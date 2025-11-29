FOTO Što kaže znanost? Hoće li putovanje kroz vrijeme ikad biti moguće? Hawking imao ideju...

Crvotočine i laseri: Kako bi stroj izgledao? - Ako bi putovanje u prošlost bilo moguće, kako bismo ga izveli? Jedna od popularnih teorija uključuje crvotočine – hipotetske tunele koji povezuju dvije udaljene točke u prostor-vremenu. Scientific American navodi da bi za održavanje takvog tunela stabilnim i prohodnim bila potrebna "egzotična materija" s negativnom energijom, nešto što još nismo pronašli u prirodi, a kamoli uspjeli proizvesti. Drugačiji, vrlo osoban pristup ima astrofizičar Ronald L. Mallett sa Sveučilišta Connecticut. Nakon što mu je otac iznenada preminuo kad je Ron imao samo 10 godina, Mallett je cijeli život pokreće želja da pronađe način kako bi ga ponovno vidio. Inspiriran romanom H. G. Wellsa "Vremenski stroj, posvetio je karijeru traženju zatvorenih vremenskih krivulja koristeći svjetlost. Njegova ideja temelji se na Einsteinovoj općoj teoriji relativnosti: ako se dovoljno intenzivan prstenasti snop svjetlosti (laser) zakrene u petlju, on bi teoretski mogao stvoriti vrlo malo zakrivljenje prostor-vremena unutar tog prstena i potencijalno otvoriti mikroskopske vremenske petlje. Međutim, treba biti jasan: Mallettov model trenutno je čista teorija i daleko je od praktične primjene. Čak i da načelno funkcionira, potrebna energija za stvaranje makroskopske petlje (dovoljne za čovjeka ili barem poruku) bila bi enormna – reda veličine energije cijelih zvijezda ili crnih rupa. Osim toga, većina fizičara smatra da slaba gravitacijska polja koja stvara svjetlost ne mogu dovoljno jako zakriviti prostor-vrijeme da bi se stvorile prave zatvorene vremenske krivulje na ljudskoj skali. Unatoč tome, Mallettov rad ostaje dirljiva i hrabra potraga jednog znanstvenika koji je znanost pretvorio u osobnu misiju. | Foto: Canva/ilustracija