Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PITANJE KOJE MUČI MNOGE

FOTO Što kaže znanost? Hoće li putovanje kroz vrijeme ikad biti moguće? Hawking imao ideju...

Putovanje kroz vrijeme jedna je od onih tema koja ne prestaje fascinirati čovječanstvo. Od H.G. Wellsa do kultnog filma "Povratak u budućnost", ideja da možemo uskočiti u stroj i ispraviti pogreške iz prošlosti ili vidjeti što nam donosi sutrašnjica, duboko je ukorijenjena u našoj kulturi. No, kada se maknemo od Hollywooda i znanstvene fantastike, što o tome zapravo kažu fizičari? Je li to samo san ili realna mogućnost koju dopuštaju prirodni zakoni?
FOTO Što kaže znanost? Hoće li putovanje kroz vrijeme ikad biti moguće? Hawking imao ideju...
Putovanje kroz vrijeme jedna je od onih tema koja ne prestaje fascinirati čovječanstvo. Od H.G. Wellsa do kultnog filma "Povratak u budućnost", ideja da možemo uskočiti u stroj i ispraviti pogreške iz prošlosti ili vidjeti što nam donosi sutrašnjica, duboko je ukorijenjena u našoj kulturi. No, kada se maknemo od Hollywooda i znanstvene fantastike, što o tome zapravo kažu fizičari? Je li to samo san ili realna mogućnost koju dopuštaju prirodni zakoni? Odgovor je složeniji nego što se čini na prvi pogled. Stručnjaci se slažu u jednoj stvari: putovanje kroz vrijeme nije samo moguće, ono se već događa. Međutim, smjer tog putovanja i način na koji ga doživljavamo ključni su za razumijevanje ove problematike. | Foto: Canva/ilustracija
1/12
Putovanje kroz vrijeme jedna je od onih tema koja ne prestaje fascinirati čovječanstvo. Od H.G. Wellsa do kultnog filma "Povratak u budućnost", ideja da možemo uskočiti u stroj i ispraviti pogreške iz prošlosti ili vidjeti što nam donosi sutrašnjica, duboko je ukorijenjena u našoj kulturi. No, kada se maknemo od Hollywooda i znanstvene fantastike, što o tome zapravo kažu fizičari? Je li to samo san ili realna mogućnost koju dopuštaju prirodni zakoni? Odgovor je složeniji nego što se čini na prvi pogled. Stručnjaci se slažu u jednoj stvari: putovanje kroz vrijeme nije samo moguće, ono se već događa. Međutim, smjer tog putovanja i način na koji ga doživljavamo ključni su za razumijevanje ove problematike. | Foto: Canva/ilustracija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025