postaju žrtve nevjerojatnih optužbi. Muškarac s Floride, na čijem je računalu pronađeno više od tisuću slika dječje pornografije, svu je krivnju svalio na svoju mačku. Tvrdio je da ona ima naviku spavati na njegovoj tipkovnici te da je sigurno slučajno klikala po linkovima i preuzela ilegalni materijal.

Menstruacija

Američki serijski ubojica Sean Vincent Gillis ubio je osam žena u i oko Baton Rougea, Louisiana, od 1994. godine do svog uhićenja u travnju 2004. Pri prvom uhićenju optužen je za tri točke ubojstva prvog stupnja i tri točke ritualnih radnji u ubojstvima 29-godišnje Katherine Hall, 45-godišnje Johnnie Mae Williams i 43-godišnje Donne Bennett Johnston. Gillis je priznao ubojstva uz vrlo malo prisile, a potom je istražiteljima otkrio još pet žena koje je ubio.

Policija ga je pronašla tako da je na mjestu zločina pronašla tragove guma od automobila. Kada su locirali auto stigli su do njegove kuće ispred koje je bio parkiran automobil. Pregledom vozila primijetili su tragove krvi. Na pitanje zašto mu se u autu nalazi krv, mrtav hladan je rekao da mu je partnerica imala menstruaciju i da je vjetar kroz otvoreni prozor tijekom vožnje razbacao krv po automobilu. Suđenje za ta kaznena djela započelo je 21. srpnja 2008., a proglašen je krivim i osuđen na doživotni zatvor.