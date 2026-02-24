VIDEO Influencerica zgrozila javnost: Iskuhava prljavo rublje u hotelskim kuhalima. Evo kako

Influencerica Tara Woodcox našla se u središtu "oluje" na društvenim mrežama nakon što je podijelila nehigijenski trik sa svojih gotovo 400 tisuća pratitelja na Instagramu. U videu, koji je ubrzo postao viralan, savjetovala je ljudima da prljavo donje rublje operu u aparatima za kavu ili kuhalima za vodu u hotelskim sobama, što je izazvalo žestoke reakcije i zgroženost.

U spornom videu, kreatorica sadržaja objašnjava svoj postupak za situacije kada putnici ostanu bez čistog donjeg rublja.

​- Recimo da putujete i niste spakirali dovoljno donjeg rublja i mislite si: 'O, moj Bože, što ću sutra obući?' - započela je Woodcox.

​- Svaka soba ima aparat za kavu. Sve što trebate učiniti je staviti donje rublje tamo gdje stavljate mljevenu kavu, zatvorite ga, pritisnete za kuhanje i kroz njega prođe kipuća voda - nastavila je.

​- Sušilo za kosu u kupaonici? Osušite te "zločeste dečke" i imate čišći par donjeg rublja za odjenuti. Nisam shvaćala koliko ljudi već zna za ovaj trik - zaključila je. Woodcox je na kraju otkrila da je ovaj "briljantan" savjet naučila od prijateljice stjuardese.

Lavina negativnih komentara i poziv hotelima

Kako je snimka brzo prikupljala preglede, kritičari su se u velikom broju javili kako bi osudili odvratan savjet. Mnogi su istaknuli potpunu nebrigu za druge goste koji će koristiti iste uređaje.

"Nije briljantno. Imajmo obzir prema drugima! Neka to opet bude fora", poručio je jedan korisnik.

"Zašto ih ne operete u umivaoniku kao normalna osoba?", upitao je drugi.

Jedan od komentara glasio je: "Šokiran sam što ovaj video nije izbrisan, ovo sigurno mora biti dokaz da hoteli poduzmu mjere."

"Ovo je toliko uznemirujuće, zabrinut sam za svakoga tko je pokupio neku zarazu od vas ili bilo koga tko sluša ovaj savjet. Ovo nije u redu", dodao je drugi pratitelj.

Jedan nezadovoljni korisnik čak je označio nekoliko velikih hotelskih lanaca, poput Marriotta, Sheratona, Hiltona i Holiday Inna, upozoravajući ih na zastrašujući trend, kako je izvijestio The Sun.

Neki su pratitelji posumnjali u iskrenost savjeta, sugerirajući da je influencerica možda namjerno objavila kontroverzan sadržaj kako bi izazvala bijes i povećala doseg, što je poznato kao "rage baiting". Sumnju je potaknuo i sam opis videa koji je Woodcox objavila: "Nepotrebno je reći da više ne pijem kavu iz hotelskih soba."

No, čak i ako se radilo o šali, pratitelji nisu bili impresionirani njezinim potezom.

"Ako je trebalo biti smiješno, nije", rekao je jedan korisnik.

"Ovo je samo clickbait. Pratite ljude koji stvarno imaju korisne putne savjete i trikove koji su od pomoći", dodao je drugi.

Incident je također potaknuo raspravu o tome koliko se temeljito čiste hotelski uređaji između gostiju, a nekoliko zgroženih pratitelja izjavilo je da više neće koristiti te pogodnosti. U međuvremenu su se pojavile i nepotvrđene tvrdnje da bi Woodcox mogla biti predmet tužbe teške milijun dolara (oko 920.000 eura) zbog ovog videa. Međutim, trenutačno ne postoji provjerena javna sudska prijava koja bi upućivala na to da je influencerica zaista tužena.